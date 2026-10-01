Kanye West'in Rusya'daki Tartışmalı Konserleri İptal Edildi: "Yukarıdan Gelen Telefon İptal Ettirdi"

Konserler Rusya'da siyasi tartışma yaratmıştı. Muhafazakar milletvekili Vitaliy Milonov, West'in geleneksel Rus şarkıları söylemesini önermiş ve rapçiyi sert sözlerle eleştirmişti. Bazı siyasetçiler ise ziyareti Batı'nın izolasyon politikasına karşı sembolik bir hamle olarak görmüştü. West, 2022'den bu yana antisemitik açıklamaları ve Nazi Almanyası'nı öven sözleri nedeniyle büyük tepki çekiyor, Avrupa'daki bazı konserleri de iptal edilmişti. Rapçi, Ocak 2026'da Wall Street Journal'da yayımlanan bir ilanla özür dilemiş ve geçmiş davranışlarını bir ruh sağlığı dönemine bağlamıştı.