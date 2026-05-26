İzmir Karıştı: CHP Mitingine Valilik İzin Vermedi, Vatandaşla Polis Arasında Arbede Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 13:02 Son Güncelleme: 26.05.2026 - 13:06
Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting alanının girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Alana çok sayıda TOMA ve kolluk kuvveti sevk edilirken vatandaşların meydana girmesine izin verilmedi. Bu karar sonrası miting için alana gelen vatandaşlarla polisler arasında arbede yaşandı. Emniyet güçleri vatandaşların üzerine TOMA’larda tazyikli su ve gaz sıktı. Bir vatandaş da TOMA’nın üzerine çıkarak su sıkan hortumu kırmaya çalıştı. 

Özgür Özel, büyük bir kalabalıkla birlikte meydana doğru yürüyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması plananan mitinge, İzmir Valiliği'nin 'Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı' için izin vermediği öğrenildi. Mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyelerle kapatıldı, vatandaşlar alana alınmadı. Meydanın etrafında çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisinin yer alığı görüldü. Alana girmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, 'Seçilmiş Başkan Özgür Özel' ve 'Özgür Başkan, özgür Türkiye' sloganları attı.

Bir süre sonra vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Emniyet güçleri vatandaşların üzerine biber gazı ve tazyikli su sıktı. Kalabalıktan bir kişi, bir TOMA’nın üzerine çıkarak su sıkan hortumu kırmaya çalıştı.

İzmir'de çevik kuvvet ekipleri, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, içinde biber gazlı suların olduğu TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında alana gelen Özgür Özel de vatandaşlarla yürüyor.

İzmir'de, Özgür Özel'in miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile müdahale etti.

Kolluk kuvvetleri, dört TOMA ile alandaki yurttaşları içinde biber gazı bulunan tazikli sularla tahliye etmeye çalıştı. Yurttaşların birçoğu biber gazlı sudan etkilendi. Islanan ve gazdan etkilenen bazı kadınlar, polise 'Yazıklar olsun evladım' diyerek tepki gösterdi.  

Çevik kuvvetin kurduğu barikatı aşmaya çalışan vatandaşlar alanda, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Özgür Başkan' sloganları attı.

Kolluk güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan sokaklara vatandaşları biber gazlı su müdahalesiyle püskürttü, ardından her sokağa birer TOMA yönlendirildi.

Müdahale sırasında Özgür Özel de alana geldi. Eşi Didem ve kızı İpek Özel ile kol kola giren Özgür Özel, vatandaşlarla alana yürüyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
