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Dünyanın En İyi İşverenleri Belli Oldu: Listede Türkiye'den 5 Şirket

Dünyanın En İyi İşverenleri Belli Oldu: Listede Türkiye'den 5 Şirket

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:20
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ABD merkezli Forbes ile araştırma şirketi Statista'nın hazırladığı '2026 Dünyanın En İyi İşverenleri' listesi yayımlandı. 52 ülkeden 900 şirketin yer aldığı sıralamada Türkiye'den 5 şirket kendine yer buldu. Türk şirketleri arasında en üst basamakta bu yıl Sabancı Holding var.

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Sabancı Holding, dünya sıralamasında 23'üncü olarak Türkiye'nin en iyi işvereni oldu.

Sabancı Holding, dünya sıralamasında 23'üncü olarak Türkiye'nin en iyi işvereni oldu.

Listenin zirvesinde sürpriz yok. Microsoft, üst üste üçüncü yıl dünyanın en iyi işvereni seçildi. Teknoloji devini havayolu şirketi Delta Air Lines izlerken, e-ticaret altyapı şirketi Shopify üçüncü, perakende zinciri Costco dördüncü oldu. Yapay zeka çipleriyle son yılların en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline gelen Nvidia ise ilk beşi tamamladı.

Türkiye cephesinde en dikkat çeken isim Sabancı Holding oldu. 1967'de kurulan ve bugün CEO Kıvanç Zaimler'in yönettiği holding, dünya genelinde 23'üncü sıraya yerleşti. Bu sonuçla Sabancı, listeye giren Türk şirketleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Yıllarca Türkiye'nin bir numarası olan Koç Holding, bu yıl 139'uncu sırada.

Yıllarca Türkiye'nin bir numarası olan Koç Holding, bu yıl 139'uncu sırada.

Forbes'un bu listesi, Koç Holding için yabancı bir tablo değil. Anadolu Ajansı'nın 2024'teki haberine göre holding, o yıl sekizinci kez Türkiye'nin bir numaralı işvereni seçilmiş ve dünya sıralamasında 118'inci olmuştu. 2026 listesinde ise Levent Çakıroğlu'nun CEO'luğunu yürüttüğü Koç Holding 139'uncu sırada yer aldı ve Türkiye sıralamasında Sabancı'nın ardından ikinci oldu.

Listeye giren tek banka ise Türkiye İş Bankası. 1924'te kurulan ve ülkenin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, Genel Müdür Hakan Aran yönetiminde 419'uncu sırayı aldı.

136 yıllık Yıldız Holding 487'nci, Türk Hava Yolları 603'üncü sırada yer aldı.

136 yıllık Yıldız Holding 487'nci, Türk Hava Yolları 603'üncü sırada yer aldı.

Kökleri 1890'a uzanan Yıldız Holding, CEO Mehmet Tütüncü liderliğinde 487'nci sıraya yerleşti. Listedeki beşinci Türk şirketi ise 1933'te kurulan Türk Hava Yolları oldu. Genel Müdür Bilal Ekşi'nin yönettiği bayrak taşıyıcı havayolu, 603'üncü sırada kendine yer buldu.

Sıralama doğrudan çalışanların görüşlerine dayanıyor. Forbes ve Statista, 50'den fazla ülkede 300 binin üzerinde çalışanla anket yaptı. Katılımcılardan kendi işverenlerini maaş, kariyer imkanları, iş-yaşam dengesi ve şirket itibarı gibi başlıklarda puanlamaları istendi.

Bu yüzden liste, şirketlerin cirosundan ya da büyüklüğünden çok, içeride çalışanların gözünden nasıl bir iş yeri olduklarını gösteriyor. Türkiye'den giren 5 şirketin üçünün holding, birinin banka, birinin de havayolu olması da dikkat çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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