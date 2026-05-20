Ünlü Oyuncunun NOW Dizisi Yeraltı’ndan Ayrılacağı İddia Edildi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 15:44

NOW’da başlayan ve kısa sürede popülerleşen Yeraltı, sezon finaline yaklaşırken diziye dair bir iddia sosyal medyada gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan ve Devrim Özkan’ın başrolleri paylaştığı Yeraltı reyting sonuçlarıyla başarısını kanıtlarken, yeni sezon öncesi yayılan iddia kafa karışıklığı yarattı. Kadronun popüler isminin diziden ayrılacağı söylentileri sosyal medyada gündem oldu.

Çarşamba akşamlarının en sevilen yapımı haline gelen Yeraltı aksiyon ve aile içi çatışmaları ele alan hikayesiyle sezonun başarılı yapımlarından oldu.

Medyapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken, senaryosunu Berna Aruz kaleme alıyor. Suç dünyasını anlatan yapım çarşamba akşamları yayınlanan bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Güçlü bir olay örgüsüne sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan başrollerde. Karakterlerin birbiriyle olan çatışmaları ve yeraltı dünyasının işleyişi, yapımın sosyal medyada da düzenli olarak konuşulmasını sağlıyor. İzleyicilerden aldığı olumlu geri dönüşlerle popülerliğini koruyan dizi, mevcut yayın döneminde çarşamba günlerinin en çok takip edilen yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Şimdiyse Ekin Mert Daymaz’ın Yeraltı dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

Yeraltı dizisinde Ferhat’a hayat veren Ekin Mert Daymaz, ekranlara verdiği arayı bu dizi ile sonlandırmıştı. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncunun geri dönüşüyla hayranları da sevinmişti. Ancak sosyal medyada diziden ayrılacağı iddia edildi. Sezon finali bölümünde yaşanacak olaylarla diziden çıkma ihtimali olduğu söylendi. Henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
