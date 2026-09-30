Dünyanın En İyi İşverenleri Belli Oldu: Listede Türkiye'den 5 Şirket
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ABD merkezli Forbes ile araştırma şirketi Statista'nın hazırladığı '2026 Dünyanın En İyi İşverenleri' listesi yayımlandı. 52 ülkeden 900 şirketin yer aldığı sıralamada Türkiye'den 5 şirket kendine yer buldu. Türk şirketleri arasında en üst basamakta bu yıl Sabancı Holding var.
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Sabancı Holding, dünya sıralamasında 23'üncü olarak Türkiye'nin en iyi işvereni oldu.
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Yıllarca Türkiye'nin bir numarası olan Koç Holding, bu yıl 139'uncu sırada.
136 yıllık Yıldız Holding 487'nci, Türk Hava Yolları 603'üncü sırada yer aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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