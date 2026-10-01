Yağmur Yağınca Renk Değiştiren Tepeler Görenleri Büyülüyor: Tam Bir Doğa Mucizesi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta Çin ve Peru'daki dünyaca ünlü renkli dağları andıran oluşum, yaklaşık 45 milyon yıl öncesine dayanan uzun bir jeolojik sürecin ürünü. Milyonlarca yıl boyunca farklı mineral ve tortul katmanlarının üst üste birikmesi, ardından rüzgâr ve erozyonun yüzeyi şekillendirmesiyle bugünkü katmanlı yapı ortaya çıktı.

Demir ve bakır gibi zengin minerallerin bulunduğu tepelerde her katman farklı bir renk tonu taşıyor. Bu yapı, tepeleri zamanın ve doğanın sabırla işlediği açık hava müzesine benzetiyor.