AKOM İstanbul İçin Uyardı: Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Cuma Fırtına ve Sağanak Kapıda

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaştığı 2 Ekim tarihli uyarıya göre, perşembe günü zaman zaman kendini gösteren yağmur akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un tamamını etkisi altına alacak. Asıl yoğunluğun ise cuma sabahı başlaması bekleniyor.

Uyarıda, yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki rüzgârla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği vurgulandı. Hafta sonuna girerken kent, hem yağmur hem de rüzgâr açısından zorlu bir günle karşı karşıya kalabilir.

Takvim netleşti: Perşembe akşamı yağış kentin geneline yayılacak, cuma günü sağanak ve fırtına en güçlü seviyeye ulaşacak, cumartesi sabahına kadar da aralıklı yağışlar sürecek. Bu nedenle cuma günü dışarıda olacakların planlarını hava koşullarına göre yapması öneriliyor.

AKOM'un hafta başında paylaştığı haftalık tahminde de cuma günü için metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış öngörülmüştü. Aynı tahminde rüzgârın karayel ve poyraz yönlerinden saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği belirtilmişti.