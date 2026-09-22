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En İyi Kolonya Markaları

En İyi Kolonya Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 13:26
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Kolonya hem günlük kullanımda hem de misafir ikramlarında yıllardır hayatımızın içinde. Hal böyle olunca da raflarda klasik limondan lavantaya, tütünden daha odunsu kokulara kadar çok fazla seçenek var. Koku kadar önemli olan bir diğer unsur ise şişenin üzerinde gördüğümüz 60, 70 ve 80 derece gibi alkol değerleri. Peki limon kolonyasında hangi markalar tercih ediliyor, daha parfümsü bir koku isteyenler hangi seçeneklere bakabilir? Hediye için alınacak kolonyada cam şişe ve ambalaj kalitesi gerçekten fark yaratıyor mu? Rebul, Eyüp Sabri Tuncer, Selin, Pereja, Duru ve Atelier Rebul gibi öne çıkan kolonya markalarını koku çeşitleri, kullanım alanları ve kullanıcı yorumlarıyla inceledik. Alkol derecesinden koku kalıcılığına, ambalajdan fiyat-performans seçeneklerine kadar kolonya seçerken merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…

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Kolonya Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kolonya Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kolonyada Alkol Derecesi Ne Anlama Gelir? 60, 70 ve 80 Derece Karşılaştırması

Kolonya şişesindeki 60, 70 veya 80 derece ifadesi üründeki alkol oranını anlatıyor. Basitçe söylemek gerekirse 80 derece bir kolonya yaklaşık hacmen %80, 70 derece bir kolonya %70, 60 derece bir kolonya ise %60 alkol içeriyor. Bu nedenle alkol derecesi yükseldikçe ürünün alkol oranı da artıyor.

Ancak “alkol oranı ne kadar yüksekse ürün o kadar iyi” şeklinde düşünmemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü, el hijyenine yönelik alkol bazlı ürünlerde %60-80 aralığındaki çözeltilerin etkili olduğunu, çok yüksek konsantrasyonlarda su miktarının azalmasının protein denatürasyonunu etkileyebildiğini belirtiyor. Günlük kolonya seçiminde ise koku, cilt hissi ve kullanım amacı da devreye giriyor. Selin ve Duru’nun klasik limon kolonyalarında 80 derece seçenekler bulunurken Eyüp Sabri Tuncer’in bazı parfümlü serilerinde daha düşük alkol dereceleri görülebiliyor.

Etil Alkol ve Diğer Alkol Türleri Arasındaki Fark Nedir?

Kolonyada karşınıza en sık çıkan alkol türü etil alkol, yani etanol. Ürün etiketlerinde genellikle “Alcohol Denat.” şeklinde görülüyor. Etanol hem kokunun taşınmasına yardımcı oluyor hem de sürüldüğünde hızlı bir şekilde buharlaşarak kolonyanın serinlik hissini oluşturuyor.

İzopropil alkol de hijyen ürünlerinde kullanılabilen başka bir alkol türü ancak klasik Türk kolonyasında etanol daha yaygın. Metanol ise tamamen farklı değerlendirilmesi gereken toksik bir alkol. Sağlık Bakanlığı kaynaklarında metanolün küçük miktarlarda bile ciddi zehirlenmeye yol açabildiği belirtiliyor. Bu nedenle kolonyayı güvenilir üreticilerden ve ambalajı, etiketi belli ürünlerden almak önemli.

Kolonya Cildi Neden Kurutur?

Kolonyanın verdiği serinlik büyük ölçüde alkolün hızla buharlaşmasından geliyor. Sık kullanımda alkol cilt yüzeyindeki koruyucu yağ tabakasını etkileyebildiği için bazı kişilerde kuruluk, gerginlik veya hassasiyet oluşabiliyor. Özellikle eller zaten kuruysa veya çatlaklar varsa bu his daha belirgin hale gelebiliyor.

Bu nedenle bazı üreticiler formüllerine gliserin gibi nem tutmaya yardımcı bileşenler ekliyor. Örneğin Selin’in nemlendiricili limon kolonyasında gliserin kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de alkol bazlı el ürünlerinde nem tutucu ve cilt yumuşatıcı bileşenlerin kuruluk hissini azaltabildiğini belirtiyor. Cildiniz çok hassassa yalnızca alkol derecesine değil, ürünün tüm içerik listesine bakmanız lazım.

En İyi Kolonya Markaları: Kokuya Göre

En İyi Kolonya Markaları: Kokuya Göre

En İyi Limon Kolonyası Markaları

  • Selin: Klasik limon kolonyası denildiğinde en yaygın bulunan markalardan. Limon kolonyasında 80 derece alkol bulunuyor; narenciye, limon ve çamla başlayan koku portakal çiçeğine uzanıyor. Büyük pet ve bidon seçeneklerinin bulunması günlük kullanım için de avantaj sağlıyor.

