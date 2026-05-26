Özgür Özel, İzmir'de Yaptığı Mitingde Kılıçdaroğlu'na Seslendi: "Başkanı Halk Seçsin, Kazanırsan Elini Öperim"

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Meydanda yaptığı konuşmada '2 milyon CHP'liye soralım' diyen Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

'Kemal Bey'e sesleniyorum; Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin!

2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim!

Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın! Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım.'