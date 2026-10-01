Kanye West'in Rusya'daki Tartışmalı Konserleri İptal Edildi: "Yukarıdan Gelen Telefon İptal Ettirdi"
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Rusya'da vermesi planlanan konserlerle ilgili sürpriz bir karar açıklandı. Organizasyonun perde arkasında yaşananlar ise dikkat çekti.
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Konserler resmen iptal edildi.
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Stadyum anlaşma yapılmadığını açıkladı.
Dolandırıcılık soruşturması açıldı.
Biletlerin iadesi 12 Ekim'de başlıyor.
Siyasi tepkiler ve eski tartışmalar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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