"Topraktaki Altın" Olarak Biliniyor: Kilosu 12 Bin Liradan Satılıyor

Uzun yıllardır salep üretimiyle uğraşan Murat Kayacı, alt üreticilerle birlikte toplam 17 dönümlük bir alana ulaştıklarını belirtti. Toplanan salepleri kaynatıp, kurutarak toz haline getirdiklerini ifade eden Kayacı, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını aktardı. Diğer bir üretici Ramazan Aktaş ise salebin her geçen yıl katma değer kazandığını söyleyerek dondurma üreticilerinin bu yılki fiyat beklentilerini paylaştı. Aktaş, geçen yıl kurusu 2 ile 8 bin TL arasında alıcı bulan salebin kilogramının bu yıl 12 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade ederken, yabani ot temizliği ve sürekli takibin bu işteki başarıyı doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.