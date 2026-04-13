Hac Öncesi Suudi Arabistan'dan Kritik Karar Geldi: Mekke'ye Girişler İzne Bağlandı

Geçtiğimiz yıl, hac izni olmadan ibadet etmeye teşebbüs eden kişilere yönelik olarak ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan yetkililerinin paylaştığı verilere göre, 2025 yılında hac ibadetini yerine getiren toplam kişi sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedildi. Bu sayının yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinden gelen katılımcılardan oluştuğu bildirildi.