Kabe'de Seccadeye Basıldı, Sonu Hapis Oldu: Ünlüce Ailesi 8 Aydır Türkiye'ye Dönemiyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Ramazan umresi için 17 Şubat'ta Mekke'ye giden Ünlüce ailesi, Kabe'de yaşanan bir seccade tartışmasının ardından 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Anne Havva Ünlüce (61), oğlu Serdar Ünlüce (34) ve kızları Semra Karakaya (39) ile Hediye Ünlüce Sırakaya (25), tavaf sırasında seccadelerine basan bir polis memuruyla yaşadıkları arbede yüzünden tutuklanmış, kendilerine 3 ila 5 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan aile, şimdi istinaf mahkemesinin kararını Cidde'de bekliyor.
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17 Şubat'ta yola çıkan dört kişilik aile, Mekke'de geçirdiği ilk günlerde Umre coşkusunu yaşadı.
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Sonu tutuklamaya vardı: Anne ve kızları 4 gün, Serdar Ünlüce Ise 48 gün gözaltında kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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