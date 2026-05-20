Kanal D Ekranlarına Yıllardır Damga Vuran Diziyle İlgili Şaşırtan Final Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 18:29

20 yıldır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Arka Sokaklar için gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Yıllardır Rıza Baba’sından Hüsnü Çoban’ına kadar hafızalara kazınan karakterleriyle hayatımızda olan fenomen dizinin ekran macerasının sona ereceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yıllardır ekranlara damga vuran yapımın final kararı, diziyle büyüyen izleyicileri adeta şoke etti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D cephesinden Arka Sokaklar'la ilgili final kararı geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Arka Sokaklar için izleyicileri üzecek bir karar alındı.

2006 yılında başlayan ekran yolculuğuyla nesilleri büyüten yapım, Rıza Baba’sından Hüsnü Çoban’ına kadar hafızalara kazınan karakterleriyle adeta bir dönemin sembolüne dönüştü. Dizi başladığında doğan çocukların bugün üniversite çağına gelmiş olması bile Arka Sokaklar’ın ne kadar uzun soluklu bir televizyon efsanesi olduğunu gözler önüne seriyor. Tam 20 sezondur yayınlanan yapım, 700 bölümü aşarak kırılması zor bir rekora da imza attı.

Üstelik Arka Sokaklar yıllar içinde yalnızca polisiye hikayeleriyle değil, internet kültürüne bıraktığı izlerle de gündemden düşmedi. Rıza Baba’nın yıllardır bitmeyen emeklilik muhabbetleri, Hüsnü Çoban’ın borçları, Mesut Komiser’in defalarca ölümden dönmesi ve Suat’ın hafızalara kazınan vedası sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Tam 20 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve yıllardır reytinglerde güçlü performans göstermeyi sürdüren fenomen dizinin ekran macerasının sona ereceği iddia edildi. Kulislere düşen bu haber, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken dizinin sadık izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre Kanal D, Eşref Rüya sonrası bir flaş final kararı daha aldı.

D Media imzalı Arka Sokaklar dizisinin final yapmasına karar verildiği ve bugün bu kararın oyuncu kadrosuna iletildiği öğrenildi. Böylece dizinin planlanan 21. sezon hazırlıkları da iptal edilmiş oldu.

2006 yılında başlayan ekran yolculuğuyla adını televizyon tarihine altın harflerle yazdıran dizi, tam 20 sezon boyunca yayınlanarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. 700 bölümü aşan yapım, Türkiye’nin en uzun soluklu haftalık prime-time dizisi olarak da tarihe geçti.

Fenomen dizinin final kararı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı “Bir devir resmen kapanıyor” yorumunda bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
