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Dağların Altından Çıkıyor, İstanbul'a Kadar Kargolanıyor: Yüksek Fiyatına Rağmen Taleplere Yetişemiyorlar

Dağların Altından Çıkıyor, İstanbul'a Kadar Kargolanıyor: Yüksek Fiyatına Rağmen Taleplere Yetişemiyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 22:53
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Şanlıurfa'da her yıl sadece nisan ve mayıs aylarında ilkbahar yağışlarıyla birlikte yer altında ortaya çıkan meşhur keme mantarı, bu yıl ezber bozdu. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle haziran ayında da tezgahlardaki yerini alan bu özel lezzet, Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir marka olarak yoğun ilgi görüyor. Görüntüsü patatese benzeyen ve dağlık bölgelerde köylüler tarafından binbir emekle toplanan kemenin kilosu, kalitesine göre bin TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Ancak bu astronomik fiyata rağmen vatandaşlar ve turistler ürünü tüketmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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Dağlardan toplanıp tezgahlara inen keme mantarı, lokantacılar tarafından kapış kapış satın alınarak Şanlıurfa'nın o meşhur keme kebabına dönüştürülüyor.

Dağlardan toplanıp tezgahlara inen keme mantarı, lokantacılar tarafından kapış kapış satın alınarak Şanlıurfa'nın o meşhur keme kebabına dönüştürülüyor.

Kebap ustaları, bu özel mantarı zırhla kıyılmış etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Közlenmiş biber, yeşil soğan, limon ve köz domatesle servis edilen bu damak çatlatan lezzeti haziran ayında menülerde gören vatandaşlar, fiyatına bakmaksızın mekanlara akın ediyor.

Kentin kebap ustalarından Ümit Bozkurt, normalde nisan ve mayıs aylarında sadece iki aylık bir ömrü olan bu şifa deposuna taleplerin çok yoğun olduğunu belirterek, 'Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin de ilgisi çok yoğun. Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını iki şekilde kebap yapıyoruz; biri tike, diğeri ise haşhaş şeklinde olanıdır' dedi. Lokanta işletmecisi Necip Özbek de ürünün ender bulunması nedeniyle bazen talepleri karşılamakta zorlandıklarını doğruladı.

Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, bu doğa mucizesinin sadece lezzetiyle değil, şifasıyla da öne çıktığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, bu doğa mucizesinin sadece lezzetiyle değil, şifasıyla da öne çıktığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

'Keme mantarının suyu göze faydalıdır, damlatıldığı zaman çok fayda sağlar. Tadı çok güzel ve yüksek proteinlidir. Fiyatı bin liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bu mantarı genellikle lokantacılar alıyor ancak Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul'a, Adana'ya ve Mersin'e de yoğun şekilde keme mantarı gönderiyoruz.'

Keme alabilmek için tezgahlara koşan müşterilerden Halil Çalışkan, ürünün patates görünümlü şifalı bir mantar türü olduğunu ve hem ilacının hem de kebabının yapıldığını söylerken, bir diğer müşteri Mehmet Barış Yavuz ise kemenin Urfalılar için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Keme alabilmek için tezgahlara koşan müşterilerden Halil Çalışkan, ürünün patates görünümlü şifalı bir mantar türü olduğunu ve hem ilacının hem de kebabının yapıldığını söylerken, bir diğer müşteri Mehmet Barış Yavuz ise kemenin Urfalılar için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.

Yavuz, 'Bizim için bu vazgeçilmezdir. Zırhla kıyılmış etle kebap yapıyoruz. Akşamları parça etle pişirip pilavla tüketiyoruz, öğlenleri ise yumurta ile pişirip yiyoruz. Ben kilosunu bin 500 liraya aldım; yarısını kebap, diğer yarısını ise kavurma yapacağım' ifadelerini kullandı.

İlk kez tescilli keme kebabını tadan yerli ve yabancı turistler de fiyatı yüksek olsa dahi bu benzersiz lezzetin mutlaka deneyimlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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