article/comments
article/share
Haberler
Video
Büyükada'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Adada Yaşamanın Romantik Görünümünün Arkasındaki Gerçekleri Anlattı

Büyükada'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Adada Yaşamanın Romantik Görünümünün Arkasındaki Gerçekleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 14:24

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Büyükada denildiğinde akla ilk gelen şeyler genelde hafta sonu kaçamakları, bisiklet turları, dondurmacılar ve o nostaljik, tarihi köşklerin gölgesinde yapılan huzurlu yürüyüşlerdir. Dışarıdan bakan bir göz için burada geçen her gün, bitmesini istemediğiniz bir yaz tatilinin parçası gibidir. İstanbul’un karmaşasından, trafiğinden ve gürültüsünden kaçıp deniz havasıyla sarmalanmış bu sakin coğrafyaya yerleşmek, her modern şehir insanının kurduğu pembe bir hayalden ibarettir. Ancak adanın o iskelesinden içeri adım atıp turist pasaportunu yırtarak kalıcı bir adalı olduğunuzda, hikayenin rengi değişmeye başlar.

Sosyal medyada ada hayatının her anını paylaşan ve orada yaşamaktan son derece mutlu olduğunu belirten bir içerik üreticisi, takipçilerinden gelen yorumlar üzerine Büyükada’da yaşama konusunda, madalyonun diğer yüzünü anlattı. Sürekli 'Mis gibi adada yaşıyorsun, daha ne şikayet ediyorsun?' tarzında eleştiriler aldığını belirten genç kadın, adayı gerçekten merak edenler ve oraya taşınmayı düşünenler için günlük hayatta karşılaştığı gerçek deneyimleri dürüstçe paylaştı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kadın adada yaşamanın zorluklarını şöyle sıraladı;

Genç kadın adada yaşamanın zorluklarını şöyle sıraladı;

  • Ağır Kardiyo Antrenmanına Dönen Market Alışverişleri: Adanın coğrafi yapısı inanılmaz derecede yokuşludur. Sadece en yakın markete gidip gelmek bile dik rampalar nedeniyle ciddi bir spor ve kardiyo antrenmanına dönüşmektedir.

  • Gizliliğin ve Özel Hayatın Kaybolması: Adada mahalle kültürü çok baskındır ve herkes birbirini çok iyi tanımaktadır. Marketten eve dönene kadar kimin ne yaptığını, nereye gittiğini görebiliyorsunuz; aynı şekilde insanlar da sizin her adımınızı takip edebiliyor. Bu durum bazen insanı kapana kısılmış gibi hissettirebilmektedir.

  • Bitmek Bilmeyen Rutubet ve Nem Savaşı: Dışarıdan bakıldığında estetik ve çok güzel duran ada evlerinin içi aslında yoğun bir rutubetle mücadele alanıdır. Evlerin içi aşırı rutubetlidir, yıkanan çamaşırlar asla kurumaz ve deniz havasından (tuzdan) dolayı kıyafetler çok çabuk yıpranır.

  • Sürekli Masraf Çıkaran Ev Tadilatları: Nem ve rutubetin binalara verdiği hasar nedeniyle adadaki evler sürekli olarak bakım ve tadilat gerektirmektedir.

  • Gece Yarısı Kısıtlı Fast Food İmkanı: Adada büyük fast food zincirleri (McDonald's, Popeyes vb.) bulunmamaktadır. Gece canınız buralardan bir yemek çektiğinde ya adadan anakaraya (karşıya) geçmek zorundasınız ya da bu isteğinizden vazgeçmek durumundasınız.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın