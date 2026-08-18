Crush Grubu Üyesi Batu Cengiz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Burcu, Dans Kariyeri ve Instagram Hesabı
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Idol House Türkiye’nin final sahnesinde Crush kadrosuna seçilen isimlerden biri de dans yeteneğiyle öne çıkan Batu Cengiz oldu. Yarışma boyunca sergilediği koreografi performansı ve sahne enerjisiyle jüri ve izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçının geçmişi kısa sürede merak konusu haline geldi. Profesyonel dans kariyerine dair detaylar da takipçilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.
Peki Batu Cengiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burcu ne, dans kariyerine nasıl başladı ve Instagram hesabı hangisi? İşte Crush üyesi Batu Cengiz’e dair merak edilen tüm detaylar…
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Batu Cengiz Kimdir?
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Batu Cengiz Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?
Batu Cengiz’in Dans Kariyeri Nasıl Başladı?
Batu Cengiz’in Instagram Hesabı Ne?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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