Dev Avokadolar ve Minik Patlıcanlar: Güney Afrika'daki Sebze ve Meyvelerin Şaşırtan Ebatları

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbDs_K...
Farklı ülkelere seyahat ettiğimizde ilgimizi çeken ilk noktalardan biri şüphesiz yerel lezzetler oluyor. Kültürel zenginliklerin ve coğrafi koşulların mutfak alışkanlıklarına yansıması, o ülkede kullanılan ürünlerde doğrudan kendini gösteriyor. Güney Afrika da kendine has iklimi ve geniş tarım alanlarıyla alışık olduğumuzun çok dışında ürün boyutlarına ev sahipliği yapıyor.
'afrikadandunyaya' isimli içerik üreticisi Güney Afrika’daki bir süpermarketi gezdi. Marketteki sebze ve meyvelerin boyutlarını paylaşan kadın izleyenlere küçük bir şok yaşattı.
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Peki bu boyutların sebebi hormon mu?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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