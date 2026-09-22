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THY'de 1 Ocak 2027 Değişikliği: Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı, Uçuş Ücretinde Yeni Kademeler

THY'de 1 Ocak 2027 Değişikliği: Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı, Uçuş Ücretinde Yeni Kademeler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 14:09
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Türk Hava Yolları, uçuş ekipleri arasında haftalardır konuşulan ücret ve çalışma düzeni değişikliklerini resmen duyurdu. THY İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın çalışanlara gönderdiği bilgilendirmeye göre, kredili uçuş ücretinden fazla mesaiye, ekip aracından pilot eğitim borçlarına kadar bir dizi prosedürel düzenleme 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Toplu İş Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik içermeyen kararlar, kokpit ve kabinde binlerce çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. 

Dün gündeme gelen haberlerde de THY'nin erkek çalışanlarda sakal yasağını kaldırdığı ortaya çıkmıştı. 

Kaynak: AirportHaber

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Kredili Uçuş Ücretinde Hesaplama Değişiyor: 70 ve 80 Saat Üzerinde Ödemeler İkiye Katlanacak.

Kredili Uçuş Ücretinde Hesaplama Değişiyor: 70 ve 80 Saat Üzerinde Ödemeler İkiye Katlanacak.

THY'nin yeni düzenlemesinin uçuş ekipleri açısından en dikkat çekici maddesi 'Kredili Uçuş Ücreti' hesaplamasında değişikliğe gidilmesi oldu. Şirketin açıklamasına göre aylık 40 saati aşan uçuşlarda ödenecek kredili uçuş ücreti, artık gerçekleştirilen ücrete baz uçuş saati esas alınarak hesaplanacak. Böylece personel arasında bir süredir konuşulan uçuş saatine bağlı yeni ücretlendirme modeli, şirket tarafından da resmen doğrulanmış oldu.

Yüksek uçuş saatlerinde ödeme kademeleri de değişiyor. Kokpit ekibinde 70 saatin, kabin ekibinde ise 80 saatin üzerindeki uçuşlarda yüzde 50 ilave ödeme uygulaması sürecek; ancak kokpitte 80, kabinde 90 saatin üzerine çıkıldığında birim ücret yüzde 100 fazlasıyla, yani iki katına çıkarak ödenecek. THY ayrıca kokpit ekiplerinin ayda 20 sektörün üzerinde gerçekleştirdiği her uçuş için ayrı bir sektör ücreti ve C kategori meydanlara yapılan seferler için ek ödeme getirildiğini de duyurdu.

Ekip Aracından Artık Sadece Yeni Başlayanlar Yararlanacak, Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı Geliyor.

Ekip Aracından Artık Sadece Yeni Başlayanlar Yararlanacak, Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı Geliyor.

Değişiklikler kokpit ve kabinle sınırlı kalmıyor. THY, ekip aracı hizmetinden bundan sonra yalnızca kıdemi iki yılın altında bulunan kokpit ekibi, kabin ekibi ve uçak yükleme uzmanlarının yararlanabileceğini açıkladı. Bu düzenlemeyle iki yıl ve üzeri kıdeme sahip çalışanlar, mevcut ekip aracı uygulamasının dışında kalacak.

Yurt içindeki yer çalışanlarını ilgilendiren fazla mesai hesaplaması da yeniden düzenlendi; haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai kapsamında değerlendirilecek. THY, daha önce birimlere göre değişmekle birlikte fazla mesai kotalarının ortalama yüzde 50 oranında azaltıldığını da personele hatırlattı. Haberin yayınlandığı AirportHaber'deki okuyucu yorumlarında tepkiler sert oldu; bir kabin amiri 'Bu en az kabine yüzde 25 maaş düşmesi demek' yorumunu yaparken, başka bir çalışan kokpit ile kabin arasındaki ücret farkının daha da büyüdüğünü savundu.

II. Pilotluğa Geçiş LIFUS Sonrasına Bırakıldı, Eğitim Borcu Kesintileri 2027'ye Ertelenebilecek.

II. Pilotluğa Geçiş LIFUS Sonrasına Bırakıldı, Eğitim Borcu Kesintileri 2027'ye Ertelenebilecek.

Pilotları ilgilendiren bir başka değişiklik II. Pilot unvanına geçiş sürecinde yaşanacak. Yeni prosedüre göre bu geçiş, LIFUS eğitiminin tüm safhalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Buna karşılık çalışan lehine bir adım da atıldı: pilotlar talep etmeleri halinde eğitim borcu kesintilerini 2027 yılı boyunca erteleyebilecek, ertelenen kesintiler mevcut taksitlerin bitiminin ardından yeniden başlayacak.

Uçuş ücreti hesabında kullanılan blok süreler de artık gerçekleşen değil planlanan süre üzerinden hesaplanacak; uçuşun gerçekleşen süresi planlanandan uzun olursa gerçekleşen süre esas alınmaya devam edecek. Geçici görevlendirmelerde konaklama 24 saatin altında kaldığında harcırah oransal ödenecek, istirahat raporlarında ise iş kazası ve ara bekleme sırasında rahatsızlanma dışındaki durumlarda kredili uçuş ücreti kesintisi uygulanacak. THY, tüm bu adımların gerekçesini şöyle açıkladı: 'Hedef 12 kapsamında iş süreçleri, çalışma şekilleri ve kaynak kullanımı bütüncül şekilde değerlendirildi.' Şirket, bu kapsamda 29 organizasyon biriminin kapatıldığını ve emeklilik politikasının yeniden düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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