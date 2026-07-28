Adliye'de Haluk Levent Sorusu Sorulan Hayko Cepkin Muhabire Sert Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimlerden biri de Hayko Cepkin oldu. Adliyeye gelen Cepkin 'ifade vereceksiniz' lafını duyunca sinirlendi. Ünlü ismin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
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Cepkin İstanbul'a gideceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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