Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu!
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Haluk Levent soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliyeye giden Hayko Cepkin'in gazetecilere sert çıkışı gündem olmuştu. Görüntüleri değerlendiren Cüneyt Özdemir ise ünlü müzisyene çok sert sözlerle yüklendi. Hayko Cepkin'den cevap gecikmedi, Cüneyt Özdemir sessiz kalamadı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Haluk Levent hakkında başlatılan soruşturma, son günlerde magazin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi.
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Hayko Cepkin'in gündem olan görüntülerine sessiz kalmayan isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.
Bunun üzerine Cüneyt Özdemir de vitesi artırdı. Bakalım tartışmanın devamı gelecek mi?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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