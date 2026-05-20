Ünlü Oyuncunun NOW Dizisi Yeraltı’ndan Ayrılacağı İddia Edildi

Medyapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken, senaryosunu Berna Aruz kaleme alıyor. Suç dünyasını anlatan yapım çarşamba akşamları yayınlanan bölümleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Güçlü bir olay örgüsüne sahip olan dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan başrollerde. Karakterlerin birbiriyle olan çatışmaları ve yeraltı dünyasının işleyişi, yapımın sosyal medyada da düzenli olarak konuşulmasını sağlıyor. İzleyicilerden aldığı olumlu geri dönüşlerle popülerliğini koruyan dizi, mevcut yayın döneminde çarşamba günlerinin en çok takip edilen yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.