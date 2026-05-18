Zaman Durmuş Gibi! Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un İlk AVM'sinin Son Halini Paylaştı

AVM'ler hayatımıza ilk olarak 90'lı yıllarda girdi. O dönem açılan AVM'ler elbette pek çok kişinin gençlik ve çocukluğunun değişmez anıları arasında yer alıyor. İstanbul’un bir dönemine damga vuran, lüksün ve sosyal hayatın merkezi sayılan Galleria AVM, şimdilerde adeta bir hayalet kasabayı andırıyor. Kapısından içeri girdiğiniz an sizi karşılayan o tanıdık kalabalık, mağazaların ışıltılı vitrinleri ve koridorları dolduran neşeli sesler çoktan kaybolmuş durumda. Modernleşen şehrin yeni nesil devasa alışveriş merkezleri karşısında zamanla cazibesini yitiren bu ikonik mekân, şimdilerde sadece eski günlerin hatırasını taşıyan boş duvarlarıyla baş başa kalmış vaziyette.

İçerik üreticisi 'adabuyuk' da İstanbul'un sessizliğe gömülmüş bu ilk alışveriş merkezini gezerek son halini takipçileriyle paylaştı. Sadece birkaç dükkanın faaliyette olduğu, pandemi döneminden kalma fiyat ve uyarı yazılarının bulunduğu AVM'nin görüntüsü izleyenlere zombi filmlerini anımsattı.