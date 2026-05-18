Ezber Bozan Japonya Videosu: Gündüzleri Beyaz Çorapla Gezilen Sokakların Gece Yarısı Ortaya Çıkan Hali

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 09:13

Dünya genelinde temizlik kültürü, düzeni ve disipliniyle bilinen Japonya, özellikle son yıllarda, seyahat severlerin ve popüler kültürün gözbebeği konumunda. İnternette, sosyal medyada ya da gezi programlarında Japonya sokaklarının temizliği, çöpsüzlüğü ve insanların çevreye olan saygısı her fırsatta dile getiriliyor. Hatta sosyal medyada Japonya sokaklarında beyaz çorapla yürüme videoları oldukça popüler hale gelmişti bir dönem. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü varmış.

'sevde.travels' isimli sosyal medya kullanıcısı, gündüzleri adeta steril bir laboratuvarı andıran Tokyo sokaklarının, güneş battıktan sonra büründüğü bambaşka çehreyi gözler önüne serdiği bir video paylaştı. Video Japonya'ya dair ezberleri tamamen bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYFP-mFNZnw/
"Japonya'nın diğer yüzü"

Özellikle Shibuya ve Shinjuku gibi eğlence hayatının kalbinin attığı merkezlerde gecenin ilerleyen saatlerinde sokakların nasıl birer çöp dağına dönüştüğü net bir şekilde görülüyor. Gençlerin ve turistlerin yoğun olduğu bu caddelerde, sabahın ilk ışıklarına kadar her yerin plastik şişeler, kutular ve atıklarla kaplandığı, hatta sızıp kalan insanların ortalıkta olduğu biliniyor. Ancak asıl şaşırtıcı ve merak uyandırıcı olan kısım ise sabaha karşı yaşananlar. Gece boyu adeta bir savaş alanını andıran bu caddeler, sabahın erken saatlerinde devreye giren özel temizlik ekipleri ve yerel halkın kolektif çabası sayesinde sadece birkaç saat içinde sanki hiç kirlenmemiş gibi eski kusursuz haline geri döndürülüyor. Bu durum, Japon toplumunun düzen sağlama mekanizmalarının ne kadar hızlı ve organize çalıştığını bir kez daha kanıtlıyor.

Eğlence mekanlarının kapanış saatine doğru (genellikle sabaha karşı 03:00 - 04:00 civarı), belediyelere ve o bölgedeki esnaf derneklerine ait özel temizlik araçları ve personelleri koordineli bir şekilde sokaklara dağılıyor. Gelişmiş süpürme ve tazyikli yıkama araçlarıyla, birkaç saat içinde tüm caddeler kelimenin tam anlamıyla yıkanıyor. Sokaklar temizlenirken çöpler rastgele bir poşete doldurulmuyor. Toplanan her şey; pet şişeler, alüminyum kutular, yanıcı atıklar ve camlar olarak anında ayrıştırılıyor. Hatta pet şişelerin kapakları ve etiketleri bile ayrı toplanıyor. Bu inanılmaz hız, organize ayrıştırma altyapısı sayesinde sağlanıyor.

Kısacası, gece sokaklarda gördüğümüz o manzara anlık bir deşarj ve eğlence kültürünün getirdiği bir karmaşayken, sabah gördüğümüz temizlik Japonya'nın iliklerine kadar işlemiş olan toplumsal sorumluluk ve sistem mekanizmasının bir sonucu

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
