Beş Farklı Ülkeden Doktorlar En Çok Kullanılan Tıp Terimlerinin Kendi Dillerindeki Karşılıklarını Paylaştı

Dil, insanoğlunun kültürünü, yaşam biçimini ve dünyaya bakış açısını yansıtan en canlı araçtır. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız kelimeler bile bir başka coğrafyaya geçtiğinde bambaşka bir tınıya ve anlama bürünebilir. Özellikle tıp ve sağlık gibi teknik alanlarda, küreselleşen dünyanın ortak terimleri bulunsa da her dil kendi kültürel süzgecinden geçirerek bu kelimelere hayat verir. Hastane koridorlarında, ameliyathanelerde ya da bir doktor muayenesinde duyduğumuz o tanıdık kelimelerin sınır ötesindeki yolculuğu, dillerin zenginliğini ve bazen de mizahi yönünü ortaya koyar.

Sosyal medyada bir grup doktorun bir araya gelerek çektiği eğlenceli video, tıp terimlerinin farklı kültürlerdeki karşılıklarını gözler önüne serdi. Paylaşılan bu içerikte cerrah, hemşire, tiroit ve safra kesesi gibi tıp dünyasının temel kelimeleri; Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Farsça, Kazakça ve İngilizce olarak sırayla paylaşıldı. Dilsel etkileşimin ve fonetik farklılıkların yarattığı bu keyifli anlar, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

