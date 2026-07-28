Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbap' soruşturması kapsamında birçok kişinin bilgisine başvurulurken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de adliyeye çağrıldı.

Sürecin başlamasının ardından sosyal medyada farklı iddialar peş peşe gündeme gelirken, Haluk Levent de yaptığı açıklamalarla soruşturma kapsamında savcılıkla iş birliği içinde olduğunu ve gerekli tüm bilgileri paylaşacağını ifade etti.

Yaşanan gelişmeler kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşirken, sanat ve medya dünyasından da peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan isimlerden biri de rock müziğin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin oldu. Cepkin'in adliye önünde gazetecilerle yaşadığı diyalog ise saatler içinde sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

İstanbul Adliyesi önünde görüntülenen Hayko Cepkin, gazetecilerin 'İfade vereceksiniz.' sözlerine sert tepki gösterdi. Önce bu ifadeyi düzelten Cepkin, 'Bilgime başvurulacak efendim.' diyerek gazeteciye karşılık verdi. Ardından da 'Herkes ifade vereceksiniz diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, 'Bilginize danışacağız.' dediler.' sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Haluk Levent hakkındaki soruların devam etmesi üzerine ise adliye muhabirlerine yönelik sert ifadeler kullanan ünlü müzisyen, 'Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir bok bilmiyorsunuz.' diyerek öfkesini dile getirdi. Cepkin'in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kimi kullanıcılar sanatçının gazetecilere yönelik tavrını eleştirirken, kimileri ise yaşanan gerginliği anlayışla karşıladığını belirtti.