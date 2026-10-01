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Kanye West'in Rusya'daki Tartışmalı Konserleri İptal Edildi: "Yukarıdan Gelen Telefon İptal Ettirdi"

Kanye West'in Rusya'daki Tartışmalı Konserleri İptal Edildi: "Yukarıdan Gelen Telefon İptal Ettirdi"

Rusya Konser Kanye West
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 23:04
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Rusya'da vermesi planlanan konserlerle ilgili sürpriz bir karar açıklandı. Organizasyonun perde arkasında yaşananlar ise dikkat çekti.

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Konserler resmen iptal edildi.

Konserler resmen iptal edildi.

Amerikalı rapçi Kanye West'in St. Petersburg'da 10 ve 11 Ekim'de vermesi planlanan iki konser iptal edildi. Organizasyonu üstlenen Say Agency, açıklamasında konserlerin planlanan tarihlerde yapılamayacağını duyurdu ve bilet ücretlerinin iade edileceğini bildirdi. Şirket iptal için ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı, ancak Rus basınında konuya dair farklı iddialar gündeme geldi.

Stadyum anlaşma yapılmadığını açıkladı.

Stadyum anlaşma yapılmadığını açıkladı.

Konserlerin yapılması planlanan Gazprom Arena, mekanla herhangi bir kira sözleşmesi imzalanmadığını açıkladı. Meduza'nın aktardığına göre konserler şehrin üst düzey yetkililerinden de onay almamıştı. Fontanka gazetesi ise organizatörlerin gerekli izinler olmadan bilet sattığını ve iptalin 'üst düzey bir telefon' sonrasında geldiğini yazdı.

Dolandırıcılık soruşturması açıldı.

Dolandırıcılık soruşturması açıldı.

Kommersant gazetesi, Rus makamlarının organizatörler hakkında olası dolandırıcılık şüphesiyle inceleme yürüttüğünü bildirdi. Meduza da polisin Say Agency hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Biletlerin gerekli onaylar alınmadan satıldığı iddiası, soruşturmanın dayanağı olarak gösterildi.

Biletlerin iadesi 12 Ekim'de başlıyor.

Biletlerin iadesi 12 Ekim'de başlıyor.

Konserler, 17 Ağustos'taki duyurunun ardından büyük ilgi görmüş ve biletler kısa sürede satılmıştı. Fiyatlar 9 bin rubleden (yaklaşık 107 dolar) 160 bin rubleye (yaklaşık 1900 dolar) kadar uzanıyordu. Say Agency'nin yaklaşık 100 bin bilet sattığını açıkladığı belirtiliyor. İadelerin 12 Ekim'de başlaması bekleniyor, ancak şartlar ve ayrıntılar daha sonra duyurulacak.

Siyasi tepkiler ve eski tartışmalar.

Siyasi tepkiler ve eski tartışmalar.

Konserler Rusya'da siyasi tartışma yaratmıştı. Muhafazakar milletvekili Vitaliy Milonov, West'in geleneksel Rus şarkıları söylemesini önermiş ve rapçiyi sert sözlerle eleştirmişti. Bazı siyasetçiler ise ziyareti Batı'nın izolasyon politikasına karşı sembolik bir hamle olarak görmüştü. West, 2022'den bu yana antisemitik açıklamaları ve Nazi Almanyası'nı öven sözleri nedeniyle büyük tepki çekiyor, Avrupa'daki bazı konserleri de iptal edilmişti. Rapçi, Ocak 2026'da Wall Street Journal'da yayımlanan bir ilanla özür dilemiş ve geçmiş davranışlarını bir ruh sağlığı dönemine bağlamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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