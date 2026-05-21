"Topraktaki Altın" Olarak Biliniyor: Kilosu 12 Bin Liradan Satılıyor
Samsun’un Kavak ilçesinde, yüksek ekonomik değeri sebebiyle 'topraktan çıkan altın' olarak nitelendirilen salebin hasat dönemi başladı. Hem üreticisine sunduğu yüksek kâr marjıyla dikkat çeken hem de piyasada yoğun talep gören salebin kurutulmuş kilogram fiyatı bu yıl 5 bin TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor. Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkisinde bulunan Salep Uygulama Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, bitkinin küçük arazilerde dahi muazzam bir gelir kapısı araladığı vurgulandı. Yetkililer, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan tohumluk salebin kilogram fiyatının ise 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değiştiğini bildirdi.
Dokuz yıllık üretim serüveni geniş bir coğrafyaya yayılarak devam ediyor
Kısıtlı tarım alanlarından elde edilen yüksek rekolte yüzleri güldürüyor
Kurulması planlanan kooperatif sistemi sayesinde küçük ölçekli araziler değer kazanıyor
