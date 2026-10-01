AKOM İstanbul İçin Uyardı: Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Cuma Fırtına ve Sağanak Kapıda
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yayımladı. Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren kentin geneline yayılacağı, cuma günü ise fırtına şiddetindeki rüzgârla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşeceği bildirildi. Yağışlı havanın cumartesi sabahına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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Yağışlar cuma sabahından itibaren etkisini artıracak, rüzgâr fırtına şiddetine ulaşacak.
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AKOM'dan vatandaşlara çağrı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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