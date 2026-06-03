Dağların Altından Çıkıyor, İstanbul'a Kadar Kargolanıyor: Yüksek Fiyatına Rağmen Taleplere Yetişemiyorlar
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Şanlıurfa'da her yıl sadece nisan ve mayıs aylarında ilkbahar yağışlarıyla birlikte yer altında ortaya çıkan meşhur keme mantarı, bu yıl ezber bozdu. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle haziran ayında da tezgahlardaki yerini alan bu özel lezzet, Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir marka olarak yoğun ilgi görüyor. Görüntüsü patatese benzeyen ve dağlık bölgelerde köylüler tarafından binbir emekle toplanan kemenin kilosu, kalitesine göre bin TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Ancak bu astronomik fiyata rağmen vatandaşlar ve turistler ürünü tüketmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Dağlardan toplanıp tezgahlara inen keme mantarı, lokantacılar tarafından kapış kapış satın alınarak Şanlıurfa'nın o meşhur keme kebabına dönüştürülüyor.
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Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, bu doğa mucizesinin sadece lezzetiyle değil, şifasıyla da öne çıktığını belirterek şu bilgileri paylaştı:
Keme alabilmek için tezgahlara koşan müşterilerden Halil Çalışkan, ürünün patates görünümlü şifalı bir mantar türü olduğunu ve hem ilacının hem de kebabının yapıldığını söylerken, bir diğer müşteri Mehmet Barış Yavuz ise kemenin Urfalılar için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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