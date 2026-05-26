İzmir Karıştı: CHP Mitingine Valilik İzin Vermedi, Vatandaşla Polis Arasında Arbede Çıktı
Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting alanının girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Alana çok sayıda TOMA ve kolluk kuvveti sevk edilirken vatandaşların meydana girmesine izin verilmedi. Bu karar sonrası miting için alana gelen vatandaşlarla polisler arasında arbede yaşandı. Emniyet güçleri vatandaşların üzerine TOMA’larda tazyikli su ve gaz sıktı. Bir vatandaş da TOMA’nın üzerine çıkarak su sıkan hortumu kırmaya çalıştı.
Özgür Özel, büyük bir kalabalıkla birlikte meydana doğru yürüyor.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı.
İzmir'de çevik kuvvet ekipleri, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, içinde biber gazlı suların olduğu TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında alana gelen Özgür Özel de vatandaşlarla yürüyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
