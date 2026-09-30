Dünyanın En İyi İşverenleri Belli Oldu: Listede Türkiye'den 5 Şirket

Forbes'un bu listesi, Koç Holding için yabancı bir tablo değil. Anadolu Ajansı'nın 2024'teki haberine göre holding, o yıl sekizinci kez Türkiye'nin bir numaralı işvereni seçilmiş ve dünya sıralamasında 118'inci olmuştu. 2026 listesinde ise Levent Çakıroğlu'nun CEO'luğunu yürüttüğü Koç Holding 139'uncu sırada yer aldı ve Türkiye sıralamasında Sabancı'nın ardından ikinci oldu.

Listeye giren tek banka ise Türkiye İş Bankası. 1924'te kurulan ve ülkenin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, Genel Müdür Hakan Aran yönetiminde 419'uncu sırayı aldı.