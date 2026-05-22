Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kapatıldı! Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Ne Yapacak?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 08:56 Son Güncelleme: 22.05.2026 - 09:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni, yayımlanan kararla resmen kaldırıldı. Kayyum yönetimindeki üniversitenin kapatılmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitimlerine garantör üniversite statüsündeki Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam etmeleri kararlaştırıldı.

1996 yılından bu yana eğitim veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte faaliyetlerine son verdi.

Geçtiğimiz yıl üniversiteyi bünyesinde barındıran vakfa kayyum atanmasıyla başlayan süreç, kurumun kapatılması kararıyla netleşmiş oldu. 2019 yılında Can Holding bünyesine geçen üniversite, holdinge yönelik yürütülen soruşturmalar ve 121 şirkete el konulması neticesinde kayyum denetimine alınmıştı.

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla mütevelli heyeti görevden uzaklaştırılmış; yerine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan bir heyet atanmıştı. Söz konusu yönetim değişikliği sırasında üniversite yönetimi eğitim faaliyetlerinin aksamayacağını ve hak kayıpları yaşanmayacağını duyursa da, son kararla üniversitenin fiilen kapanma sürecine girdiği tescillenmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına göre bir vakıf üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması, kurumun kapılarını kapatması anlamına gelse de öğrenciler için akademik süreç devam ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla devreye giren 'garantör üniversite' sistemi gereğince, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatlarına Mimar Sinan Üniversitesi çatısı altında sürdürmeleri sağlanacak.

Bilgi Üniversitesi'nde okuyan ve iki hafta sonra mezun olmayı bekleyen bir öğrenci, kapatılma kararı sonrası yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