  • Eyüp Sabri Tuncer: Limon kolonyası denince akla gelen ilklerden. Klasik limon kolonyasında limon, portakal ve bergamot gibi narenciye notaları kullanılıyor. Büyük boy seçeneklerinin bulunması ev ve iş yeri kullanımında sık tercih edilmesini sağlıyor.

  • Duru: Daha sade ve klasik limon kokusu isteyenlerin bakabileceği markalardan. Güncel limon kolonyaları 80 derece alkol içeriyor ve pet, cam, sprey ile büyük boy seçenekleri bulunuyor.

  • Pereja: Limon çiçeği kolonyasında 80 derece seçenekleri bulunan markalardan. Küçük spreylerden 1 ve 5 litrelik ambalajlara kadar farklı boylarda satılması özellikle sık kolonya kullananlar için seçenek sağlıyor.

  • Rebul: Bu markada ise geleneksel limonun yanında Sweet Lemon ve Lime gibi daha modern narenciye yorumları bulunuyor. Klasik limondan biraz daha parfümsü ve farklı bir koku isteyenlerin bakabileceği markalardan.

En İyi Lavanta ve Çiçek Kokulu Kolonyalar

  • Rebul: Lavanda serisi markanın en köklü kokularından. Şu anki koleksiyonda lavantanın yanında Jasmine, Magnolia ve Bouquet gibi çiçeksi kolonya seçenekleri de var. Lavanda’nın taze lavanta, misk ve odunsu notaları daha parfümsü bir yapı oluşturuyor ve markanın en sevilenlerinden.

  • Eyüp Sabri Tuncer: Eyüp Sabri Tuncer limon kolonyasının yanı sıra lavanta kolonyasıyla da sık tercih edilen markalardan. Markanın gardenya, Japon kiraz çiçeği ve farklı çiçek notalarına sahip kolonya seçenekleri de bulunuyor. Lavanta kolonyasında bazı kullanıcılar kokuyu oldukça yoğun bulurken lavanta sevenlerin yorumları genel olarak olumlu.

  • Selin: Lavantanın yanında manolya, kiraz çiçeği, hanımeli ve çiçek buketi gibi seçenekleri var. Lavanta kolonyası 80 derece alkol içeriyor; kokuda lavantaya okaliptüs, leylak, sedir ve sandal ağacı eşlik ediyor.

  • Pereja: Lavanta, yasemin, mimoza ve portakal çiçeği gibi farklı çiçek kokularını uzun süredir kolonya serilerinde kullanıyor. Çiçeksi ama klasik kolonya hissinden tamamen uzaklaşmayan seçenekler isteyenler markaya bakabilir.

En İyi Tütün ve Odunsu Kokulu Kolonya Seçenekleri

  • Eyüp Sabri Tuncer: Tütün kolonyasının karabiber ve narenciyeyle başlayan kokusunda tütün, tütsü, paçuli, meşe yosunu ve vanilya gibi daha sıcak notalar da yer alıyor. Amber serisi de sandal ağacı ve amber gibi notalarıyla odunsu ve sıcak kokuları sevenlere hitap ediyor.

  • Pereja: Tütün kolonyası markanın en çok satılanları arasında. Gül ve galbanumla başlayan koku tütün ve labdanuma, ardından vetiver ve paçuliye geçiyor. Kullanıcı yorumlarında kokuyu parfüme benzetenler de var.

  • Rebul: Dark Spice ve Pine Forest gibi seriler klasik narenciye kolonyalarına göre daha baharatlı ve odunsu karakter taşıyor. Dark Spice’ta karabiber, kakule ve odunsu notalar kullanılıyor. Daha belirgin ve parfümsü koku sevenlerin bakabileceği seçeneklerden.

  • Atelier Rebul: 1895 ve İstanbul gibi koleksiyonlarda narenciye açılışları odunsu ve baharatlı dip notalarla birleşiyor. Daha klasik bir kolonya yerine parfüme yaklaşan koku profili ve şık cam şişe arayanlara hitap ediyor.

Hediyelik Kolonya Setleri: Hangi Koku Kime Uygun?

  • Atelier Rebul: Ambalaj ve sunumu ön planda tutan hediyelerde en geniş seçeneklerden birine sahip. Mandalina ve 1895 gibi daha ferah serilerin yanında İstanbul ve İstanbul Bosphorus gibi daha odunsu ve parfümsü setler bulunuyor. Kullanıcı yorumlarında kutu tasarımı ve paketleme sıkça olumlu değerlendiriliyor.

