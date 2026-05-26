article/comments
article/share
Haberler
Video
Beş Farklı Ülkeden Doktorlar En Çok Kullanılan Tıp Terimlerinin Kendi Dillerindeki Karşılıklarını Paylaştı

Beş Farklı Ülkeden Doktorlar En Çok Kullanılan Tıp Terimlerinin Kendi Dillerindeki Karşılıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 15:28 Son Güncelleme: 26.05.2026 - 16:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dil, insanoğlunun kültürünü, yaşam biçimini ve dünyaya bakış açısını yansıtan en canlı araçtır. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız kelimeler bile bir başka coğrafyaya geçtiğinde bambaşka bir tınıya ve anlama bürünebilir. Özellikle tıp ve sağlık gibi teknik alanlarda, küreselleşen dünyanın ortak terimleri bulunsa da her dil kendi kültürel süzgecinden geçirerek bu kelimelere hayat verir. Hastane koridorlarında, ameliyathanelerde ya da bir doktor muayenesinde duyduğumuz o tanıdık kelimelerin sınır ötesindeki yolculuğu, dillerin zenginliğini ve bazen de mizahi yönünü ortaya koyar.

Sosyal medyada bir grup doktorun bir araya gelerek çektiği eğlenceli video, tıp terimlerinin farklı kültürlerdeki karşılıklarını gözler önüne serdi. Paylaşılan bu içerikte cerrah, hemşire, tiroit ve safra kesesi gibi tıp dünyasının temel kelimeleri; Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Farsça, Kazakça ve İngilizce olarak sırayla paylaşıldı. Dilsel etkileşimin ve fonetik farklılıkların yarattığı bu keyifli anlar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videodaki tıbbi terimleri şöyle sıralayabiliriz;

Videodaki tıbbi terimleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Cerrah: Cerrah (TR) / Cərrah (AZ) / Jarah (IR) / Hirurg (KZ) / Surgeon (UK)

  • Hemşire: Hemşire (TR) / Tibb bacısı (AZ) / Parastar (IR) / Medbike (KZ) / Nurse (UK)

  • Yara: Yara (TR) / Yara (AZ) / Zakhm (IR) / Jara (KZ) / Wound (UK)

  • Tiroit: Tiroit (TR) / Qalxanabənzər vəz (AZ) / Tiroid (IR) / Qaşqanşa bez (KZ) / Thyroid (UK)

  • Meme: Meme (TR) / Döş (AZ) / Sine (IR) / Tös (KZ) / Breast (UK)

  • Dikiş: Dikiş (TR) / Tikiş (AZ) / Bakhie (IR) / Tigıs (KZ) / Stitch-Suture (UK)

  • İltihap: İltihap (TR) / İltihab-İrin (AZ) / Eltehab (IR) / Irıñ (KZ) / Inflammation (UK)

  • Gazlı Bez: Gazlı bez (TR) / Bint (AZ) / Gaz steril (IR) / Däke (KZ) / Gauze (UK)

  • Batın: Batın (TR) / Qarın (AZ) / Shekam (IR) / İş (KZ) / Abdomen (UK)

  • Muayene Etmek: Muayene etmek (TR) / Müayinə etmək (AZ) / Moayene kardan (IR) / Tekseru (KZ) / Examining (UK)

  • Hayati Tehlike: Hayati tehlike (TR) / Həyati təhlükə (AZ) / Khatare hayati (IR) / Ömirge qauıp (KZ) / Emergency (UK)

  • Bağırsak Tıkanıklığı: Bağırsak tıkanıklığı (TR) / Bağırsak tıxanlığı (AZ) / Ensedade roode (IR) / İşektiñ biteluı (KZ) / Intestinal obstruction (UK)

  • Fıtık: Fıtık (TR) / Yırtıq (AZ) / Fatgh (IR) / Jaryq (KZ) / Hernia (UK)

  • Tümör: Tümör (TR) / Şiş (AZ) / Tumor (IR) / Isık (KZ) / Tumour (UK)

  • Tansiyon: Tansiyon (TR) / Təzyiq (AZ) / Feshar khun (IR) / Qysym (KZ) / Tension (UK)

  • Ameliyat: Ameliyat (TR) / Əməliyyat (AZ) / Jarahi kardan (IR) / Ota (KZ) / Surgery-Operation (UK)

  • Kan Pıhtılaşması: Kan pıhtılaşması (TR) / Qan laxtalanması (AZ) / Lakhteye khun (IR) / Qan uıuy (KZ) / Blood clotting (UK)

  • Karaciğer: Karaciğer (TR) / Qaraciyər (AZ) / Kabed (IR) / Bauyr (KZ) / Liver (UK)

  • Mide: Mide (TR) / Mədə (AZ) / Mede (IR) / Asqazan (KZ) / Stomach (UK)

  • Pankreas: Pankreas (TR) / Mədəaltı vəz (AZ) / Pankreas (IR) / Üiqy bezı (KZ) / Pancreas (UK)

  • Safra Kesesi: Safra kesesi (TR) / Öd kisəsi (AZ) / Kise safra (IR) / Öt qaby (KZ) / Gall bladder (UK)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın