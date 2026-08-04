article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Evden Çalışmanın Gerçek Yüzünü 35 mm ve IMAX Formatlarıyla Gösterdi

Bir İçerik Üreticisi Evden Çalışmanın Gerçek Yüzünü 35 mm ve IMAX Formatlarıyla Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 20:03 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 20:13

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evden çalışmak dışarıdan bakıldığında son derece konforlu, rahat ve özgür bir yaşam tarzı gibi görünebilir. Sabah trafiğine kalmadan, kendi çalışma ortamında kahveni yudumlayarak iş yürütmek pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak işin içine girildiğinde masabaşı yalnızlığı, saatlerce bilgisayara kilitlenmek ve evin içinde sürekli aynı rutinleri tekrarlamak göründüğünden çok daha farklı hissettirebiliyor.

Bir içerik üreticisi, evden çalışmanın insanda yarattığı o gerçek hissi ve yaşananları sinematik bir karşılaştırmayla sundu. Videoda 35 mm ve IMAX kamera açıları ile evden çalışmanın mizahi perspektifi gözler önüne serildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbbKndSMrL4/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evden çalışmanın görünmeyen yüzü.

Evden çalışmanın görünmeyen yüzü.

Sinema dünyasında ve içerik üretiminde sıkça karşılaştığımız 35 mm ile IMAX formatları, izleyiciye sunulan görsel alanın genişliği ve derinliği açısından devasa farklar barındırıyor. Standart sinema filmlerinin ve klasik video çekimlerinin temelini oluşturan 35 mm formatı, odak noktasındaki kişiyi veya nesneyi merkeze alarak daha dar, kısıtlı ve samimi bir alan derinliği sunuyor. Bu çekim açısında sadece kişinin yüz ifadesine, bilgisayar ekranına ya da o an odaklandığı küçük detaylara odaklanırsınız.

Evden çalışmak da pek çok kişinin detayına pek de hakim olmadığı bir alan. Bu sebeple dışarıdan oldukça kolay görünüyor. Fakat kendi içinde pek çok farklı durumu barındırıyor. Yine de elbette hangi çalışma stilinin daha kolay ya da sürdürülebilir olduğu, kişinin kendi karakteri ve yaşam tarzına göre değişiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın