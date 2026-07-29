Dünyayı Koşarak Gezen Çinli Gezgin Türkiye'de Bir Köyde Karşılaştığı Misafirperverliği Paylaştı

Bir ülkeyi gezmek sadece tarihi mekanları ya da doğal güzellikleri görmek demek değil. Asıl unutulmaz anlar yerel halkın içine karışıp o kültürün dokusunu hissettiğinizde yaşanır. Yabancı gezginlerin Türkiye köylerine yolları düştüğünde karşılaştıkları o karşılıksız sıcaklık, sık sık sosyalda medya gündem oluyor. Farklı coğrafyalardan gelen insanları hiçbir karşılık beklemeden sofrasına konuk eden insanımız, samimiyetin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Dünyayı koşarak gezme hedefiyle yola çıkan ve 7 kıtada 100 ülkeyi kateden Çinli gezgin Türkiye seyahatinde uğradığı bir köyde yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Sadece yoldan geçen bir yabancı olmasına rağmen köy sakinlerinin kendisini kucaklamasını ve gösterilen samimi ilgiyi 'Asla unutmayacağım' notuyla paylaştı.

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