Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kapatıldı! Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Ne Yapacak?
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni, yayımlanan kararla resmen kaldırıldı. Kayyum yönetimindeki üniversitenin kapatılmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitimlerine garantör üniversite statüsündeki Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam etmeleri kararlaştırıldı.
1996 yılından bu yana eğitim veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte faaliyetlerine son verdi.
Bilgi Üniversitesi'nde okuyan ve iki hafta sonra mezun olmayı bekleyen bir öğrenci, kapatılma kararı sonrası yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.
