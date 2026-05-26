Özgür Özel, İzmir'de Yaptığı Mitingde Kılıçdaroğlu'na Seslendi: "Başkanı Halk Seçsin, Kazanırsan Elini Öperim"
Özgür Özel, İzmir’de polis engeline rağmen düzenlenen mitingde partililere seslendi. Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararına sert tepki gösteren Özel, “Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan! Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, “2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı miting öncesinde sokaklar karıştı.
Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
