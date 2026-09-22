article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kabe'de Seccadeye Basıldı, Sonu Hapis Oldu: Ünlüce Ailesi 8 Aydır Türkiye'ye Dönemiyor

Kabe'de Seccadeye Basıldı, Sonu Hapis Oldu: Ünlüce Ailesi 8 Aydır Türkiye'ye Dönemiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 07:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Ramazan umresi için 17 Şubat'ta Mekke'ye giden Ünlüce ailesi, Kabe'de yaşanan bir seccade tartışmasının ardından 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Anne Havva Ünlüce (61), oğlu Serdar Ünlüce (34) ve kızları Semra Karakaya (39) ile Hediye Ünlüce Sırakaya (25), tavaf sırasında seccadelerine basan bir polis memuruyla yaşadıkları arbede yüzünden tutuklanmış, kendilerine 3 ila 5 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan aile, şimdi istinaf mahkemesinin kararını Cidde'de bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Şubat'ta yola çıkan dört kişilik aile, Mekke'de geçirdiği ilk günlerde Umre coşkusunu yaşadı.

17 Şubat'ta yola çıkan dört kişilik aile, Mekke'de geçirdiği ilk günlerde Umre coşkusunu yaşadı.

Havva Ünlüce, oğlu Serdar Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ile Hediye Ünlüce Sırakaya, Ramazan ayında Umre'ye gitmek için 17 Şubat'ta Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden yola çıktı. İlk günler dört kişi için ibadetle geçti; aile, Mekke sokaklarında ve Kabe çevresinde çektirdiği fotoğraflarla yolculuğu ölümsüzleştirdi.

Ancak umrenin 24. gününde sabah namazı için gittikleri Kabe'de işler değişti. Tavaf sırasında görevli bir polis memurunun seccadelerine bastığını öne süren aile, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Serdar Ünlüce olayı şöyle anlattı: 'Yemin ediyorum polise vurma yok. Sadece anneme zarar vereceğini düşünerek onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum.'

Sonu tutuklamaya vardı: Anne ve kızları 4 gün, Serdar Ünlüce Ise 48 gün gözaltında kaldı.

Sonu tutuklamaya vardı: Anne ve kızları 4 gün, Serdar Ünlüce Ise 48 gün gözaltında kaldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik güçleri aile üyelerine sert müdahalede bulundu ve dördü de gözaltına alındı. Anne Havva Ünlüce ile kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün sonra kefaletle serbest bırakılırken, Serdar Ünlüce 48 gün boyunca tutuklu kaldı. Beş kez mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce'ye 5 ay, annesi ve kız kardeşlerine ise üçer ay hapis cezası verildi.

Mart 2026'da başlayan süreçte ailenin üzerindeki yurt dışına çıkış yasağı hiç kalkmadı. Hac dönemi nedeniyle Mekke'den Cidde'ye geçmek zorunda kalan dört kişi, evlerinden 8 aydır uzakta yaşıyor. Aile adına açıklama yapan Sinan Akyüz, 'Aile suçsuz yere daha önce hapse girmiş. Kabe'de namaz kılınırken seccadeye basmayın diye ikaz eden Türk aileyi önce hapse atıyorlar, sonrası ise çok vahim' diyerek yetkililerden destek istedi.

Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Serdar Ünlüce, Suudi Arabistan istinaf mahkemesinin kararının lehlerine çıkmasını beklediklerini vurguladı: 'Kızım her akşam eve ne zaman döneceğimi soruyor, onu kucaklamayı özledim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
10
4
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın