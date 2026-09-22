Kan Alan Robot ABD'de Onaylandı: Sadece Kolunuzu Uzatıp Düğmeye Basıyorsunuz

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Aletta'ya 19 Ağustos'ta yeşil ışık yaktı. Onay yetişkinler ve hastane dışı ortamlar için geçerli. Avrupa düzenleyicileri cihazı iki yıl önce onaylamıştı.

Hollanda'da 1.600'den fazla kişiyle yapılan klinik denemede Aletta, vakaların yüzde 94,5'inde ilk denemede kan almayı başardı. Üstelik bu oran damarı zor bulunan, obezitesi olan ve yaşlı katılımcıları da kapsıyor. Makine uygun bir damar bulamadığında hasta klasik yöntemle kan alınmak üzere yönlendiriliyor.

Denemede yer almayan Yale Üniversitesi'nden klinik kimyager Joe El-Khoury'nin değerlendirmesi net: 'Olağanüstü bir performans. Tipik bir profesyonelden kesinlikle daha kötü değil, hatta daha iyi.'

Komplikasyonlar da düşük kalmış. Sistemde kolun hareketini ve iğnenin konumunu izleyen sensörler var; bir aksilik belirdiğinde işlem durduruluyor. Damarı gerçekten zor olanlar için de devreye girecek bir uzman isim hazırda bekliyor.

Cihazın asıl vaadi ise hız değil, kapasite. Tek bir flebotomist aynı anda üç Aletta makinesini denetleyebiliyor. Vitestro'nun tıbbi direktörü Luuk Giesen'e göre bu, laboratuvarların 'personel açığıyla ilgili kritik operasyonel sorunlarını' çözmeye yardımcı olacak.