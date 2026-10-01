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Ekim Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Ekim Ayında İstanbul'da Kaçırmamanız Gereken Konserler: Bu Ay Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 18:51
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İstanbul'da Ekim ayında müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir konser planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da Ekim ayında hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? Ekim ayında İstanbul'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Pop Konserine Gidilir?

Tuğba Yurt – 'Tuğba Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.3'

  • Tarih: 1 Ekim 2026, Perşembe

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Berrak vokal yeteneğiyle öne çıkan Tuğba Yurt, Şef Kübra Şenyaylar yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Sezen Aksu'nun zamansız külliyatını sahneye taşımaktadır. Deniz Güngören'in senfonik aranjmanlarıyla zenginleştirilen konser projesi, pop klasiklerini çok sesli bir orkestranın görkemli tınılarıyla yeniden yorumlamaktadır.

Göksel – 'Rüyaların İşi Tour'

  • Tarih: 10 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Nostaljik pop tınılarını modern aranjmanlarla harmanlayan üretken besteci ve söz yazarı Göksel, 'Rüyaların İşi' turnesi kapsamında sahne almaktadır. Sanatçı, melankolik aşk şarkılarından hareketli retro disko ritimlerine uzanan geniş repertuvarını titiz bir görsel prodüksiyon ve canlı orkestra performansıyla sahnelemektedir.

Mabel Matiz

  • Tarih: 20 Ekim 2026, Salı (ve 21 Ekim 2026, Çarşamba)

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Geleneksel motifleri modern synth-pop estetiğiyle harmanlayarak Türk popüler müziğinde yenilikçi bir kulvar açan Mabel Matiz, dinleyicileriyle Harbiye sahnesinde buluşmaktadır. Genişletilmiş yaylı ve nefesli partisyonlarıyla şekillenen konser, sanatçının listeleri kasıp kavuran hitlerini dinamik bir açık hava korosu eşliğinde sunmaktadır.

Kenan Doğulu

  • Tarih: 22 Ekim 2026, Perşembe (ve 23 Ekim 2026, Cuma)

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk pop müziğinin yüksek enerjili sahne ikonlarından Kenan Doğulu, yıllardır amfi tiyatronun klasiği haline gelen performans serisini iki gece üst üste sahnelemektedir. Kalabalık orkestrası ve zengin nefesli düzenlemeleriyle sahne alan sanatçı, dans ritimleriyle bezeli kült parçalarını kesintisiz bir açık hava partisine dönüştürmektedir.

Blue – '25. Yıl Turnesi'

  • Tarih: 30 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Açıklama: 2000'li yılların dünya listelerine damga vuran İngiliz pop grubu Blue, 25. kariyer yılı ve yeni albümleri 'Reflections' kapsamında İstanbul'a konuk olmaktadır. Dörtlünün çok sesli vokal uyumları ve dinamik sahne şovlarıyla taçlanan performans, dinleyicilere nostaljik ve enerjik bir arena popu akşamı yaşatmaktadır.

Zeynep Bastık

  • Tarih: 31 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Akustik performanslarıyla başladığı kariyerini pop listelerinin zirvesine taşıyan Zeynep Bastık, ayın son gününde Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşmaktadır. Sanatçı, sevilen hitlerini dinamik dans koreografileri ve geniş orkestrasının eşlik ettiği modern bir sahne şovuyla icra etmektedir.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Rap Konserine Gidilir?

Motive

  • Tarih: 18 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Bostancı Gösteri Merkezi

  • Açıklama: Yeni nesil Türkçe rap müziğin en teknik ve hızlı flow icracılarından Motive, lirik yetkinliğini ve güçlü trap altyapılarını sahneye taşımaktadır. Sanatçı, dijital listelerde zirveye yerleşen parçalarını yüksek tempolu sahne hakimiyeti ve dinamik görsel şovlarla sunmaktadır.

No.1

  • Tarih: 18 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: JJ Arena

  • Açıklama: Türkçe rap müziğin yer altı sahnesinde melankolik ve tavizsiz sözleriyle sadık bir hayran kitlesi edinen No.1, imza şarkılarını canlı orkestrasıyla seslendirmektedir. Karanlık sample'lar ve derin bas vuruşlarıyla örülen gece, sanatçının samimi sahne enerjisiyle bütünleşen kesintisiz bir hip-hop performansına sahne olmaktadır.

Kassa Overall

  • Tarih: 9 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Babylon

  • Açıklama: Caz davulu disiplini ile deneysel hip-hop prodüksiyonunu yenilikçi bir çizgide birleştiren Amerikalı müzisyen Kassa Overall, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında sahne almaktadır. Canlı enstrüman doğaçlamalarını doğrudan rap vokalleri ve avangart beat'lerle harmanlayan sanatçı, dinleyicilere türlerin kesiştiği vizyoner bir konser sunmaktadır.

Ati242

  • Tarih: 11 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açık Hava

  • Açıklama: Alman rap ekolünün dinamik tınılarını ve sert trap ritimlerini Türkçe sözlerle buluşturan Ati242, açık hava amfisinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Sanatçının agresif lirik tarzı ve yüksek bas temposu, dinleyicilere sokak kültürünün ritmini hissettiren kesintisiz bir hip-hop coşkusu vadetmektedir.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Rock Konserine Gidilir?

mor ve ötesi Senfonik

  • Tarih: 9 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Türkçe rock müziğin köklü temsilcilerinden mor ve ötesi, klasikleşen şarkılarını geniş bir senfoni orkestrası eşliğinde yeniden yorumlayarak sahneye taşımaktadır. Topluluk, senfonik partisyonlarla zenginleştirilen dinamik düzenlemeleriyle dinleyicilere yüksek enerjili ve çok sesli bir rock deneyimi sunmaktadır.

Hayko Cepkin – 'ELECTRIC' Turnesi

  • Tarih: 24 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 22:00

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Açıklama: Özgün vokal tekniği ve yüksek prodüksiyonlu sahne şovlarıyla tanınan Hayko Cepkin, kariyerinin öne çıkan parçalarını yüksek tempolu sert gitarlarla yeniden ele aldığı 'ELECTRIC' turnesiyle sahne almaktadır. Konser, sanatçının teatral anlatımını güçlü endüstriyel görsel ve ışık efektleriyle birleştirerek açık hava atmosferinde kesintisiz bir gösteriye dönüştürmektedir.

Duman

  • Tarih: 28 Ekim 2026, Çarşamba

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Türk grunge ve alternatif rock müziğinin sembol isimlerinden Duman, yıllardır dillerden düşmeyen hitlerini sonbaharın serin açık hava amfisinde seslendirmektedir. Yalın enstrümantal tavırları ve doğaçlama gitar sololarıyla dikkat çeken grup, dinleyicisiyle kurduğu dolaysız bağı amfi tiyatronun akustik atmosferine taşımaktadır.

Haggard

  • Tarih: 11 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Klasik oda müziği formlarını sert death metal altyapıları ve tarihsel temalarla harmanlayan Alman senfonik metal grubu Haggard, geniş kadrosuyla İstanbul'da sahneye çıkmaktadır. Koro partisyonları, yaylılar ve sert gitar rifflerinin dengesiyle şekillenen dinleti, operatik senfonik metalin dünyadaki en başarılı örneklerinden birini canlı olarak sunmaktadır.

İstanbul'da Ekim Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Ekim Ayında Klasik Müzik Konseri Var mı?

CRR Senfoni Orkestrası & Airam Hernández (Sezon Açılış Konseri)

  • Tarih: 7 Ekim 2026, Çarşamba

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Açıklama: Kapsamlı restorasyonun ardından kapılarını açan salonda Şef Adrian Prabava yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü İspanyol tenor Airam Hernández'e eşlik etmektedir. Programın ilk bölümünde Donizetti ve Puccini'nin sevilen operatik aryalarını seslendiren solistin ardından orkestra, Johannes Brahms'ın Re Majör İkinci Senfonisi'ni icra etmektedir.

Süreyya Operası Açılış Konseri: Şefika Kutluer & Natalia Barish – 'Mevsimler İçinde Müzikal Yolculuk'

  • Tarih: 1 Ekim 2026, Perşembe

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi

  • Açıklama: 'Sihirli Flüt' unvanlı Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, piyanist Natalia Barish ile tarihi opera binasının yeni sezon açılışını gerçekleştirmektedir. İkili, Astor Piazzolla'nın 'Buenos Aires'in Dört Mevsimi' eseri başta olmak üzere klasik oda müziği repertuvarının incelikli yapıtlarını sahneye taşımaktadır.

Yann Tiersen

  • Tarih: 10 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

  • Açıklama: Sinematik film müzikleri ve çağdaş minimalist oda müziği besteleriyle dünya çapında tanınan Fransız besteci Yann Tiersen, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne almaktadır. Sanatçı, piyano ve akordeon melodilerini zarif akustik yapılarla ördüğü konserinde dinleyicilere derinlikli ve meditatif bir klasik dinleti sunmaktadır.

Eric Christian

  • Tarih: 1 Ekim 2026, Perşembe

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Açıklama: Piyano tınılarını yalın melodik yapılar ve modern klasik dokunuşlarla buluşturan Eric Christian, sezonun ilk gününde dinleyicilerini ağırlamaktadır. 'Bir melodinin dünyayı değiştirebileceği' inancıyla şekillenen repertuvar, salonda dingin ve zarif bir akustik atmosfer yaratmaktadır.

Gedik Filarmoni Orkestrası – 'Klasik mi Dediniz?'

  • Tarih: 14 Ekim 2026, Çarşamba

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi

  • Açıklama: Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, klasik dönemden çağdaş bestecilere uzanan kontrast dolu bir repertuvarla yeni sezonu selamlamaktadır. Programda Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinin yanı sıra Türk besteci Meriç Artaç'ın 'Ouverture to the Sun' adlı yapıtı orkestranın dinamik yorumuyla seslendirilmektedir.

Strauss Concert Show

  • Tarih: 13 Ekim 2026, Salı

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Açıklama: Johann Strauss ailesinin ölümsüz valslerini ve hareketli polkalarını sahneye taşıyan prodüksiyon, döneme ait şık kostümler ve koreografilerle izleyici karşısına çıkmaktadır. Orkestranın zengin tınıları ve canlı dans gösterisi, AKM'nin görkemli akustiğinde 19. yüzyıl Viyana balolarının coşkusunu yaşatmaktadır.

Schumann Quartett & Agapi Triantafyllidi

  • Tarih: 19 Ekim 2026, Pazartesi

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Açıklama: Uluslararası Opus Klassik ödüllü Alman oda müziği topluluğu Schumann Quartett, piyanist Agapi Triantafyllidi ile CRR sahnesinde bir araya gelmektedir. Romantik dönemin yaylılar ve piyano arasındaki polifonik diyaloğuna odaklanan konser, teknik yetkinliği ve dengeli tınısıyla ayın en seçkin oda müziği icralarından birini sunmaktadır.

İstanbul Avrupa Korosu – 'Ein Deutsches Requiem'

  • Tarih: 11 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi

  • Açıklama: Çok sesli koro geleneğinin köklü temsilcilerinden İstanbul Avrupa Korosu, Johannes Brahms'ın anıtsal başyapıtı 'Ein Deutsches Requiem'i yorumlamaktadır. Eserin manevi ve felsefi derinliğini yansıtan vokal dengesi, tarihi operanın akustiğinde görkemli bir polifonik akşam yaşatmaktadır.

İstanbul'da Ekim Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

İstanbul'da Ekim Ayında Elektronik Müzik Sahnesinde Kimler Var?

The Blaze (DJ Set)

  • Tarih: 9 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 22:00

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park

  • Açıklama: Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze, duygusal melodik house ritimlerini ambient ses duvarlarıyla buluşturan özel DJ setiyle sahne almaktadır. Derin bas yürüyüşleri ve vokal sample'larıyla şekillenen dinleti, açık hava alanını hipnotik ve kolektif bir dans pistine çevirmektedir.

The Cinematic Orchestra

  • Tarih: 7 Ekim 2026, Çarşamba

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Nu-jazz ve downtempo akımlarının öncüsü The Cinematic Orchestra, akustik orkestrasyonu elektronik altyapılarla kusursuz bir uyum içinde birleştirmektedir. Topluluk, dinleyicilerini sinematik katmanlar ve hüzünlü tınılarla bezeli derin ve dingin bir işitsel evrene davet etmektedir.

Mahmut Orhan – 'Cave'

  • Tarih: 2 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 19:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

  • Açıklama: Küresel elektronik dans müziği sahnesinde geniş yankı uyandıran prodüktör Mahmut Orhan, Doğu tınılarını indie dance ve melodik tekno kalıplarıyla bir araya getirdiği 'Cave' konseptini sergilemektedir. Sanatçı, etnik enstrüman partisyonlarını modern elektronik beat'lerle yoğurarak dinleyicilere görsel ve işitsel bir şov sunmaktadır.

SYNTHONY

  • Tarih: 10 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena

  • Açıklama: Kulüp tarihine geçen efsane elektronik dans parçalarını canlı bir senfoni orkestrası ve DJ performansıyla birleştiren uluslararası gösteri SYNTHONY, İstanbul'a konuk olmaktadır. Dans pistinin coşkusunu klasik enstrümanların akustik gücü ve görkemli ışık şovlarıyla harmanlayan proje, dinleyicilere türler üstü bir parti atmosferi yaşatmaktadır.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Leyla The Band

  • Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Ekran kültürünün bağımsız müzikle buluştuğu kült projelerden Leyla The Band, özel sahne buluşmalarından birini Harbiye'nin tarihi amfisinde gerçekleştirmektedir. Mizahi ve hüzünlü sözlerin harmanlandığı nostaljik repertuvar, grubun samimi ve teatral açık hava performansıyla yeniden dinleyiciyle buluşmaktadır.

Balmorhea

  • Tarih: 16 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Açıklama: Teksas çıkışlı enstrümantal müzik topluluğu Balmorhea, post-rock ögeleriyle neo-klasik dokuları birleştiren katmanlı bestelerini İstanbullu dinleyicilere ulaştırmaktadır. Akustik yaylılar ve minimal piyano dokunuşlarıyla örülen canlı performans, dinleyicilere sinematik ve meditatif bir ses evreni yaşatmaktadır.

Kaan Tangöze – Alternatif Pazar Açılışı

  • Tarih: 11 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Açıklama: Solo kariyerinde toplumsal ve bireysel temaları yalın akustik gitar ve mızıkasıyla işleyen Kaan Tangöze, CRR Konser Salonu'nun 'Alternatif Pazar' serisinin açılışını yapmaktadır. Sanatçı, sevilen bestelerini ve geleneksel halk ozanlarından devraldığı türkü yorumlarını doğrudan ve saf bir akustik dille icra etmektedir.

Yasmine Hamdan

  • Tarih: 10 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 21:30

  • Konser Yeri: Frankhan Selectist

  • Açıklama: Orta Doğu bağımsız müzik sahnesinin öncü vokallerinden Yasmine Hamdan, geleneksel Arap müziği formlarını avangart elektronik ritimlerle bir araya getirmektedir. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında sahne alan sanatçı, hipnotik sesi ve yenilikçi düzenlemeleriyle dinleyicileri coğrafyalar arası deneysel bir müzikal yolculuğa çıkarmaktadır.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Caz Konserine Gidilir?

James Carter Piano Quartet – 'Coltrane: A Centennial Supreme'

  • Tarih: 3 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Açıklama: Günümüzün önde gelen saksafon virtüözlerinden James Carter, dörtlüsüyle birlikte caz efsanesi John Coltrane'in 100. doğum yılına adanan özel bir projeyi seslendirmektedir. Saksafonun tüm teknik olanaklarını sergileyen sanatçı, serbest doğaçlamaları ve post-bop ustalığıyla Coltrane mirasını modern bir dille selamlamaktadır.

Arturo Sandoval

  • Tarih: 8 Ekim 2026, Perşembe

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Açıklama: Grammy ödüllü yaşayan efsane Arturo Sandoval, Afro-Küba cazının hareketli ritimlerini bebop virtüözlüğüyle buluşturarak 36. Akbank Caz Festivali'nin en parlak akşamlarından birine imza atmaktadır. Sekiz kişilik kalabalık orkestrasıyla sahne alan usta trompetçi, yüksek perdeli soloları ve Latin ezgileriyle dinleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sunmaktadır.

