Yağış Mola Verip Çok Daha Kuvvetli Dönecek! İstanbul Valiliği 3 İlçe İçin Alarm Verdi
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İstanbul’da hafta başından bu yana hissedilen serin ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, kent sakinlerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ile İstanbul Valiliği, mega kentteki hava durumuna ilişkin peş peşe kritik uyarılarda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kısa süreli bir mola veren yağışlı hava, Perşembe akşamından itibaren fırtınayla birleşerek çok daha kuvvetli bir şekilde geri dönecek.
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Yağışlar mola veriyor ama tehlike geçmedi.
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İstanbul Valiliği 3 ilçe için alarm verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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