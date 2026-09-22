CumhurBaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya’ya Seslendi: “Seni de Bekliyoruz Hamdi”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini ifade ederken, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'ya da seslenerek 'Seni de bekliyoruz' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinde Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin mesajlar verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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