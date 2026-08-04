Bir İçerik Üreticisi Evden Çalışmanın Gerçek Yüzünü 35 mm ve IMAX Formatlarıyla Gösterdi

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbbKndSMrL4/
Evden çalışmak dışarıdan bakıldığında son derece konforlu, rahat ve özgür bir yaşam tarzı gibi görünebilir. Sabah trafiğine kalmadan, kendi çalışma ortamında kahveni yudumlayarak iş yürütmek pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak işin içine girildiğinde masabaşı yalnızlığı, saatlerce bilgisayara kilitlenmek ve evin içinde sürekli aynı rutinleri tekrarlamak göründüğünden çok daha farklı hissettirebiliyor.
Bir içerik üreticisi, evden çalışmanın insanda yarattığı o gerçek hissi ve yaşananları sinematik bir karşılaştırmayla sundu. Videoda 35 mm ve IMAX kamera açıları ile evden çalışmanın mizahi perspektifi gözler önüne serildi.
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Evden çalışmanın görünmeyen yüzü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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