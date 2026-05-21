Çernobil’de Vahşi Yaşamı Radyasyon Bile Durduramadı: Gizemli Değişim Tespit Edildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 20:37
1986 yılında meydana gelen nükleer felaketin ardından insan yerleşimine kapatılan Çernobil, radyoaktif kirliliğe rağmen yaban hayatı için küresel ölçekte bir sığınak niteliği kazandı. İnsan faaliyetlerinin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar ekosistemin beklenmedik bir hızla canlandığını ortaya koydu.

Almanya merkezli bilim heyeti bölgedeki biyoçeşitliliği kayıt altına aldı

Freiburg Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, 2020 ve 2021 yıllarında Kuzey Ukrayna genelinde yaklaşık 60 bin kilometrekarelik bir sahaya kamera tuzakları yerleştirdi. Toplamda elde edilen 31 bin 200 hayvan görüntüsünün yaklaşık 20 bininin doğrudan Çernobil Koruma Alanı sınırları içinde kaydedilmesi dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, koruma altındaki bu ekosistemde boz ayı, Avrupa vaşağı, kurt, kızıl geyik, karaca, yaban domuzu ve nesli tehlike altında bulunan Przewalski atı dahil olmak üzere 13 farklı büyük memeli türü tespit edildi.

Araştırma sonuçları yaban hayatını sınırlayan temel unsurun insan baskısı olduğunu gösterdi

Bilim insanları, radyasyonun canlılar üzerindeki biyolojik etkilerinden ziyade, insan varlığının ortadan kalkmasının ekolojik sonuçlarına odaklandı. Elde edilen veriler, özellikle geyik gibi büyük memeli türlerinin insan faaliyetlerine karşı aşırı hassasiyet gösterdiğini ve insan girişinin azaldığı dönemlerde popülasyon yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını belgeledi. Bu durum, geniş ve birbiriyle bağlantılı koruma alanlarının yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından taşıdığı kritik önemi bir kez daha kanıtladı.

Bölgede patlak veren askeri çatışmalar bilimsel saha çalışmalarını sekteye uğrattı

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş süreci, Çernobil ve çevresindeki güvenlik risklerini üst seviyeye çıkardı. Bölgeye erişimin imkansız hale gelmesi nedeniyle, bilimsel izleme faaliyetlerinin ve geleceğe yönelik ekolojik araştırmaların şimdilik sınırlı kalacağı ifade edildi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
