article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Pahalı 'Elma'sı: Zenginlerin Gözdesi "Siyah Elmas" Binlerce Liraya Satılıyor

Dünyanın En Pahalı 'Elma'sı: Zenginlerin Gözdesi "Siyah Elmas" Binlerce Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 23:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya genelinde elma denilince akla ilk olarak kırmızı, yeşil ve sarı renkler gelse de Tibet’in zorlu coğrafyasında yetişen nadir bir tür ezberleri bozmayı sürdürüyor. 'Siyah Pırlanta' (Black Diamond) olarak adlandırılan bu özel meyve, hem sıra dışı görünümü hem de yüksek piyasa değeriyle tarım ve gastronomi dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Tanesi 7 ila 25 dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan bu elma, günlük bir tüketim malzemesi olmaktan ziyade lüks bir ikramlık ve prestijli bir hediye olarak kabul görüyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.moneycontrol.com/science/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal Ortamdaki Yoğun Ultraviyole Işınları Meyvenin Kabuk Rengini Tamamen Değiştiriyor

Doğal Ortamdaki Yoğun Ultraviyole Işınları Meyvenin Kabuk Rengini Tamamen Değiştiriyor

Siyah Pırlanta elması, isminin çağrıştırdığı mutlak siyah rengin aksine, aslında çok koyu bir mor tona sahip bulunuyor. Bu benzersiz dış görünüş, tamamen Tibet’in deniz seviyesinden 3 bin metre yüksekteki bahçelerinde hüküm süren mikroklimadan kaynaklanıyor. Gün boyunca doğrudan ve şiddetli şekilde ağaçlara ulaşan ultraviyole ışınları, meyvenin kabuğundaki koyu renkli pigmentlerin üretimini maksimum seviyeye çıkarıyor. Gündüz yaşanan yoğun güneşlenme sürecini, geceleri aniden düşen dondurucu sıcaklıkların takip etmesi, elmaya imza niteliğindeki bu koyu ve parlak görünümü kazandırıyor.

Zorlu İklim Koşulları Altında Olgunlaşan Meyve Standart Türlere Göre Çok Daha Yüksek Şeker Oranı Barındırıyor

Zorlu İklim Koşulları Altında Olgunlaşan Meyve Standart Türlere Göre Çok Daha Yüksek Şeker Oranı Barındırıyor

Bu nadide meyvenin tek ayırt edici özelliği görsel çekiciliği ile sınırlı kalmıyor. Yüksek rakımdaki sert hava değişimleri, elmanın içindeki aroma ve şeker bileşenlerinin yoğunlaşmasını sağlıyor. Sıradan süpermarket ürünlerine kıyasla çok daha tatlı, yoğun ve aromatik bir yapıya sahip olan Siyah Pırlanta elması, gevrek ve sulu dokusuyla gurme tüketicilerin beğenisini topluyor. Balı andıran bu özel tat profili, meyvenin elit pazarlardaki talep oranını doğrudan artırıyor.

Kısıtlı Üretim İmkanları ve Uzun Olgunlaşma Süresi Ürünün Pazardaki Değerini Katlıyor

Kısıtlı Üretim İmkanları ve Uzun Olgunlaşma Süresi Ürünün Pazardaki Değerini Katlıyor

Siyah Pırlanta elmasının yüksek fiyat etiketine sahip olmasının arkasında, tarımsal üretimin önündeki ciddi engeller yer alıyor. Klasik elma ağaçları birkaç yıl içinde verimli hale gelip bol ürün sunarken, bu özel varyete çok daha uzun bir sürede olgunlaşıyor ve ağaç başına oldukça az sayıda meyve veriyor. Coğrafi sınırlandırmalar, düşük hasat hacmi ve zorlu işçilik süreçleri bir araya geldiğinde, ürünün pazara arzı kısıtlı kalıyor; bu durum da elmayı dünya çapında nadir ve koleksiyon değeri taşıyan bir statüye yükseltiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın