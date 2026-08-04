Bir İçerik Üreticisi Evden Çalışmanın Gerçek Yüzünü 35 mm ve IMAX Formatlarıyla Gösterdi

Evden çalışmak dışarıdan bakıldığında son derece konforlu, rahat ve özgür bir yaşam tarzı gibi görünebilir. Sabah trafiğine kalmadan, kendi çalışma ortamında kahveni yudumlayarak iş yürütmek pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak işin içine girildiğinde masabaşı yalnızlığı, saatlerce bilgisayara kilitlenmek ve evin içinde sürekli aynı rutinleri tekrarlamak göründüğünden çok daha farklı hissettirebiliyor.

Bir içerik üreticisi, evden çalışmanın insanda yarattığı o gerçek hissi ve yaşananları sinematik bir karşılaştırmayla sundu. Videoda 35 mm ve IMAX kamera açıları ile evden çalışmanın mizahi perspektifi gözler önüne serildi.