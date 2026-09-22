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Bugün İndirimde Neler Var? 22 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 22 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
22.09.2026 - 12:55
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Under Armour kadın spor ayakkabısındaki yarı yarıya fiyat düşüşünden Philips LatteGo kahve makinesinin dip fiyatına, YSL Mega Eylül fırsatlarından Elart kadife yatak örtüsündeki sepete özel yarı fiyat indirimine kadar günün en avantajlı kampanyalarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 22.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Buratti regular fit siyah fermuarlı erkek polo tişört avantajlı fiyatıyla net 509,99 TL!

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Yves Saint Laurent Parfüm, Makyaj ve Cilt Bakım Fırsatları

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Protein Ocean Cream of Rice Peanut Chocolate lansmana özel 399 TL yerine net 299 TL!

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Bepanthol mağazasında 2. ürüne %50 indirim ve TY100 koduyla sepette 500 TL'ye 100 TL indirim!

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Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı 150 ml sepette %45 indirimle net 325,05 TL!

Hem mutfakta yemek ve tatlı tariflerinde hem de saç ve cilt bakımında güvenle kullanılan, katkısız ve saf formüle sahip organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı.

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Elart Porto Flame çift kişilik kadife yatak örtüsü seti sepete özel 3.362 TL yerine net 1.664,19 TL!

Elart Porto Flame çift kişilik kadife yatak örtüsü seti sepete özel 3.362 TL yerine net 1.664,19 TL!

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Elart Porto Flame Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü Seti Bej

Acar Karat 9 parça çelik rendeli karıştırma kabı seti sepete özel 1.176,34 TL yerine net 899,90 TL!

Acar Karat 9 parça çelik rendeli karıştırma kabı seti sepete özel 1.176,34 TL yerine net 899,90 TL!

Kapağındaki rende bıçakları, paslanmaz çelik hazneleri ve kaymaz taban tasarımıyla salata ve hamur hazırlıklarını tek kapta pratikleştiren 9 parçalık set.

Acar Karat Çelik 9 Parça Rendeli Karıştırma Kabı Seti

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VOID Studios minimal logolu premium raglan uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

VOID Studios minimal logolu premium raglan uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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