  • Eyüp Sabri Tuncer: Farklı kokuları bir arada denemek isteyenler için mini cam şişe setleri bulunuyor. Kullanıcılar küçük şişelerin görünümünü ve hediye olarak kullanışlı olmasını seviyor; ancak bazı yorumlarda set boyutunun beklenenden küçük olduğu da belirtiliyor.

  • Rebul: Lavanta, mandalina ve daha modern aromatik kokular markanın hediyelik seçeneklerinde değerlendirilebilir. Klasik zevklere lavanta, daha enerjik koku sevenlere mandalina veya narenciye, yoğun koku sevenlere ise baharatlı seriler daha uygun olabilir.

En İyi Kolonya Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme

En İyi Kolonya Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme

Türkiye’nin En Köklü Kolonya Markaları

  • Rebul: Hikâyesi 1895 yılında Beyoğlu’nda açılan Büyük Paris Eczanesi’ne kadar uzanıyor. Rebul adı 1930’lu yıllarda kullanılmaya başlanıyor ve Lavanda markanın simge kokularından biri haline geliyor. Bugün klasik lavantanın yanında narenciye, çiçeksi, aromatik ve odunsu pek çok kolonya serisi bulunuyor.

  • Eyüp Sabri Tuncer: Eyüp Sabri Tuncer’in hikâyesi ise 1923 yılında Ankara’da açılan mağazayla başlıyor. Kolonya zamanla işletmenin temel ürünlerinden biri haline geliyor. Bugün klasik limondan tütün, amber, lavanta ve çiçeksi kokulara uzanan geniş bir ürün grubu bulunuyor. Tüm Türkiye’nin en sevdiği markalardan.

  • Selin: Markanın kökleri Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın İzmir’deki Şifa Eczanesi’nde ürettiği Altın Damlası Kolonyası’na dayanıyor. “Selin” adıyla üretim 1980 yılında devam ediyor; sonrasında lavanta ve farklı parfümlü kolonya seçenekleri koleksiyona ekleniyor.

  • Duru: 1967’de kurulan Duru, sabun ve kişisel bakım ürünlerinin yanında kolonya da üretiyor. Şu anki koleksiyonunda özellikle limon, okyanus ve mandalina gibi daha günlük kokular yer alıyor.

  • Pereja: Limon çiçeğinden lavantaya, yaseminden tütüne kadar oldukça geniş bir kolonya seçkisine sahip. Özellikle geleneksel kolonya kokularıyla daha modern parfümlü seçenekleri aynı marka altında bulmak isteyenlere hitap ediyor.

Kolonya Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Şişe, Ambalaj ve Günlük Kullanım

Kolonya Markalarında Kullanıcı Deneyimi: Şişe, Ambalaj ve Günlük Kullanım

Kullanıcılar Hangi Kolonya Şişelerinde Sızdırma Sorunu Bildiriyor?

Kullanıcı yorumlarında Eyüp Sabri Tuncer’in paketleme ve şişe tasarımı genel olarak olumlu değerlendirilirken bazı mini sprey setlerinde fısfıs mekanizmasının düzgün çalışmadığını veya ürünün döküldüğünü belirten yorumlar var. Büyük şişelerde kapağın zor açılmasıyla ilgili şikâyetler de görülüyor. Rebul tarafında ise cam şişelerin görünümü beğeniliyor ancak tıpa problemi veya kapaktan sızdırma gibi sorunlardan söz eden kullanıcılar bulunuyor.

Pereja yorumlarında ise yaygın bir sızdırma probleminden çok ambalaj tercihi öne çıkıyor. Özellikle tütün kolonyasını beğenen bazı kullanıcılar, pet şişe yerine cam ambalajın ürüne daha çok yakıştığını dile getiriyor.

Hediye Olarak Alanlar Ambalaj Kalitesini Nasıl Değerlendiriyor?

Atelier Rebul, hediye setlerinde ambalaj kalitesiyle en fazla olumlu yorum alan markalardan biri. Kullanıcılar kutunun görünümünü, ürünlerin yerleşimini ve hediyelik poşetle gönderilmesini beğeniyor. Bu nedenle doğum günü, ev hediyesi veya kurumsal hediye gibi sunumun önemli olduğu durumlarda daha şık bir seçenek olarak görülüyor.

Eyüp Sabri Tuncer’in mini cam kolonya setleri de tasarım ve taşınabilirlik açısından olumlu yorum alıyor. Buna karşılık bazı kullanıcılar ürünlerin fotoğrafta göründüğünden küçük geldiğini belirtebiliyor. Pereja’da ise koku tarafındaki memnuniyet yüksek olsa da hediyelik kullanımda pet yerine cam şişenin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen kullanıcılar var.

