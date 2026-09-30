Yağış Mola Verip Çok Daha Kuvvetli Dönecek! İstanbul Valiliği 3 İlçe İçin Alarm Verdi

Açıklamada sadece AKOM değil, İstanbul Valiliği de özel bir uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan Valilik açıklamasında, Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yağışların çok daha şiddetli olacağı vurgulandı.

Gece ilk saatlerde başlayıp öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle, özellikle bu üç ilçede yaşayan vatandaşların su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

'İlimizde havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın (30.09.2026, Çarşamba) ise bu gece ilk saatlerden başlayarak öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde (Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri) kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın; Yarın (30.09.2026, Çarşamba) sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'