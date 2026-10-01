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AKOM İstanbul İçin Uyardı: Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Cuma Fırtına ve Sağanak Kapıda

AKOM İstanbul İçin Uyardı: Yağmur Bu Akşam Başlıyor, Cuma Fırtına ve Sağanak Kapıda

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 19:01
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yayımladı. Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren kentin geneline yayılacağı, cuma günü ise fırtına şiddetindeki rüzgârla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşeceği bildirildi. Yağışlı havanın cumartesi sabahına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Yağışlar cuma sabahından itibaren etkisini artıracak, rüzgâr fırtına şiddetine ulaşacak.

Yağışlar cuma sabahından itibaren etkisini artıracak, rüzgâr fırtına şiddetine ulaşacak.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaştığı 2 Ekim tarihli uyarıya göre, perşembe günü zaman zaman kendini gösteren yağmur akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un tamamını etkisi altına alacak. Asıl yoğunluğun ise cuma sabahı başlaması bekleniyor.

Uyarıda, yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki rüzgârla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği vurgulandı. Hafta sonuna girerken kent, hem yağmur hem de rüzgâr açısından zorlu bir günle karşı karşıya kalabilir.

Takvim netleşti: Perşembe akşamı yağış kentin geneline yayılacak, cuma günü sağanak ve fırtına en güçlü seviyeye ulaşacak, cumartesi sabahına kadar da aralıklı yağışlar sürecek. Bu nedenle cuma günü dışarıda olacakların planlarını hava koşullarına göre yapması öneriliyor.

AKOM'un hafta başında paylaştığı haftalık tahminde de cuma günü için metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış öngörülmüştü. Aynı tahminde rüzgârın karayel ve poyraz yönlerinden saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği belirtilmişti.

AKOM'dan vatandaşlara çağrı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

AKOM'dan vatandaşlara çağrı: Olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

AKOM, yağış ve rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sağanağın özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerine denk gelmesi halinde trafikte yoğunluk yaşanabilir, alt geçitlerde ve çukur bölgelerde su birikintileri oluşabilir. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve tabela düşmesi gibi risklere karşı açık alanlarda dikkatli olmak da önem taşıyor.

Kent son günlerde de yağışlı bir dönemden geçmişti. Hafta başında etkili olan sağanak, İstanbul'da mesai çıkışında trafiği kilitlemiş, AKOM ve Valilik art arda uyarılar yapmıştı.

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?

Tahminlere göre yağışlı sistem cumartesi sabahından sonra etkisini yitirmeye başlayacak. AKOM'un haftalık değerlendirmesine göre pazar gününden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olması, en yüksek sıcaklıkların da 19-20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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