Zaman Durmuş Gibi! Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un İlk AVM'sinin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 12:41 Son Güncelleme: 18.05.2026 - 13:08

AVM'ler hayatımıza ilk olarak 90'lı yıllarda girdi. O dönem açılan AVM'ler elbette pek çok kişinin gençlik ve çocukluğunun değişmez anıları arasında yer alıyor. İstanbul’un bir dönemine damga vuran, lüksün ve sosyal hayatın merkezi sayılan Galleria AVM, şimdilerde adeta bir hayalet kasabayı andırıyor. Kapısından içeri girdiğiniz an sizi karşılayan o tanıdık kalabalık, mağazaların ışıltılı vitrinleri ve koridorları dolduran neşeli sesler çoktan kaybolmuş durumda. Modernleşen şehrin yeni nesil devasa alışveriş merkezleri karşısında zamanla cazibesini yitiren bu ikonik mekân, şimdilerde sadece eski günlerin hatırasını taşıyan boş duvarlarıyla baş başa kalmış vaziyette.

İçerik üreticisi 'adabuyuk' da İstanbul'un sessizliğe gömülmüş bu ilk alışveriş merkezini gezerek son halini takipçileriyle paylaştı. Sadece birkaç dükkanın faaliyette olduğu, pandemi döneminden kalma fiyat ve uyarı yazılarının bulunduğu AVM'nin görüntüsü izleyenlere zombi filmlerini anımsattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DWzJcI...
Peki Bir Zamanların Dev Alışveriş Merkezleri Neden Terk Ediliyor?

AVM'ler bir dönem ülkenin en popüler eğlence mekanlarıyla. Hafta sonları pek çok kişi tüm gününü AVM'lerde geçiriyordu. Bu dev mekanlar hem ailelere hem de gençlere hitap ediyordu. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi unvanına sahip olan bu devasa yapı, aslına bakarsanız sadece ekonomik nedenlerle değil, değişen tüketici alışkanlıkları ve şehir morfolojisi yüzünden bu hale geldi. 1980'lerin sonunda açıldığında ülkeye 'mall' kültürünü getiren ve Amerikan tarzı yaşam biçiminin sembolü olan mekanlar, günümüz insanının 'deneyim odaklı' isteklerine yanıt veremiyor. Yeni nesil tüketiciler artık sadece alışveriş yapmak değil; açık havada yürümek, gastronomi merkezlerinde vakit geçirmek ve dijital eğlence alanlarına ulaşmak istiyor.

Mekanın koridorlarında gezerken karşımıza çıkan 2020 yılından kalma maske uyarıları ve milattan önceden kalmış gibi duran 49 TL taksitli yatak reklamları, aslında buradaki zamanın tam olarak pandeminin ilk dönemlerinde durduğunu kanıtlar nitelikte. Büyük markaların birer birer çekilmesiyle lojistik bir boşluğa düşen yapıda, sadece kuaför gibi lokal hizmetlerin ayakta kalması ise perakende sektörünün acı bir gerçeğini gözler önüne seriyor. Dönüşemeyen her dev yapı, zamanın acımasız çarkları arasında kaybolmaya mahkum kalıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
