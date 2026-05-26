Bayram Tatili İstanbul'daki Trafik Yoğunluğunu Yüzde 2'ye Düşürdü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 14:28
Kurban Bayramı tatili öncesinde çok sayıda İstanbullunun şehir dışına yönelmesi, arife gününde kent genelindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. İstanbul’da ulaşım, normal günlere kıyasla daha akıcı ve rahat bir şekilde ilerledi.

Bayram tatili için memlekete gidenlerin boşluğu trafiğe yansıdı.

Normal günlerde ve hafta sonlarında yoğun araç trafiğine sahne olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram tatili için memleketlerine ve turizm bölgelerine gitmesiyle birlikte alışılmış yoğunluğundan uzak görüntüler verdi.

Anadolu Yakası %2, Avrupa Yakası %9...

Kent genelindeki ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşmazken, toplu taşıma araçlarında da olağan günlere kıyasla sakinlik gözlendi.

İBB’nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 seviyesinde ölçüldü. Yoğunluk oranı Anadolu Yakası’nda yüzde 2, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 9 olarak kaydedildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
