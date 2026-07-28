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Adliye'de Haluk Levent Sorusu Sorulan Hayko Cepkin Muhabire Sert Çıktı

Adliye'de Haluk Levent Sorusu Sorulan Hayko Cepkin Muhabire Sert Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 16:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimlerden biri de Hayko Cepkin oldu. Adliyeye gelen Cepkin 'ifade vereceksiniz' lafını duyunca sinirlendi. Ünlü ismin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

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Cepkin İstanbul'a gideceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Cepkin İstanbul'a gideceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hayko Cepkin'e gazetecilerden birinin 'İfade vereceksiniz' üzerine sinirlendi ve 'Bilgime başvurulacak efendim.' diyerek sözü önce düzeltti sonra da ''Herkes ifade vereceksiniz diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, bilginize danışacağız dediler.' diye tepki gösterdi.

"Bir b*k bilmiyorsunuz"

Haluk Levent sorulunca sinirlenen Cepkin adliye muhabirlerine, Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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