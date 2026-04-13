article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hac Öncesi Suudi Arabistan'dan Kritik Karar Geldi: Mekke'ye Girişler İzne Bağlandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2026 - 22:05

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac dönemi öncesinde güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla Mekke’ye girişleri izin sistemine bağladı.

Alınan karara göre, umre ziyareti için ülkede bulunan yabancıların çıkış yapmaları için son tarih 18 Nisan olarak belirlendi. Düzenlemenin, hac sezonu boyunca yoğunluğu ve güvenlik risklerini kontrol altına almayı hedeflediği bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14 Nisan'dan itibaren uygulanacak kararlar açıklandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac sezonu öncesinde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yürürlüğe koydu.

Buna göre 14 Nisan itibarıyla Mekke’ye giriş yapmak isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin alması zorunlu olacak. Açıklamada, bu izni bulunmayan kişilerin şehre girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Mekke’de geçerli oturum izni olanlar, hac vizesine sahip kişiler ve kutsal bölgelerde çalışma izni bulunanlar uygulamanın dışında tutulacak.

Ülkeden ayrılma süresi 18 Nisan...

Öte yandan, umre vizesiyle Suudi Arabistan’a giriş yapan ziyaretçilerin ülkeden ayrılmaları için belirlenen sürenin 18 Nisan Cumartesi günü sona ereceği bildirildi.

Ayrıca, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında umre izinlerinin “Nusuk” platformu üzerinden verilmesinin geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Bu uygulamanın, hac dönemi öncesi yoğunluğun yönetilmesi ve düzenin sağlanması amacıyla devreye alındığı ifade edildi.

İzinsiz ibadete para cezası verilecek.

Geçtiğimiz yıl, hac izni olmadan ibadet etmeye teşebbüs eden kişilere yönelik olarak ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan yetkililerinin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında hac ibadetini yerine getiren toplam kişi sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedildi. Bu sayının yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinden gelen katılımcılardan oluştuğu bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın