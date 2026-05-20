Kanal D Ekranlarına Yıllardır Damga Vuran Diziyle İlgili Şaşırtan Final Kararı!

2006 yılında başlayan ekran yolculuğuyla nesilleri büyüten yapım, Rıza Baba’sından Hüsnü Çoban’ına kadar hafızalara kazınan karakterleriyle adeta bir dönemin sembolüne dönüştü. Dizi başladığında doğan çocukların bugün üniversite çağına gelmiş olması bile Arka Sokaklar’ın ne kadar uzun soluklu bir televizyon efsanesi olduğunu gözler önüne seriyor. Tam 20 sezondur yayınlanan yapım, 700 bölümü aşarak kırılması zor bir rekora da imza attı.

Üstelik Arka Sokaklar yıllar içinde yalnızca polisiye hikayeleriyle değil, internet kültürüne bıraktığı izlerle de gündemden düşmedi. Rıza Baba’nın yıllardır bitmeyen emeklilik muhabbetleri, Hüsnü Çoban’ın borçları, Mesut Komiser’in defalarca ölümden dönmesi ve Suat’ın hafızalara kazınan vedası sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Tam 20 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve yıllardır reytinglerde güçlü performans göstermeyi sürdüren fenomen dizinin ekran macerasının sona ereceği iddia edildi. Kulislere düşen bu haber, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken dizinin sadık izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı.