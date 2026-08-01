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Dev Avokadolar ve Minik Patlıcanlar: Güney Afrika'daki Sebze ve Meyvelerin Şaşırtan Ebatları

Dev Avokadolar ve Minik Patlıcanlar: Güney Afrika'daki Sebze ve Meyvelerin Şaşırtan Ebatları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 16:30 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 16:55

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Farklı ülkelere seyahat ettiğimizde ilgimizi çeken ilk noktalardan biri şüphesiz yerel lezzetler oluyor. Kültürel zenginliklerin ve coğrafi koşulların mutfak alışkanlıklarına yansıması, o ülkede kullanılan ürünlerde doğrudan kendini gösteriyor. Güney Afrika da kendine has iklimi ve geniş tarım alanlarıyla alışık olduğumuzun çok dışında ürün boyutlarına ev sahipliği yapıyor.

'afrikadandunyaya' isimli içerik üreticisi Güney Afrika’daki bir süpermarketi gezdi. Marketteki sebze ve meyvelerin boyutlarını paylaşan kadın izleyenlere küçük bir şok yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbDs_K...
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Peki bu boyutların sebebi hormon mu?

Peki bu boyutların sebebi hormon mu?

Güney Afrika, geniş yüzölçümü ve farklı mikro-iklim alanları sayesinde çok çeşitli tarım koşullarına sahip. Ülkenin bazı bölgelerindeki yüksek güneş alma süreleri ve mineralli topraklar, kök sebzelerin ve tropikal meyvelerin kontrolsüzce büyümesine ve devasa boyutlara ulaşmasına zemin hazırlıyor.

Mısır, havuç, marul ve patlıcan gibi ürünlerde ise bilerek 'baby' yani erken hasat yöntemi tercih ediliyor. Bu yöntemle toplanan sebzeler hem daha tatlı ve aromatik oluyor hem de pişirme kolaylığı sağladığı için Güney Afrika mutfağında sıkça tüketiliyor. Özellikle süt mısırında beyaz renkli ve ince taneli türlerin seçilmesi de yerel damak tadının bir parçası.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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