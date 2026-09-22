Kan Alan Robot ABD'de Onaylandı: Sadece Kolunuzu Uzatıp Düğmeye Basıyorsunuz
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Oturuyorsunuz, kolunuzu yuvaya yerleştiriyorsunuz ve bir düğmeye basıyorsunuz. Gerisini makine hallediyor.
Kızılötesi bir ışık dirseğinizin içini tarıyor, damar arıyor. Cildinize alkol püskürtülüyor. Bir ultrason probu kolunuzda gezinip damarın ne kadar derinde olduğunu ve nereye kıvrıldığını çıkarıyor. Doppler kan akışının yönünü ölçüp atardamarı eliyor. Sonra manşet sıkışıyor, iğne iniyor ve kan tüplere doluyor. İğne çıkıyor, bandınızı alıyorsunuz. Hiçbir insan size dokunmuyor.
Bu, ABD'de onay alan ilk otonom kan alma cihazı Aletta'yla kan verme deneyimi!
Kaynak: IEEE Spectrum
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