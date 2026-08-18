Crush Grubu Üyesi Batu Cengiz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Burcu, Dans Kariyeri ve Instagram Hesabı

Idol House Türkiye’nin final sahnesinde Crush kadrosuna seçilen isimlerden biri de dans yeteneğiyle öne çıkan Batu Cengiz oldu. Yarışma boyunca sergilediği koreografi performansı ve sahne enerjisiyle jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçının geçmişi kısa sürede merak konusu haline geldi. Profesyonel dans kariyerine dair detaylar da takipçilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Peki Batu Cengiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, dans kariyerine nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Batu Cengiz’e dair merak edilen tüm detaylar…