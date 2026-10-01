Yağmur Yağınca Renk Değiştiren Tepeler Görenleri Büyülüyor: Tam Bir Doğa Mucizesi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi katmanlarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Milyonlarca yıllık jeolojik sürecin eseri olan tepeler, yağmur yağdıktan sonra bambaşka bir görünüme bürünüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milyonlarca yıllık jeolojik katmanlardan oluşan tepeler, Çin ve Peru'daki ünlü oluşumları aratmıyor.
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Yağmur yağdığında demir oksit ve kil içeren katmanların renkleri koyulaşıp belirginleşiyor.
Erzurum-Oltu kara yolunun hemen yanındaki tepeler, doğa fotoğrafçılığı ve trekking için yeni bir rota oluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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