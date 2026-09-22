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CumhurBaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya’ya Seslendi: “Seni de Bekliyoruz Hamdi”

CumhurBaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya’ya Seslendi: “Seni de Bekliyoruz Hamdi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 13:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini ifade ederken, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'ya da seslenerek 'Seni de bekliyoruz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekçi olduğunu belirterek Amerikalı yatırımcılara Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.

Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapan şirketler için sağlanan vergi avantajlarına da değinerek şöyle konuştu: 'İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.'

Erdoğan, konuşması sırasında ABD'de yaşayan Türk iş insanı ve Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'ya da seslendi. Türkiye'ye yatırım yapması için Ulukaya'ya çağrıda bulunan Erdoğan, 'Seni de bekliyoruz' dedi. Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.

Hamdi Ulukaya kim?

26 Ekim 1972'de Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, süt ve peynir üretimi yapan bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Daha sonra eğitim için ABD'ye giden Ulukaya, Syracuse Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

Ulukaya, 2005 yılında ABD'de Chobani markasını kurdu. Eski bir süt fabrikasını satın alarak üretime başlayan Ulukaya, kısa sürede yoğurt sektöründe büyüyerek Chobani'yi ABD'nin önde gelen yoğurt markalarından biri haline getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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