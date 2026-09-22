Kabe'de Seccadeye Basıldı, Sonu Hapis Oldu: Ünlüce Ailesi 8 Aydır Türkiye'ye Dönemiyor

Havva Ünlüce, oğlu Serdar Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ile Hediye Ünlüce Sırakaya, Ramazan ayında Umre'ye gitmek için 17 Şubat'ta Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden yola çıktı. İlk günler dört kişi için ibadetle geçti; aile, Mekke sokaklarında ve Kabe çevresinde çektirdiği fotoğraflarla yolculuğu ölümsüzleştirdi.

Ancak umrenin 24. gününde sabah namazı için gittikleri Kabe'de işler değişti. Tavaf sırasında görevli bir polis memurunun seccadelerine bastığını öne süren aile, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Serdar Ünlüce olayı şöyle anlattı: 'Yemin ediyorum polise vurma yok. Sadece anneme zarar vereceğini düşünerek onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum.'