Zayıflama İğnesi Ozempic ve Wegovy'ye 4 Bin Dava: Ani Körlüğe Yol Açtığı İddiası

ABD Adalet Paneli, semaglutid içeren ilaçların görme kaybına yol açtığı iddialarını görmek üzere Aralık 2025'te Pennsylvania'daki federal mahkemede MDL 3163 numaralı birleşik dava dosyasını oluşturdu. Ağustos 2026 itibarıyla bu dosyada 200 dava bulunurken, GLP-1 grubu ilaçlarla ilgili tüm federal davaların toplamı Eylül 2026'da 4 bini, bazı hesaplamalara göre Mayıs ayında 4 bin 400'ü aştı.

Davacılar; Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro ve Zepbound gibi ilaçların üreticisi Novo Nordisk ve Eli Lilly'yi, ilaçların görme kaybı riskini yeterince açık şekilde etiketlerinde belirtmemekle suçluyor. Şikayetlerin çoğunda, hastaların ilacı kullanmaya başladıktan sonra tek gözlerinde ani ve kalıcı görme kaybı yaşadığı öne sürülüyor.