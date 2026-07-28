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Geçmişi Hatırlatan Tesadüf! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın Tatiline Demet Akalın Detayı Damga Vurdu

Geçmişi Hatırlatan Tesadüf! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın Tatiline Demet Akalın Detayı Damga Vurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 13:35
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay, sekiz yıl sonra çocukları için barışarak ailece Yunanistan tatiline çıktı. Aynı günlerde Demet Akalın'ın da Okan Kurt ile Yunanistan'da olması ise sosyal medyada dikkat çeken bir tesadüf olarak yorumlandı.

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Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, yıllar süren çekişmeli boşanma sürecinin ardından ilişkilerini çocukları için yeniden rayına oturttu.

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, yıllar süren çekişmeli boşanma sürecinin ardından ilişkilerini çocukları için yeniden rayına oturttu.

2005 yılında evlenen ve bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki çocuk sahibi olan çift, 2018 yılında olaylı bir boşanmayla yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrasında nafaka davaları, açıklamalar ve karşılıklı hukuki süreçlerle sık sık gündeme gelen ikili, uzun yıllar boyunca bir araya gelmemeyi tercih etti.

Ancak aradan geçen sekiz yılın ardından buzlar eridi. Demet Şener'in yaptığı açıklamaya göre ilk adımı atan taraf İbrahim Kutluay oldu. Şener, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bıraktıklarını, artık sadece çocuklarının mutluluğunu düşündüklerini belirterek anne-baba olarak sağlıklı bir iletişim kurmaya başladıklarını söyledi. İkili, bu yeni dönemin ilk adımı olarak da çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Şener özellikle 'Barıştık ama yeniden birlikte değiliz. Sadece çocuklarımız için medeni bir ilişki kurduk.' sözleriyle çıkan aşk iddialarını da net bir dille yalanladı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aynı karede yer alması, ister istemez yıllar öncesinin en çok konuşulan magazin olaylarından birini de yeniden gündeme taşıdı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aynı karede yer alması, ister istemez yıllar öncesinin en çok konuşulan magazin olaylarından birini de yeniden gündeme taşıdı.

1998 yılında başlayan Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ilişkisi, dönemin en gözde aşklarından biri olarak gösteriliyordu. Yaklaşık dört yıl süren birliktelikte çift evlilik hazırlıkları yaparken, nikâh tarihi bile alınmıştı. Ancak düğüne günler kala yaşanan ayrılık magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Kısa süre sonra İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile birlikte olduğunun ortaya çıkması, uzun yıllar konuşulacak bir tartışmanın fitilini ateşledi. Demet Akalın, aldatıldığını dile getirirken; Demet Şener ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda Akalın ile hiçbir zaman yakın arkadaş olmadıklarını ve kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediğini söyledi.

İbrahim Kutluay ve Demet Şener daha sonra 2005 yılında evlenirken, Demet Akalın ise yaşadığı ayrılığın ardından çıkardığı şarkılar ve yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemden düşmedi. Aradan geçen yıllara rağmen bu aşk üçgeni, Türk magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç bir tesadüf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç bir tesadüf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çocuklarıyla birlikte barışmanın ardından ailece Yunanistan'da tatil yapan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın bulunduğu günlerde, Demet Akalın da eşi Okan Kurt ile tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Yıllar önce aynı aşk hikayesinin başrollerinde yer alan isimlerin aynı dönemde komşu ülkede tatil yapıyor olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Her ne kadar tarafların farklı bölgelerde tatillerini sürdürdüğü bilinse de, bu tesadüf magazin gündeminde geniş yer buldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, 'Yıllar sonra aynı ülkedeler' ve 'Tesadüfün böylesi' yorumlarını yaparken, bazıları da olası bir karşılaşma ihtimali üzerinden esprili paylaşımlarda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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