Bu Davranışlara Sahipsen İlgi Bağımlısı Birisin Demektir!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 16:01

Hepimiz biraz ilgi görmek isteriz; güzel bir mesaj, bir iltifat ya da fark edilmek insanın hoşuna gider. Ama bazen bazı küçük davranışlarımız, ilgiye düşündüğümüzden biraz daha düşkün olduğumuzu gösterebilir! Tabii burada mesele “bas bas bağıran” hareketler değil; daha çok günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük ama anlamlı detaylar… 

Bakalım sen ilgi bağımlılığı skalasında neredesin? Sana uyan davranışları seç ve sonucu öğren!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini zaman zaman yaptığını düşünüyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

İlgi bağımlısı olmayacak kadar coolsun!

Sen ilgiye tamamen kapalı biri değilsin ama hayatının merkezine de koymuyorsun. İnsanların seni fark etmesi hoşuna gider elbette fakat bunun için ekstra bir çaban yok. Bir ortamda dikkat çekmesen de dünyanın sonu değil; çünkü sen kendi iç dünyanda da gayet iyi vakit geçirebilen birisin. İnsan ilişkilerinde daha çok güven, samimiyet ve doğal bağlar arıyorsun. Birinin sana sürekli yazması ya da seni sürekli onaylaması senin için olmazsa olmaz değil. Bu da seni zaman zaman “çok rahat” biri gibi gösterebilir. Hatta bazı insanlar seni gizemli bile buluyor olabilir! Ama dürüst olalım: Arada bir güzel bir iltifat ya da beklenmedik bir ilgi hoşuna gitmiyor değil. Sadece sen bunu bir ihtiyaçtan çok tatlı bir bonus olarak görüyorsun. Kısacası sen “İlgi varsa güzel, yoksa da hayat devam ediyor” ekibindensin.

İlgiden hoşlanıyorsun!

Senin ilgiyle aranda oldukça normal ve sağlıklı bir ilişki var! İnsanların seni fark etmesi, değer vermesi ve seni merak etmesi hoşuna gidiyor. Ama bu durum hayatını yöneten bir şey değil. Yani ne tamamen umursamazsın ne de bütün enerjini buna harcarsın. Bazen mesajlara geç dönüş canını sıkabilir ya da bir paylaşımının ilgi görmesi hoşuna gidebilir. Çünkü sen sosyal bağlardan beslenen birisin. İnsanların seni sevdiğini hissetmek sana iyi geliyor ama bu his olmadığında da tamamen dağılan biri değilsin. Aslında senin olayın biraz “denge”. Sevildiğini, düşünüldüğünü ve önemsendiğini hissetmek istiyorsun ama bunu dramatik bir mesele hâline getirmiyorsun. Kısacası sen ilgi bağımlısı değil, ilgi sevenler kulübünün doğal üyesisin!

Fark edilmek senin için çok önemli!

Tamam, kabul edelim: Sen görünmez olmayı çok sevmiyorsun! İnsanların seni fark etmesi, seninle ilgilenmesi ve seni merak etmesi enerjini ciddi anlamda yükseltiyor. Bu kötü bir şey değil; sadece sosyal ilişkilerden oldukça beslenen bir yapın olduğunu gösteriyor. Bazen bir mesajın geç gelmesi, beklediğin ilgiyi görememek ya da bir ortamda geri planda kalmak modunu etkileyebiliyor olabilir. Çünkü sen bağ kurmayı ve o bağın sıcaklığını hissetmeyi seviyorsun. Hatta zaman zaman “Acaba bir sorun mu var?” diye fazla düşünmeye meyilli olabilirsin. Ama şunu da söyleyelim: Sende tatlı bir “ana karakter enerjisi” var! İnsanlarla iletişimin güçlü, dikkat çekici bir yanın olabilir ve çoğu zaman enerjinle ortamı canlandırırsın. Sadece bazen kendi değerini başkalarının ilgisiyle ölçmemeye dikkat etmen yeterli.

İlgi bekleme konusunda VIP'sin!

Sen ilgi görmeyi bayağı seviyorsun diyebiliriz! İnsanların seni merak etmesi, sana yazması, seni fark etmesi ve seni özel hissettirmesi motivasyonunu ciddi anlamda etkiliyor. Hatta bazen enerjin biraz da çevrenden aldığın ilgiye göre şekilleniyor olabilir. Bir paylaşımın beklediğin kadar ilgi görmemesi, insanların seni geri planda bırakması ya da birinin tavrındaki küçük değişiklikler bile dikkatini çekebilir. Çünkü sen ilişkilerde görünür olmayı seviyorsun. Ve dürüst olalım, biraz “beni fark edin” enerjin var! Ama bu seni kötü ya da yüzeysel biri yapmıyor. Büyük ihtimalle sevildiğini hissetmeye önem veren, bağ kurmayı seven ve insan ilişkilerine yatırım yapan birisin. Sadece bazen küçük bir hatırlatma gerekiyor: Sen, ilgi olsa da olmasa da zaten değerlisin.

