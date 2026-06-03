Dağların Altından Çıkıyor, İstanbul'a Kadar Kargolanıyor: Yüksek Fiyatına Rağmen Taleplere Yetişemiyorlar

Yavuz, 'Bizim için bu vazgeçilmezdir. Zırhla kıyılmış etle kebap yapıyoruz. Akşamları parça etle pişirip pilavla tüketiyoruz, öğlenleri ise yumurta ile pişirip yiyoruz. Ben kilosunu bin 500 liraya aldım; yarısını kebap, diğer yarısını ise kavurma yapacağım' ifadelerini kullandı.

İlk kez tescilli keme kebabını tadan yerli ve yabancı turistler de fiyatı yüksek olsa dahi bu benzersiz lezzetin mutlaka deneyimlenmesi gerektiği konusunda hemfikir.