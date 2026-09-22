Zayıflama İğnesi Ozempic ve Wegovy'ye 4 Bin Dava: Ani Körlüğe Yol Açtığı İddiası
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Dünyanın en çok kullanılan zayıflama ve diyabet ilaçları arasında yer alan Ozempic ve Wegovy, ABD'de binlerce davanın odağına yerleşti. Hastalar, ilaçların etken maddesi semaglutidin ani ve çoğu zaman kalıcı görme kaybına yol açan NAION adlı nadir bir göz hastalığını tetiklediğini öne sürüyor. Üretici firmalar Novo Nordisk ve Eli Lilly iddiaları reddederken, dava dosyaları katlanarak büyüyor.
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ABD'de Pennsylvania federal mahkemesinde birleştirilen dava dosyasına Eylül 2026 itibarıyla 4 binden fazla şikayet eklendi.
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Davaların merkezindeki NAION, optik sinire giden kanın aniden kesilmesiyle bir gözde ani ve ağrısız görme kaybına yol açıyor.
JAMA Ophthalmology'deki araştırmaya göre risk, kilo verenlerde yedi kat, diyabet hastalarında dört kat artıyor.
Novo Nordisk ve Eli Lilly, iddiaları 'dayanaksız' bularak davaları sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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