"Topraktaki Altın" Olarak Biliniyor: Kilosu 12 Bin Liradan Satılıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 22:43
Samsun’un Kavak ilçesinde, yüksek ekonomik değeri sebebiyle 'topraktan çıkan altın' olarak nitelendirilen salebin hasat dönemi başladı. Hem üreticisine sunduğu yüksek kâr marjıyla dikkat çeken hem de piyasada yoğun talep gören salebin kurutulmuş kilogram fiyatı bu yıl 5 bin TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor. Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkisinde bulunan Salep Uygulama Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, bitkinin küçük arazilerde dahi muazzam bir gelir kapısı araladığı vurgulandı. Yetkililer, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan tohumluk salebin kilogram fiyatının ise 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değiştiğini bildirdi.

Dokuz yıllık üretim serüveni geniş bir coğrafyaya yayılarak devam ediyor

Uzun yıllardır salep üretimiyle uğraşan Murat Kayacı, alt üreticilerle birlikte toplam 17 dönümlük bir alana ulaştıklarını belirtti. Toplanan salepleri kaynatıp, kurutarak toz haline getirdiklerini ifade eden Kayacı, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını aktardı. Diğer bir üretici Ramazan Aktaş ise salebin her geçen yıl katma değer kazandığını söyleyerek dondurma üreticilerinin bu yılki fiyat beklentilerini paylaştı. Aktaş, geçen yıl kurusu 2 ile 8 bin TL arasında alıcı bulan salebin kilogramının bu yıl 12 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade ederken, yabani ot temizliği ve sürekli takibin bu işteki başarıyı doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.

Kısıtlı tarım alanlarından elde edilen yüksek rekolte yüzleri güldürüyor

Samsun genelindeki üretim verilerini paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentin toplam salep potansiyeli hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Samsun genelindeki 106 dekarlık üretim alanının 88 dekarında çoğaltım amaçlı 44 ton, 18 dekarında ise gıda amaçlı 11 ton üretim gerçekleştirildiğini açıkladı. 2025 yılı toplam rekoltesinin 55 tona ulaştığını belirten Yılmaz, salebin kısıtlı topraklarda dahi maksimum gelir elde etmek amacıyla tercih edilen en ideal tarım ürünlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Kurulması planlanan kooperatif sistemi sayesinde küçük ölçekli araziler değer kazanıyor

Kavak Kaymakamı Taha Genç, üretimi daha da geniş kitlelere yaymak adına Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 6 milyon TL’lik bir hibe ve fide desteği projesi sunduklarını müjdeledi. Normal şartlarda verimli bir üretim için en az 10 dönümlük bir arazinin gerekliliğine değinen Genç, kooperatif modelinin hayata geçmesi durumunda bu zorunluluğun ortadan kalkacağını ifade etti. Kaymakam Genç, üreticilerin metrekare ölçeğindeki küçük bahçelerinde bile üretim yapıp ürünlerini kooperatif eliyle yüksek katma değerli bir kazanca dönüştürebileceğini öngörüyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