Günlük Kullanıcıların Koku Kalıcılığı Hakkındaki Ortak Geri Bildirimi Ne?

Koku kalıcılığında en fazla olumlu yorum alan markalar arasında Eyüp Sabri Tuncer, Atelier Rebul, Pereja ve Rebul yer alıyor. Eyüp Sabri Tuncer’in lavanta ve parfümlü serileri belirgin kokusuyla öne çıkarken bazı kullanıcılar bu yoğunluğu parfüme benzetiyor. Atelier Rebul’un özellikle İstanbul serisi de klasik kolonyadan daha katmanlı ve uzun süre hissedilen kokusuyla beğeniliyor.

Rebul’un Lavanda, Mandarine ve Dark Spice gibi serileri de klasik limon kolonyasına göre daha aromatik ve parfümsü bulunuyor. Genel yorumlara bakıldığında daha hafif ve ferah kokuların günlük kullanımda, daha yoğun ve odunsu serilerin ise kalıcılık arayanlarda daha fazla tercih edildiği görülüyor.

Kolonya Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kolonya Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Litre Başına En Uygun Fiyatlı Kolonya Seçenekleri

Kolonyayı düzenli kullanıyorsanız büyük pet şişe veya bidonları tercih edebilirsiniz. Selin, Duru ve Pereja’nın limon kolonyalarında büyük ambalajlara çıkıldıkça litre başına maliyetin belirgin şekilde düşebildiği görülüyor. Özellikle 1 litre ve üzerindeki ürünler ev, ofis veya işletmede düzenli kullanım için daha ekonomik olabiliyor.

Cam Şişe ve Pet Şişe Kolonya Fiyat Karşılaştırması

Cam şişe genellikle daha şık görünüyor ve özellikle masa üstüne konulacaksa veya hediye için alınacaksa tercih ediliyor. Ancak ambalaj maliyeti ve ağırlığı nedeniyle aynı markanın benzer hacimdeki pet ürününe göre daha pahalı olabiliyor.

Hediyelik Kolonya Setleri Fiyat Aralığı

Hediyelik kolonya setlerinde fiyatı en fazla etkileyen şeylerden biri şişe ve kutu tasarımı. Mini Eyüp Sabri Tuncer setleri daha ulaşılabilir hediye seçenekleri arasında yer alırken Atelier Rebul’ün cam şişeli ve özel kutulu setleri premium gruba çıkıyor. Rebul ve diğer markalarda da şişe sayısı, hacim ve kutunun içeriğine göre fiyat seviyesi değişiyor.

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SSS: Kolonya Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Kolonya Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Kolonya Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Klasik limon kokusunda Selin, Eyüp Sabri Tuncer, Duru ve Pereja; lavantada Rebul, Selin ve Eyüp Sabri Tuncer beğenilen seçeneklere sahip. Tütün ve daha odunsu kokularda Pereja, Eyüp Sabri Tuncer ve Rebul’un farklı serilerine de bakılabilir. Hediye için şişe ve kutu tasarımı daha önemliyse Atelier Rebul doğru adres olacaktır.

Kolonya Dezenfektan Yerine Kullanılabilir mi?

Alkol oranı yeterli bir kolonya ellerde mikrobiyal yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü el hijyeninde %60-80 aralığındaki alkol çözeltilerinin etkili olduğunu belirtiyor. Yine de her kolonya “dezenfektan” olarak değerlendirilmemeli. Dezenfektanlar kullanım amacı ve ruhsatlandırma açısından ayrı bir ürün grubu.

Kolonyanın Kokusu Neden Zamanla Uçar?

Kolonyanın temel bileşenlerinden etil alkol oldukça uçucu. Şişe her açıldığında veya kolonya cilde döküldüğünde alkol hızla buharlaşıyor ve beraberinde kokunun daha uçucu üst notaları da zamanla kayboluyor. Bu nedenle limon ve diğer narenciye kokuları ilk anda daha belirgin hissedilip kısa süre içinde hafifleyebiliyor.

Şişeyi güneş altında veya yüksek sıcaklıkta bırakmak da ürünün koku yapısını daha hızlı değiştirebilir. Kolonya markalarının ürünlerinde sıkça serin yerde saklama ve doğrudan güneş ışığından koruma uyarısı bulunmasının nedeni de bu. Kapağın tam kapanması hem alkolün buharlaşmasını hem de kokunun zamanla zayıflamasını azaltmaya yardımcı olur.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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