article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyayı Koşarak Gezen Çinli Gezgin Türkiye'de Bir Köyde Karşılaştığı Misafirperverliği Paylaştı

Dünyayı Koşarak Gezen Çinli Gezgin Türkiye'de Bir Köyde Karşılaştığı Misafirperverliği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 10:06

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ülkeyi gezmek sadece tarihi mekanları ya da doğal güzellikleri görmek demek değil. Asıl unutulmaz anlar yerel halkın içine karışıp o kültürün dokusunu hissettiğinizde yaşanır. Yabancı gezginlerin Türkiye köylerine yolları düştüğünde karşılaştıkları o karşılıksız sıcaklık, sık sık sosyalda medya gündem oluyor. Farklı coğrafyalardan gelen insanları hiçbir karşılık beklemeden sofrasına konuk eden insanımız, samimiyetin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.

Dünyayı koşarak gezme hedefiyle yola çıkan ve 7 kıtada 100 ülkeyi kateden Çinli gezgin Türkiye seyahatinde uğradığı bir köyde yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Sadece yoldan geçen bir yabancı olmasına rağmen köy sakinlerinin kendisini kucaklamasını ve gösterilen samimi ilgiyi 'Asla unutmayacağım' notuyla paylaştı.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbI7FS...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Aileden biri gibi karşılandım"

"Aileden biri gibi karşılandım"

Kimi bahçesinden taze topladığı dutları kapıp getirdi, kimi evinde pişirdiği çorbadan, çaydan ve kekten ikram etti. Gece çadırında dinlenirken bile ihtiyacı olup olmadığını düşünerek yiyecek getiren, ertesi sabah ise kendisini uğurlamak için toplanıp toplu fotoğraf çektiren köy sakinleri, misafirperverliğin en güzel örneğini sergiledi. Birbirlerinin dilini bilmeseler de jestler, ikramlar ve tebessümlerle kurulan bu samimi bağ, izleyenlerin içini ısıtırken Anadolu insanının misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın