Okullarda Yeni Sistem Eylül Ayında Başlayacak! Bakan Tekin Açıkladı: Okullara Kartlı Sistem Geliyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 08:27 Son Güncelleme: 22.05.2026 - 08:33
Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu sonrası soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda artan güvenlik endişelerine karşı yeni önlemlerin eylül ayına kadar hayata geçirileceğini açıkladı. Kartlı giriş sistemleri ve yapay zeka destekli rehberlik mekanizmalarıyla okullardaki risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.

Bakan Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra’da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nun ardından okulların güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları adına okul yönetimleri ve emniyet birimleriyle koordineli çalıştıklarını ifade eden Bakan Tekin, yeni dönemde teknolojik altyapının güvenlik önlemlerine entegre edileceğini belirtti.

Okulların risk durumlarına göre sınıflandırıldığını vurgulayan Tekin, halihazırda 1000’den fazla okulda 24 saat esasına göre görev yapan polis memurlarının bulunduğunu hatırlattı. Risk derecesi daha düşük olan okullarda ise devriye sistemlerinin ve periyodik denetimlerin sürdüğünü ifade eden Bakan, yaz aylarıyla birlikte güvenlik kamerası ağının genişletileceğini duyurdu. Bakanlık olarak özellikle giriş çıkış kontrollerini artırmak için kartlı sistem üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Tekin, bu düzenlemelerin yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı eylül ayına kadar okullara kazandırılacağını dile getirdi.

Okullarda anomali (olağandışı) durumları tespiti için kişisel veri kapsamına girmeyen verileri yapay zeka ile işlemek istediklerini belirten Bakan Tekin, “Şimdi şöyle, biz zaten devasa bir yapay zekâ destekli Bakanlık Karar Yönetim Sistemi kurduk. Bununla ben Anadolu'daki herhangi bir okula ilgili bir sürü veriye ulaşabiliyorum, analiz ettirebiliyorum, karşılaştırabiliyorum. Şimdi oraya bu rehberlik servisleri ile ilgili de bir uyarı mekanizması koyuyor arkadaşlar. Örneğin bir anomali tespit ettiğinde doğrudan rehber öğretmene, 'Bu öğrenciyle ilgili bir anormali tespit edildi, bunu davet et' uyarısı verecek. Rehber öğretmen üç defa davet etti diyelim, sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okul yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine, anonim bir biçimde, çocuğun kişisel verilerini ihlal etmeksizin bildirecek, bu durumun takibi yapılacak” dedi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
