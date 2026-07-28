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Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu!

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 00:07
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Haluk Levent soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliyeye giden Hayko Cepkin'in gazetecilere sert çıkışı gündem olmuştu. Görüntüleri değerlendiren Cüneyt Özdemir ise ünlü müzisyene çok sert sözlerle yüklendi. Hayko Cepkin'den cevap gecikmedi, Cüneyt Özdemir sessiz kalamadı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Haluk Levent hakkında başlatılan soruşturma, son günlerde magazin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.

Haluk Levent hakkında başlatılan soruşturma, son günlerde magazin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbap' soruşturması kapsamında birçok kişinin bilgisine başvurulurken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de adliyeye çağrıldı. 

Sürecin başlamasının ardından sosyal medyada farklı iddialar peş peşe gündeme gelirken, Haluk Levent de yaptığı açıklamalarla soruşturma kapsamında savcılıkla iş birliği içinde olduğunu ve gerekli tüm bilgileri paylaşacağını ifade etti. 

Yaşanan gelişmeler kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşirken, sanat ve medya dünyasından da peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan isimlerden biri de rock müziğin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin oldu. Cepkin'in adliye önünde gazetecilerle yaşadığı diyalog ise saatler içinde sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

İstanbul Adliyesi önünde görüntülenen Hayko Cepkin, gazetecilerin 'İfade vereceksiniz.' sözlerine sert tepki gösterdi. Önce bu ifadeyi düzelten Cepkin, 'Bilgime başvurulacak efendim.' diyerek gazeteciye karşılık verdi. Ardından da 'Herkes ifade vereceksiniz diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, 'Bilginize danışacağız.' dediler.' sözleriyle tepkisini sürdürdü. 

Haluk Levent hakkındaki soruların devam etmesi üzerine ise adliye muhabirlerine yönelik sert ifadeler kullanan ünlü müzisyen, 'Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir bok bilmiyorsunuz.' diyerek öfkesini dile getirdi. Cepkin'in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kimi kullanıcılar sanatçının gazetecilere yönelik tavrını eleştirirken, kimileri ise yaşanan gerginliği anlayışla karşıladığını belirtti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hayko Cepkin'in gündem olan görüntülerine sessiz kalmayan isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Hayko Cepkin'in gündem olan görüntülerine sessiz kalmayan isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Özdemir, ünlü müzisyeni sert sözlerle eleştirdi. 'Şu kibre bakın hele!' ifadeleriyle paylaşımına başlayan Özdemir, Cepkin'in gazetecilere yönelik çıkışını doğru bulmadığını belirtti. 

Gazetecilere küfürle çıkışılmasını ve savcılık süreciyle ilgili kullanılan ifadeleri de eleştiren Özdemir, 'Gazetecileri küfürle azarlaması, savcıları küçümsemesi... Savcılar aramışlar 'Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız' demişler meğerse! Öyle bir hava var ki adam adliyeye hesap sormaya geliyor sanırsın. 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' kafasının zirvesi. Özgüven patlaması!' sözlerini kullandı. 

Özdemir'in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada Hayko Cepkin'e destek verenlerle Cüneyt Özdemir'e hak veren kullanıcılar arasında yeni bir tartışma başladı.

Olay bu kadarla kalmadı. Hayko Cepkin'den Cüneyt Özdemir'e cevap gecikmedi.

Bunun üzerine Cüneyt Özdemir de vitesi artırdı. Bakalım tartışmanın devamı gelecek mi?

Bunun üzerine Cüneyt Özdemir de vitesi artırdı. Bakalım tartışmanın devamı gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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