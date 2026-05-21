Çernobil’de Vahşi Yaşamı Radyasyon Bile Durduramadı: Gizemli Değişim Tespit Edildi

Freiburg Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, 2020 ve 2021 yıllarında Kuzey Ukrayna genelinde yaklaşık 60 bin kilometrekarelik bir sahaya kamera tuzakları yerleştirdi. Toplamda elde edilen 31 bin 200 hayvan görüntüsünün yaklaşık 20 bininin doğrudan Çernobil Koruma Alanı sınırları içinde kaydedilmesi dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, koruma altındaki bu ekosistemde boz ayı, Avrupa vaşağı, kurt, kızıl geyik, karaca, yaban domuzu ve nesli tehlike altında bulunan Przewalski atı dahil olmak üzere 13 farklı büyük memeli türü tespit edildi.