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Yağmur Yağınca Renk Değiştiren Tepeler Görenleri Büyülüyor: Tam Bir Doğa Mucizesi

Yağmur Yağınca Renk Değiştiren Tepeler Görenleri Büyülüyor: Tam Bir Doğa Mucizesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 23:21
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi katmanlarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Milyonlarca yıllık jeolojik sürecin eseri olan tepeler, yağmur yağdıktan sonra bambaşka bir görünüme bürünüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Milyonlarca yıllık jeolojik katmanlardan oluşan tepeler, Çin ve Peru'daki ünlü oluşumları aratmıyor.

Milyonlarca yıllık jeolojik katmanlardan oluşan tepeler, Çin ve Peru'daki ünlü oluşumları aratmıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta Çin ve Peru'daki dünyaca ünlü renkli dağları andıran oluşum, yaklaşık 45 milyon yıl öncesine dayanan uzun bir jeolojik sürecin ürünü. Milyonlarca yıl boyunca farklı mineral ve tortul katmanlarının üst üste birikmesi, ardından rüzgâr ve erozyonun yüzeyi şekillendirmesiyle bugünkü katmanlı yapı ortaya çıktı.

Demir ve bakır gibi zengin minerallerin bulunduğu tepelerde her katman farklı bir renk tonu taşıyor. Bu yapı, tepeleri zamanın ve doğanın sabırla işlediği açık hava müzesine benzetiyor.

Yağmur yağdığında demir oksit ve kil içeren katmanların renkleri koyulaşıp belirginleşiyor.

Yağmur yağdığında demir oksit ve kil içeren katmanların renkleri koyulaşıp belirginleşiyor.

Tepelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, hava şartlarına göre değişen görünümü. Kuru havalarda daha mat tonlarda görünen kırmızı, sarı ve kahverengi katmanlar, yağmur yağdıktan sonra suyla buluştuğunda canlanıyor.

Toprak ve kayaç yapısındaki demir oksit, kil ve diğer mineral bileşenleri ıslandığında ışığın kırılma açısı değişiyor. Bu da renk tonlarının çok daha koyu, doygun ve belirgin görünmesini sağlıyor. Yağmur sonrasında gün doğumu ya da gün batımı ışığı vurduğunda tepeler adeta doğal bir tabloya dönüşüyor.

Erzurum-Oltu kara yolunun hemen yanındaki tepeler, doğa fotoğrafçılığı ve trekking için yeni bir rota oluyor.

Erzurum-Oltu kara yolunun hemen yanındaki tepeler, doğa fotoğrafçılığı ve trekking için yeni bir rota oluyor.

Gökkuşağı Tepeleri, Erzurum il merkezine 106 kilometre, Oltu ilçe merkezine ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Erzurum-Oltu ana kara yolu üzerinde yer alması, ziyaretçiler için kolay ulaşım sağlıyor.

Doğa fotoğrafçılığı, trekking ve jeolojik gözlem yapmak isteyenler için alternatif bir rota haline gelen tepeler, bölge turizminin öne çıkan noktaları arasında gösteriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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