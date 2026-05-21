Bu Hafta Sonu Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Konserleri: 23-24 Mayıs Hafta Sonunun En İyi Konserleri!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 23:44
Hafta sonu planlarınızda müziğe yer açmaya hazır mısınız? Ankara’nın gri binalarını ısıtan sahne performanslarından İzmir’in deniz kokulu mekanlarına, Bursa'nın öğrenci ruhuyla harmanlanmış etkinliklerine kadar geniş bir rota hazırladık. Şehrin gürültüsünden kaçıp sevdiğiniz sanatçıların sesine kulak vermek için ihtiyacınız olan her şey bu listede. Peki, 23-24 Mayıs tarihlerinde hangi şehirde, hangi sahnede, kimleri dinleyeceğiz?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Ankara'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Koray Avcı: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da dertli ve neşeli ezgileri bir araya getirdiği sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Birsen Tezer: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da büyüleyici sesi ve caz esintili şarkılarıyla başkentlileri mest ediyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • Min Taka: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Kulüp Müjgan'da alternatif müziğin taze seslerinden biri olarak dinleyiciyle buluşuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri

  • Lil Zey: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da özgün tarzı ve tavrıyla rap müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

  • Velet: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta haftayı iddialı bir hiphop performansıyla kapatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • 90'lar Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta unutulmaz bir retro eğlence sunuyor.

  • Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da kesintisiz dans için setin başına geçiliyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde dönemin popüler Avrupa hitleriyle doya doya eğlendiriyor.

  • 3HZ: 23 Mayıs Cumartesi saat 23.00'te Pixel'de derin ve karanlık elektronik müzik setleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettiriyor.

İzmir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Rober Hatemo: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Mumlu Meyhane'de fantezi ve pop müziğin sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Sıla: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da İzmir Arena'da büyüleyici sesi ve hit parçalarıyla unutulmaz bir açık hava deneyimi sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • Mashroom: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Rene Lokal'de eğlenceli ve hareketli bir sahne performansı sergiliyor.

  • Sanki: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Albion Alsancak'ta indie ritimlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da özgün tarzı ve güçlü vokaliyle sahnede devleşiyor.

  • Colorificio Mario: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de 6:45 KK Bornova'da haftanın kapanışını enerjik alternatif ritimlerle yapıyor.

İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • Oldies'n Goldies Forever Young Party: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Skaff PSM Alsancak'ta nostaljik hitlerle zaman yolculuğuna çıkarıyor.

  • Pop Alaturka: 90'lar & 2000'ler Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Cliff Venue'de geçmişin en güzel pop parçalarını çalıyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da SoldOut Performance Hall'da unutulmaz Türkçe hitlerle geceyi ısıtıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Artı Fest: 23 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda dev kadrosuyla bahar coşkusunu zirveye taşıyan bir festival deneyimi yaşatıyor.

  • Support Your Local Artist – Fresh Sounds: 23 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Datdadadat'ta yerel sanatçıları destekleyen 1. yıla özel kutlamasını gerçekleştiriyor.

  • Manifest: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de İzmir Kültürpark Zeytin Sahne'de müzik ve şovu birleştiren görkemli bir etkinliğe imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Dünya Müzikleri

  • Komşiler: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'de dünya müziklerinden esintiler taşıyan keyifli bir sahne performansı sunuyor.

  • Rebetiko Kordelio 'Yunan Yemekleri & Gecesi': 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Bademler Sanat Köyü'nde komşu yakanın kültürüyle lezzetli ve müzik dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Candela Concert: 24 Mayıs Pazar saat 18.00 ve 20.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda mumların aydınlattığı eşsiz bir atmosferde klasik müzik ziyafeti çekiyor.

  • Hivron: 24 Mayıs Pazar saat 20.00'de İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde özgün müziğin sevilen sesini dinleyicilerle buluşturuyor.

Bursa'da Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif Pop / Akustik Konserleri

  • Touche: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da enstrümantal coverları ve eğlenceli sahnesiyle alternatif bir müzik deneyimi sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Özgün Müzik & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Gülden Karaböcek: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de BAOB Sahne'de 'Bir Arabesk Rüya' konseriyle arabesk müziğin altın çağından şarkılara yeniden hayat veriyor.

Bursa'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da en sevilen pop hitleriyle dolu kesintisiz bir dans gecesi yaşatıyor.

  • Disko Disko Partizani: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Deli Kantin'de geçmişten günümüze hit şarkılarla dinleyicileri hep bir ağızdan eşlik etmeye ve doyasıya eğlenmeye davet ediyor.

  • SheVibe: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da elektronik ritimlerle haftanın kapanışını yüksek enerjili bir setle yapıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Sonu Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Haftanın Rock & Blues Müzik Konserleri

  • Vega: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de yıllara meydan okuyan Türkçe rock klasikleriyle unutulmaz bir nostalji rüzgarı estiriyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • The Islandman: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de İzole'de şamanik ritimler ve elektronik tınıları birleştirdiği büyüleyici bir performansa imza atıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop & Rap (Nostalji) Konserleri

  • Ragga Oktay: 23 Mayıs Cumartesi saat 23.30'da Council'da 90'lar ve 2000'lerin o çok sevilen enerjisini, kendine has ragga vokalleriyle sahneye taşıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Çalgını Al Gel: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Mahfil Sahne'de enstrümanını kapan herkesi ortak bir müzikal paylaşım çemberinde buluşturuyor.

  • Kahvaltı Konseri: 24 Mayıs Pazar günü saat 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta akustik canlı müzik eşliğinde, nefis bir serpme kahvaltıyla güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Ömer Faruk Kino
