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Crush Grubu Üyesi Batu Cengiz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Burcu, Dans Kariyeri ve Instagram Hesabı

Crush Grubu Üyesi Batu Cengiz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Burcu, Dans Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 11:41
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Idol House Türkiye’nin final sahnesinde Crush kadrosuna seçilen isimlerden biri de dans yeteneğiyle öne çıkan Batu Cengiz oldu. Yarışma boyunca sergilediği koreografi performansı ve sahne enerjisiyle jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçının geçmişi kısa sürede merak konusu haline geldi. Profesyonel dans kariyerine dair detaylar da takipçilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 

Peki Batu Cengiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, dans kariyerine nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Batu Cengiz’e dair merak edilen tüm detaylar…

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Batu Cengiz Kimdir?

Batu Cengiz Kimdir?

Batu Cengiz, dansçı ve sahne performansçısı kimliğiyle tanınan, yedi kişilik Crush erkek müzik grubunun üyelerinden biri. Idol House Türkiye’nin final gecesinde gruba seçildiği açıklanan beşinci isim oldu. Crush’a katılmadan önce profesyonel dansçı olarak Edis, Çakal ve Manifest gibi projelerin sahne ekiplerinde yer aldığı biliniyor.

Batu Cengiz Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Batu Cengiz Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Crush grubunun genç sanatçısı 12 Haziran 2001 doğumlu ve 25 yaşında.

Batu Cengiz Nereli?

Cengiz, Bursa doğumlu ve çocukluğuyla gençliğinin büyük bölümünü bu şehirde geçirdi. 

Batu Cengiz’in Boyu Kaç?

Batu Cengiz’in boyu hakkında şu an için kaynaklarda resmi bir açıklama yer almamakta.

Batu Cengiz’in Burcu Ne?

12 Haziran doğumlu olması nedeniyle sanatçının burcu İkizler.

Batu Cengiz’in Dans Kariyeri Nasıl Başladı?

Batu Cengiz’in Dans Kariyeri Nasıl Başladı?

Cengiz’in dansla tanışması oldukça sıradışı bir noktadan geliyor; arkadaşlarıyla eğlence amaçlı roman havası oynarken bu alana ilgi duymaya başladı. Zamanla bu ilginin tutkuya dönüştüğünü fark eden sanatçı, kendini geliştirmek için profesyonel dans eğitimi almaya karar verdi ve eğitim gördüğü akademide bir süre asistanlık ile eğitmenlik de yaptı. Yaklaşık beş yıllık bir dans geçmişine sahip olan Cengiz’in bunun son iki yılını profesyonel sahne performansına ayırdığı belirtiliyor. Bu süreçte Edis, Çakal ve Manifest gibi projelerde dansçı olarak görev aldı. Türkiye’nin ilk K-pop konseptli erkek grup projesi olan Idol House’a katılan sanatçı, yarışma boyunca dans, vokal ve takım uyumu alanlarında eğitim gördü ve final gecesinde disiplinli performansıyla Crush’ın asil kadrosuna girmeyi başardı.

Batu Cengiz’in Instagram Hesabı Ne?

Batu Cengiz’in Instagram Hesabı Ne?

Sanatçının Instagram hesabına @batuusann kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Şu an için 184 bin takipçisi bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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