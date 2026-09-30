article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yağış Mola Verip Çok Daha Kuvvetli Dönecek! İstanbul Valiliği 3 İlçe İçin Alarm Verdi

Yağış Mola Verip Çok Daha Kuvvetli Dönecek! İstanbul Valiliği 3 İlçe İçin Alarm Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da hafta başından bu yana hissedilen serin ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, kent sakinlerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ile İstanbul Valiliği, mega kentteki hava durumuna ilişkin peş peşe kritik uyarılarda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kısa süreli bir mola veren yağışlı hava, Perşembe akşamından itibaren fırtınayla birleşerek çok daha kuvvetli bir şekilde geri dönecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağışlar mola veriyor ama tehlike geçmedi.

Yağışlar mola veriyor ama tehlike geçmedi.

AKOM tarafından hazırlanan haftalık rapora göre, kenti etkisi altına alan serin havanın hafta sonuna kadar varlığını koruyacağı tahmin ediliyor. Bugün aralık veren gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden fırtına eşliğinde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların gün içerisinde 18 ile 20 derece aralığında seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların 14 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Cuma günü ise yağışların il genelinde yer yer şiddetini artırması bekleniyor. Poyrazdan esecek sert rüzgarların hızının saatte 30 ila 65 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, fırtınayla birlikte yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

İstanbul Valiliği 3 ilçe için alarm verdi.

İstanbul Valiliği 3 ilçe için alarm verdi.

Açıklamada sadece AKOM değil, İstanbul Valiliği de özel bir uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan Valilik açıklamasında, Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yağışların çok daha şiddetli olacağı vurgulandı.

Gece ilk saatlerde başlayıp öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle, özellikle bu üç ilçede yaşayan vatandaşların su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

'İlimizde havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın (30.09.2026, Çarşamba) ise bu gece ilk saatlerden başlayarak öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde (Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri) kuvvetli olması bekleniyor.   

Rüzgârın; Yarın (30.09.2026, Çarşamba) sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.   

Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'

İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? İstanbul'da hava ısınacak mı?

İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? İstanbul'da hava ısınacak mı?

İstanbulluları sevindirecek haber ise hafta sonu için geldi. Meteorolojik verilere göre, Cuma günü zirve yapacak olan fırtına ve sağanak yağış, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren gücünü kaybedecek. Pazar günü itibarıyla yağışlı hava İstanbul’u tamamen terk ederken, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek ve kent genelinde daha güneşli bir hava hakim olacak.

Yetkililer, Perşembe ve Cuma günleri oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin ve yayaların tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın