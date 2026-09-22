THY'de 1 Ocak 2027 Değişikliği: Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı, Uçuş Ücretinde Yeni Kademeler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk Hava Yolları, uçuş ekipleri arasında haftalardır konuşulan ücret ve çalışma düzeni değişikliklerini resmen duyurdu. THY İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın çalışanlara gönderdiği bilgilendirmeye göre, kredili uçuş ücretinden fazla mesaiye, ekip aracından pilot eğitim borçlarına kadar bir dizi prosedürel düzenleme 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Toplu İş Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik içermeyen kararlar, kokpit ve kabinde binlerce çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.
Dün gündeme gelen haberlerde de THY'nin erkek çalışanlarda sakal yasağını kaldırdığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredili Uçuş Ücretinde Hesaplama Değişiyor: 70 ve 80 Saat Üzerinde Ödemeler İkiye Katlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekip Aracından Artık Sadece Yeni Başlayanlar Yararlanacak, Fazla Mesaide 45 Saat Sınırı Geliyor.
II. Pilotluğa Geçiş LIFUS Sonrasına Bırakıldı, Eğitim Borcu Kesintileri 2027'ye Ertelenebilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın