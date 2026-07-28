Geçmişi Hatırlatan Tesadüf! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın Tatiline Demet Akalın Detayı Damga Vurdu

2005 yılında evlenen ve bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki çocuk sahibi olan çift, 2018 yılında olaylı bir boşanmayla yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrasında nafaka davaları, açıklamalar ve karşılıklı hukuki süreçlerle sık sık gündeme gelen ikili, uzun yıllar boyunca bir araya gelmemeyi tercih etti.

Ancak aradan geçen sekiz yılın ardından buzlar eridi. Demet Şener'in yaptığı açıklamaya göre ilk adımı atan taraf İbrahim Kutluay oldu. Şener, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bıraktıklarını, artık sadece çocuklarının mutluluğunu düşündüklerini belirterek anne-baba olarak sağlıklı bir iletişim kurmaya başladıklarını söyledi. İkili, bu yeni dönemin ilk adımı olarak da çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Şener özellikle 'Barıştık ama yeniden birlikte değiliz. Sadece çocuklarımız için medeni bir ilişki kurduk.' sözleriyle çıkan aşk iddialarını da net bir dille yalanladı.