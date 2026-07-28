Geçmişi Hatırlatan Tesadüf! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın Tatiline Demet Akalın Detayı Damga Vurdu
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay, sekiz yıl sonra çocukları için barışarak ailece Yunanistan tatiline çıktı. Aynı günlerde Demet Akalın'ın da Okan Kurt ile Yunanistan'da olması ise sosyal medyada dikkat çeken bir tesadüf olarak yorumlandı.
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Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, yıllar süren çekişmeli boşanma sürecinin ardından ilişkilerini çocukları için yeniden rayına oturttu.
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aynı karede yer alması, ister istemez yıllar öncesinin en çok konuşulan magazin olaylarından birini de yeniden gündeme taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç bir tesadüf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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