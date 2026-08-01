Dev Avokadolar ve Minik Patlıcanlar: Güney Afrika'daki Sebze ve Meyvelerin Şaşırtan Ebatları

Farklı ülkelere seyahat ettiğimizde ilgimizi çeken ilk noktalardan biri şüphesiz yerel lezzetler oluyor. Kültürel zenginliklerin ve coğrafi koşulların mutfak alışkanlıklarına yansıması, o ülkede kullanılan ürünlerde doğrudan kendini gösteriyor. Güney Afrika da kendine has iklimi ve geniş tarım alanlarıyla alışık olduğumuzun çok dışında ürün boyutlarına ev sahipliği yapıyor.

'afrikadandunyaya' isimli içerik üreticisi Güney Afrika’daki bir süpermarketi gezdi. Marketteki sebze ve meyvelerin boyutlarını paylaşan kadın izleyenlere küçük bir şok yaşattı.