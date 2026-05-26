Haberler
Yaşam
Dünyanın En İşlek Havalimanı Kalıcı Olarak Kapatılıyor

Gülistan Başköy
26.05.2026 - 14:54
Küresel havacılık sektörü, tarihin en büyük ve en radikal dönüşümüne hazırlanıyor. Dünyanın en yoğun uluslararası yolcu trafiğine ev sahipliği yapan ve küresel uçuşların kalbi konumunda olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) için yolun sonu göründü. Yılda on milyonlarca insanı ağırlayan bu dev merkez, önümüzdeki on yıl içinde kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

Dubai hükümetinin ezber bozan bu kararının arkasında ise tam 35 milyar dolarlık akılalmaz bir mega proje yatıyor. İşte havacılık dünyasında taşları yerinden oynatacak dev operasyonun tüm detayları...

Dubai, havacılık arenasındaki liderliğini geleceğe taşımak adına milyar dolarlık radikal bir karara imza attı.

Şehrin merkezinde yer alan ve yapısal sınırlarının sonuna gelen Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), 2035 yılına kadar kalıcı olarak kapatılacak. Tüm ticari uçuş operasyonları ve Emirates, Fly Dubai, Air India, PIA, Saudia gibi 40'tan fazla dev havayolu şirketi, Dubai'nin güneyindeki Jebel Ali bölgesinde inşa edilen yeni mega tesis Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'na (DWC) taşınacak.

Neden Kapatılıyor?

Mevcut havalimanı DXB, 2023 yılında 92 milyon, 2025 yılında ise tam 95,2 milyon yolcuya hizmet vererek kırılması güç rekorlara imza attı. Ancak bu muazzam yoğunluk, havalimanının fiziksel kapasitesini tamamen tüketme noktasına getirdi. DXB’nin yıllık maksimum 114 milyon yolcu sınırına ulaşacağı 2032 yılında, yeni mega limana büyük göç başlayacak.

Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths, iki havalimanını aynı anda açık tutmanın mantıksız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'DWC'de tam geçişi sağlayacak kadar kapasite oluşturduğumuzda, DXB'deki tüm uçuşları oraya taşıyacağız. Birbirine 70 kilometre mesafede iki büyük havalimanı merkezini işletmenin pek bir anlamı yok.'

Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum tarafından onaylanan Al Maktoum Uluslararası Havalimanı (DWC), tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı tesisi olacak.

İşte yeni mega limanı dünyadan ayıracak akılalmaz özellikler:

  • Yolcu Kapasitesi: Yıllık tam 260 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak 

  • Boyut: 27 mil karelik devasa bir alana yayılarak mevcut DXB'nin tam 5 katı büyüklüğe ulaşacak.

  • Altyapı: Aynı anda devasa uçakların inip kalkabileceği 5 paralel pist ve tam 400 uçak kapısı bulunacak.

  • Kargo: Yılda 12 milyon ton kargoyu işleme kapasitesiyle ticaretin de yeni merkezi olacak.

Bu devasa projenin bütçesi yaklaşık 35 milyar dolar (yaklaşık 128 milyar dirhem) olarak açıklandı.

Büyük göç ve DXB'nin kapanışı 2035 yılına kadar tamamlanmış olacak ancak Al Maktoum projesinin tüm fazlarıyla tamamen bitmesi 2057 yılını bulacak. deneyimleyecekleri anlamına geliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
