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Zayıflama İğnesi Ozempic ve Wegovy'ye 4 Bin Dava: Ani Körlüğe Yol Açtığı İddiası

Zayıflama İğnesi Ozempic ve Wegovy'ye 4 Bin Dava: Ani Körlüğe Yol Açtığı İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 12:34
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Dünyanın en çok kullanılan zayıflama ve diyabet ilaçları arasında yer alan Ozempic ve Wegovy, ABD'de binlerce davanın odağına yerleşti. Hastalar, ilaçların etken maddesi semaglutidin ani ve çoğu zaman kalıcı görme kaybına yol açan NAION adlı nadir bir göz hastalığını tetiklediğini öne sürüyor. Üretici firmalar Novo Nordisk ve Eli Lilly iddiaları reddederken, dava dosyaları katlanarak büyüyor. 

Kaynak: ABC News

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ABD'de Pennsylvania federal mahkemesinde birleştirilen dava dosyasına Eylül 2026 itibarıyla 4 binden fazla şikayet eklendi.

ABD'de Pennsylvania federal mahkemesinde birleştirilen dava dosyasına Eylül 2026 itibarıyla 4 binden fazla şikayet eklendi.

ABD Adalet Paneli, semaglutid içeren ilaçların görme kaybına yol açtığı iddialarını görmek üzere Aralık 2025'te Pennsylvania'daki federal mahkemede MDL 3163 numaralı birleşik dava dosyasını oluşturdu. Ağustos 2026 itibarıyla bu dosyada 200 dava bulunurken, GLP-1 grubu ilaçlarla ilgili tüm federal davaların toplamı Eylül 2026'da 4 bini, bazı hesaplamalara göre Mayıs ayında 4 bin 400'ü aştı.

Davacılar; Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro ve Zepbound gibi ilaçların üreticisi Novo Nordisk ve Eli Lilly'yi, ilaçların görme kaybı riskini yeterince açık şekilde etiketlerinde belirtmemekle suçluyor. Şikayetlerin çoğunda, hastaların ilacı kullanmaya başladıktan sonra tek gözlerinde ani ve kalıcı görme kaybı yaşadığı öne sürülüyor.

Davaların merkezindeki NAION, optik sinire giden kanın aniden kesilmesiyle bir gözde ani ve ağrısız görme kaybına yol açıyor.

Davaların merkezindeki NAION, optik sinire giden kanın aniden kesilmesiyle bir gözde ani ve ağrısız görme kaybına yol açıyor.

NAION yani non-arteritik anterior iskemik optik nöropati, optik sinire giden kan akışının aniden azalmasıyla ortaya çıkan ve genellikle uyandıktan sonra fark edilen bir 'göz felci' türü. Hastalık normal şartlarda ABD'de her 100 bin kişide 2,3 ile 10,3 arasında görülüyor ve ülke genelinde yılda yaklaşık 6 bin yeni vaka bildiriliyor; 50 yaş üstünde daha sık ortaya çıkıyor.

Görme kaybı tipik olarak tek gözde, ağrısız ve görme alanının alt yarısında yoğunlaşan şekilde gelişiyor; renk görmede de belirgin bir zayıflama yaşanabiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde kısmi iyileşme görülürken, ilk vakadan sonraki beş yıl içinde hastaların yüzde 15'inde durum diğer gözde de tekrarlıyor.

JAMA Ophthalmology'deki araştırmaya göre risk, kilo verenlerde yedi kat, diyabet hastalarında dört kat artıyor.

JAMA Ophthalmology'deki araştırmaya göre risk, kilo verenlerde yedi kat, diyabet hastalarında dört kat artıyor.

Yaklaşık 37 milyon yetişkinin verilerini inceleyen ve JAMA Ophthalmology'de yayımlanan araştırmaya göre semaglutid kullanan tip 2 diyabet hastalarında NAION riski dört kat, sadece kilo vermek için ilacı kullananlarda ise yedi kat artıyor. Danimarka İlaç Ajansı da tip 2 diyabet hastalarında Ozempic kullanımının riski iki kat artırdığını gösteren iki ayrı çalışmayı Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) iletti.

İngiltere'nin ilaç güvenliği otoritesi MHRA, semaglutidin 2018'deki onayından bu yana ülkede yalnızca 3 vaka bildirilmiş olmasına rağmen ürün bilgilerine NAION uyarısı ekledi. MHRA Baş Güvenlik Sorumlusu Dr. Alison Cave, 'Risk son derece küçük olsa da hastaların ve sağlık profesyonellerinin belirtiler konusunda dikkatli olması önemli' dedi. ABD'de FDA'nın yan etki veri tabanına Ağustos 2026 itibarıyla çift görme, görme kaybı veya optik sinir hasarına dair 3 bin 839 rapor girildi; ajans henüz Ozempic etiketine özel bir NAION uyarısı eklemedi.

Novo Nordisk ve Eli Lilly, iddiaları 'dayanaksız' bularak davaları sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

Novo Nordisk ve Eli Lilly, iddiaları 'dayanaksız' bularak davaları sonuna kadar takip edeceklerini açıkladı.

Novo Nordisk, davaların 'dayanaksız' olduğunu savunuyor ve kendi randomize kontrollü çalışma verilerinde NAION riskinde bir artış görülmediğini belirtiyor. Şirketin baş tıbbi sorumlusu Tina Vilsbøll, konuya ilişkin nedensel bir ilişkiye işaret eden hiçbir sinyal görmediklerini açıkladı. Eli Lilly ise hasta güvenliğinin önceliği olduğunu vurgulayarak kendi testlerinde GLP-1 ilaçları ile NAION arasında nedensel bir bağ bulamadıklarını savunuyor.

Dava sürecinde önümüzdeki bir yıl içinde nedensellik ve üreticilerin uyarı yükümlülüğüne ilişkin bilirkişi incelemeleri ile ilk büyük duruşmaların görülmesi bekleniyor; kararlar, dünya genelinde milyonlarca zayıflama iğnesi kullanıcısının geleceğini de şekillendirecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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