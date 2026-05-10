Mısırcı Fransa'da Fuarda: Yakışıklı Mısırcı'yı Görmek İçin 3800 Km Yol Gelen Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı

Sosyal medya sıradan insanları efsaneye dönüştürme gücüne sahip bildiğiniz üzere. Bunu yakın zamanda “Yakışıklı Mısırcı” ile net bir şekilde gördük. Bir video viral olduğunda o kişi artık sadece bir insan değil bir hayal ve bir hedef haline geliyor. Bir anda iş bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Yakışıklı Mısırcı’yı görmek için 3800 kilometre yol gelen kadın, mısırcının Fransa'daki fuarda stant açtığı için burada olmadığını öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.