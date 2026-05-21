article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Barış Yarkadaş Mutlak Butlan Kararını "Adalet Tecelli Etti" Diyerek Yorumladı

Barış Yarkadaş Mutlak Butlan Kararını "Adalet Tecelli Etti" Diyerek Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.05.2026 - 19:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay davasında “mutlak butlan” kararı verildiği açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararın tedbirli olduğu ifade edildi.

Karar doğrultusunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevine devam edeceği, mevcut parti yönetiminin ise tedbiren görevden alınacağı aktarıldı.

Bu süreçte medyada 'mutlak butlan' kararının çıkması yönünde yorumlarıyla tanınan Barış Yarkadaş da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Yarkadaş kararı TV100 ekranında yorumladı:

Yarkadaş kararın İBB davasını da yakından ilgilendirdiğini iddia etti:

Yarkadaş kararın İBB davasını da yakından ilgilendirdiğini iddia etti:

'Cumhuriyet Halk Partisi aslında az önce çıkan kararla bir arınma şansına kavuştu. Adalet geç de olsa, bence çok geç oldu, geç de olsa tecelli etti. İstinaf mahkemesi kılı kırk yararak, bütün belgeleri ele alarak, denetleyerek ne yaptı? Bu kararı verdi. Bu karar aynı zamanda İBB davasını da doğrudan etkileyecek. Çünkü biliyorsunuz İBB davasında Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalardan biri de belediye imkanlarıyla parti yönetimini gayrimeşru yollarla ele geçirmek...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın