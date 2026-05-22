Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kapatıldı! Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Ne Yapacak?

Geçtiğimiz yıl üniversiteyi bünyesinde barındıran vakfa kayyum atanmasıyla başlayan süreç, kurumun kapatılması kararıyla netleşmiş oldu. 2019 yılında Can Holding bünyesine geçen üniversite, holdinge yönelik yürütülen soruşturmalar ve 121 şirkete el konulması neticesinde kayyum denetimine alınmıştı.

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla mütevelli heyeti görevden uzaklaştırılmış; yerine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan bir heyet atanmıştı. Söz konusu yönetim değişikliği sırasında üniversite yönetimi eğitim faaliyetlerinin aksamayacağını ve hak kayıpları yaşanmayacağını duyursa da, son kararla üniversitenin fiilen kapanma sürecine girdiği tescillenmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre bir vakıf üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması, kurumun kapılarını kapatması anlamına gelse de öğrenciler için akademik süreç devam ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla devreye giren 'garantör üniversite' sistemi gereğince, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatlarına Mimar Sinan Üniversitesi çatısı altında sürdürmeleri sağlanacak.