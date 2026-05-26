Özgür Özel, İzmir'de Yaptığı Mitingde Kılıçdaroğlu'na Seslendi: "Başkanı Halk Seçsin, Kazanırsan Elini Öperim"

Hakan Karakoca
26.05.2026 - 14:28
Özgür Özel, İzmir’de polis engeline rağmen düzenlenen mitingde partililere seslendi. Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararına sert tepki gösteren Özel, “Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan! Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, “2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı miting öncesinde sokaklar karıştı.

Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştireceği halk buluşması öncesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlara polis müdahalesi yapıldı.

Müdahale sırasında alana gelen Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile kol kola girerek Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Özel, Gündoğdu Meydanı’nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı’nda toplanan kalabalığa hitaben konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Meydanda yaptığı konuşmada '2 milyon CHP'liye soralım' diyen Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

'Kemal Bey'e sesleniyorum; Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin!

2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim!

Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın! Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
