Bayram Tatili İstanbul'daki Trafik Yoğunluğunu Yüzde 2'ye Düşürdü

Normal günlerde ve hafta sonlarında yoğun araç trafiğine sahne olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram tatili için memleketlerine ve turizm bölgelerine gitmesiyle birlikte alışılmış yoğunluğundan uzak görüntüler verdi.