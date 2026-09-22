THY'de 1 Ocak 2027 Değişikliği: Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı, Uçuş Ücretinde Yeni Kademeler

THY'nin yeni düzenlemesinin uçuş ekipleri açısından en dikkat çekici maddesi 'Kredili Uçuş Ücreti' hesaplamasında değişikliğe gidilmesi oldu. Şirketin açıklamasına göre aylık 40 saati aşan uçuşlarda ödenecek kredili uçuş ücreti, artık gerçekleştirilen ücrete baz uçuş saati esas alınarak hesaplanacak. Böylece personel arasında bir süredir konuşulan uçuş saatine bağlı yeni ücretlendirme modeli, şirket tarafından da resmen doğrulanmış oldu.

Yüksek uçuş saatlerinde ödeme kademeleri de değişiyor. Kokpit ekibinde 70 saatin, kabin ekibinde ise 80 saatin üzerindeki uçuşlarda yüzde 50 ilave ödeme uygulaması sürecek; ancak kokpitte 80, kabinde 90 saatin üzerine çıkıldığında birim ücret yüzde 100 fazlasıyla, yani iki katına çıkarak ödenecek. THY ayrıca kokpit ekiplerinin ayda 20 sektörün üzerinde gerçekleştirdiği her uçuş için ayrı bir sektör ücreti ve C kategori meydanlara yapılan seferler için ek ödeme getirildiğini de duyurdu.