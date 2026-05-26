İzmir Karıştı: CHP Mitingine Valilik İzin Vermedi, Vatandaşla Polis Arasında Arbede Çıktı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması plananan mitinge, İzmir Valiliği'nin 'Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı' için izin vermediği öğrenildi. Mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyelerle kapatıldı, vatandaşlar alana alınmadı. Meydanın etrafında çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisinin yer alığı görüldü. Alana girmelerine izin verilmeyen vatandaşlar, 'Seçilmiş Başkan Özgür Özel' ve 'Özgür Başkan, özgür Türkiye' sloganları attı.

Bir süre sonra vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Emniyet güçleri vatandaşların üzerine biber gazı ve tazyikli su sıktı. Kalabalıktan bir kişi, bir TOMA’nın üzerine çıkarak su sıkan hortumu kırmaya çalıştı.