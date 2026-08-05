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Masadaki Davetsiz Misafir: Türkiye'de Akşam Yemeği Yiyen Turistin Kediyle İmtihanı

Masadaki Davetsiz Misafir: Türkiye'de Akşam Yemeği Yiyen Turistin Kediyle İmtihanı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 08:35 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 10:45

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Türkiye’de bir restoranda veya açık havada yemek yemek sadece karnınızı doyurmaktan çok daha fazlasını vadediyor. Dünyanın pek çok yerinde yemek masası sadece tabağınızdakilerden ibaretken, bu topraklarda masanın her an sürpriz bir konuğu olabilir. Pek çok turist de zaten ülkemize gelirken bu davetsiz misafirlerle karşılaşmayı umuyor. 

Lezzetli yemeklerle dolu bir masada yemeğini yiyen bir turistin hemen yanı başında beliren tatlı bir kedi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde, tabağa odaklanmış meraklı bakışlarıyla masanın bir parçası haline gelen kedinin halleri izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbllQBnoIUf/
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Türkiye, dünyada sokak hayvanlarıyla kurduğu organik ve şefkat dolu bağ ile tanınan nadir ülkelerden biri.

Türkiye, dünyada sokak hayvanlarıyla kurduğu organik ve şefkat dolu bağ ile tanınan nadir ülkelerden biri.

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki sahil restoranlarında, açık hava kafelerinde veya mahalle lokantalarında yemek yerken yanınıza sokulan bir kedi veya köpek görmek günlük hayatın en doğal parçasıdır. Yabancı turistler için başlangıçta şaşırtıcı olan bu durum, kısa sürede Türkiye seyahatlerinin en unutulmaz ve sevimli hatırasına dönüşür. Pek çok kişi turistin neden kediye yemek vermediğine takılınca, kendileri de bir açıklama yaptı. 

'Merak etmeyin, onu besledik! 🤗 Birkaç restoranda tüylü bebekleri beslemememiz gerektiği söylenmişti, çünkü maalesef herkes kedileri sevmiyor ya da yemeklerinin etrafında olmalarından hoşlanmıyor. Bu yüzden biz de diğer insanlara karşı düşünceli davranmaya çalıştık. Yemeğimizi bitirir bitirmez ona yiyebileceği kadar çok deniz ürünü verdik! 🤗'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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