Emin Fındıkoğlu +12

  • Tarih: 2 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu

  • Açıklama: Türkiye caz tarihinin duayen piyanist ve aranjörlerinden Emin Fındıkoğlu, on iki kişilik geniş topluluğuyla big band geleneğini festival sahnesine taşımaktadır. Zengin nefesli partisyonları ve usta solistlerin dengeli doğaçlamalarıyla şekillenen icra, tarihi okul atmosferinde dinleyicilere klasik cazın zarafetini yaşatmaktadır.

Ben LaMar Gay Ensemble

  • Tarih: 1 Ekim 2026, Perşembe

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Babylon

  • Açıklama: Chicago avangart sahnesinin sınır tanımayan bestecilerinden Ben LaMar Gay, caz doğaçlamalarını funk, blues ve elektronik ses araştırmalarıyla harmanlamaktadır. İlk kez İstanbul dinleyicisiyle buluşan müzisyen ve topluluğu, kalıpları yıkan dinamik yapısıyla dinleyicilere sıra dışı bir ses deneyimi sunmaktadır.

Nicole Zuraitis

  • Tarih: 10 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 20:30

  • Konser Yeri: Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

  • Açıklama: Grammy ödüllü piyanist, besteci ve vokalist Nicole Zuraitis, duru ses tonu ve teknik piyano hakimiyetiyle 36. Akbank Caz Festivali programında yer almaktadır. Caz standartlarını kendi incelikli besteleriyle buluşturan yorumcu, dinleyicilere lirik derinliği yüksek ve kusursuz armonik dengelere dayanan bir vokal caz gecesi yaşatmaktadır.

CRR Caz Orkestrası feat. Golnar Shahyar

  • Tarih: 30 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu

  • Açıklama: Kentin yerleşik caz orkestrası CRR Caz Orkestrası, İran asıllı Kanadalı vokalist ve besteci Golnar Shahyar ile özel bir buluşmaya imza atmaktadır. Doğu melodilerinin caz armonisinde yeniden biçimlendiği konser, büyük orkestra gücünü çok kültürlü doğaçlamalarla harmanlayarak ayın caz takvimini kapatmaktadır.

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Ekim Ayında Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Cengiz Özkan & Erdal Erzincan

  • Tarih: 3 Ekim 2026, Cuma

  • Saat: 20:00

  • Konser Yeri: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu

  • Açıklama: Türk halk müziğinin ve bağlama icrasının iki usta ismi Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan, stat atmosferinde ilk kez düzenlenen devasa bir türkü konserinde sahne almaktadır. Aşık Veysel'den Davut Sulari'ye uzanan ozanlar mirasını şelpe ve tezenesiz tekniklerle yorumlayan ikili, on binlerin tek yürek eşlik ettiği tarihi bir dinleti sunmaktadır.

Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler

  • Tarih: 5 Ekim 2026, Pazartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Anadolu ve Mezopotamya'nın çok dilli halk müziği mirasını yaşatan Kardeş Türküler, Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini özel bir saygı konseptiyle sahneye taşımaktadır. Topluluk, kolektif hafızaya kazınan türküleri ve ezgileri özgün enstrümantasyonlarıyla harmanlayarak dinleyicilere açık havada duygu yüklü bir akşam yaşatmaktadır.

Koray Avcı

  • Tarih: 18 Ekim 2026, Pazar

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Halk müziği ezgilerini özgün müzik motifleri ve samimi sohbetiyle harmanlayan Koray Avcı, Harbiye Açık Hava sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Şiirlerin türkülere karıştığı performans, amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişinin katılımıyla interaktif bir açık hava dinletisine dönüşmektedir.

Hakan Altun

  • Tarih: 31 Ekim 2026, Cumartesi

  • Saat: 21:00

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Açıklama: Geleneksel Türk makam müziği ile halk motiflerini ud icrası ve fantezi kalıplarıyla birleştiren Hakan Altun, Harbiye'nin ekim kapanış konserine imza atmaktadır. Sanatçının dillerden düşmeyen melankolik şarkıları ve hareketli ezgileri, güçlü bir açık hava korosu eşliğinde seslendirilmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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