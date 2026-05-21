article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Premier Lig'e Bir Maç Uzaklıkta Olan Hull City'de Acun Ilıcalı'dan Final Paylaşımı Geldi

Premier Lig'e Bir Maç Uzaklıkta Olan Hull City'de Acun Ilıcalı'dan Final Paylaşımı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 00:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yıllar süren hasreti sona erdirmeye çok yakın. İngiliz ekibi, sezonun en kritik virajında Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için artık yalnızca bir maça çıkacak. Taraftarını yeniden İngiltere futbolunun zirvesine taşımayı hedefleyen Hull City’de büyük heyecan yaşanırken, şehir tarihi karşılaşmaya kilitlenmiş durumda.

Middlesbrough ile Hull City, Premier Lig bileti için kritik bir maça çıkacak. Bu maç öncesi Acun Ilıcalı da paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finalin adı değişti.

Finalin adı değişti.

Southampton’ın, İngiltere Championship play-off yarı finalinde rakibi Middlesbrough’nun antrenmanını gizlice takip ettiği iddialarına ilişkin karar açıklandı.

English Football League tarafından yapılan açıklamada, Southampton’ın yalnızca Middlesbrough’nun değil, başka bazı ekiplerin de antrenmanlarını izlediğinin tespit edildiği ve bu nedenle organizasyondan ihraç edildiği belirtildi. İngiliz kulübünün de söz konusu iddiaları kabul ettiği aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından play-off finalinde Hull City A.F.C. ile Middlesbrough eşleşti.

Premier Lig’e yükselme mücadelesine sahne olacak final karşılaşması, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Acun Ilıcalı tarihi maç öncesinde paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı tarihi maç öncesinde paylaşım yaptı.

Hull City'deki el değiştirmenin ardından Acun Ilıcalı ile farklı bir kimliğe bürünen takımda final maçının heyecanı yaşanıyor. Acun Ilıcalı da bu tarihi final öncesi sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yaptı. 

Ilıcalı paylaşımında, 'Birlikte büyük bir yolculuk verdik. Zor anlar yaşadık, mücadeleden hiç vazgeçmedik ve hep aynı hayale inandık. Şimdi ise bu yolculuğun en özel anını, Wembley’de hep birlikte yaşayacağız.

One Family

One Dream 🧡🖤' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın