Masadaki Davetsiz Misafir: Türkiye'de Akşam Yemeği Yiyen Turistin Kediyle İmtihanı

Türkiye’de bir restoranda veya açık havada yemek yemek sadece karnınızı doyurmaktan çok daha fazlasını vadediyor. Dünyanın pek çok yerinde yemek masası sadece tabağınızdakilerden ibaretken, bu topraklarda masanın her an sürpriz bir konuğu olabilir. Pek çok turist de zaten ülkemize gelirken bu davetsiz misafirlerle karşılaşmayı umuyor.

Lezzetli yemeklerle dolu bir masada yemeğini yiyen bir turistin hemen yanı başında beliren tatlı bir kedi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde, tabağa odaklanmış meraklı bakışlarıyla masanın bir parçası haline gelen kedinin halleri izleyenleri gülümsetti.