En İyi Kolonya Markaları

Kolonyada Alkol Derecesi Ne Anlama Gelir? 60, 70 ve 80 Derece Karşılaştırması

Kolonya şişesindeki 60, 70 veya 80 derece ifadesi üründeki alkol oranını anlatıyor. Basitçe söylemek gerekirse 80 derece bir kolonya yaklaşık hacmen %80, 70 derece bir kolonya %70, 60 derece bir kolonya ise %60 alkol içeriyor. Bu nedenle alkol derecesi yükseldikçe ürünün alkol oranı da artıyor.

Ancak “alkol oranı ne kadar yüksekse ürün o kadar iyi” şeklinde düşünmemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü, el hijyenine yönelik alkol bazlı ürünlerde %60-80 aralığındaki çözeltilerin etkili olduğunu, çok yüksek konsantrasyonlarda su miktarının azalmasının protein denatürasyonunu etkileyebildiğini belirtiyor. Günlük kolonya seçiminde ise koku, cilt hissi ve kullanım amacı da devreye giriyor. Selin ve Duru’nun klasik limon kolonyalarında 80 derece seçenekler bulunurken Eyüp Sabri Tuncer’in bazı parfümlü serilerinde daha düşük alkol dereceleri görülebiliyor.

Etil Alkol ve Diğer Alkol Türleri Arasındaki Fark Nedir?

Kolonyada karşınıza en sık çıkan alkol türü etil alkol, yani etanol. Ürün etiketlerinde genellikle “Alcohol Denat.” şeklinde görülüyor. Etanol hem kokunun taşınmasına yardımcı oluyor hem de sürüldüğünde hızlı bir şekilde buharlaşarak kolonyanın serinlik hissini oluşturuyor.

İzopropil alkol de hijyen ürünlerinde kullanılabilen başka bir alkol türü ancak klasik Türk kolonyasında etanol daha yaygın. Metanol ise tamamen farklı değerlendirilmesi gereken toksik bir alkol. Sağlık Bakanlığı kaynaklarında metanolün küçük miktarlarda bile ciddi zehirlenmeye yol açabildiği belirtiliyor. Bu nedenle kolonyayı güvenilir üreticilerden ve ambalajı, etiketi belli ürünlerden almak önemli.

Kolonya Cildi Neden Kurutur?

Kolonyanın verdiği serinlik büyük ölçüde alkolün hızla buharlaşmasından geliyor. Sık kullanımda alkol cilt yüzeyindeki koruyucu yağ tabakasını etkileyebildiği için bazı kişilerde kuruluk, gerginlik veya hassasiyet oluşabiliyor. Özellikle eller zaten kuruysa veya çatlaklar varsa bu his daha belirgin hale gelebiliyor.

Bu nedenle bazı üreticiler formüllerine gliserin gibi nem tutmaya yardımcı bileşenler ekliyor. Örneğin Selin’in nemlendiricili limon kolonyasında gliserin kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de alkol bazlı el ürünlerinde nem tutucu ve cilt yumuşatıcı bileşenlerin kuruluk hissini azaltabildiğini belirtiyor. Cildiniz çok hassassa yalnızca alkol derecesine değil, ürünün tüm içerik listesine bakmanız lazım.