Geleneksel Banyo Dolabının Sonu Geldi: 2026’da Banyoları Tepeden Tırnağa Değiştiren Yeni Trend
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Uzun yıllar boyunca banyolarımızın vazgeçilmezi olan, her evin banyosunda günlük eşyaları saklamak için kullanılan o hantal ve geleneksel banyo dolaplarının devri resmen kapanıyor. Çağdaş iç tasarım dünyası, artık düzeni, aydınlatmayı ve görsel kirliliği azaltmayı çok daha fazla önemsiyor. 2026 yılı itibarıyla banyolar, o eski hacimli mobilyaları geride bırakarak tamamen yenilikçi, ferah ve modern bir görünüme kavuşuyor.
Büyük tadilatlara girişmeden banyonuzu baştan yaratacak, yerden tasarruf sağlayan ve temizliği çocuk oyuncağına dönüştüren 2026 banyo trendlerinin şifreleri çözüldü...
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Küçük banyolarda büyük ve hantal mobilyalar kullanmak hem ferahlık hissini azaltıyor hem de hava akışını engelliyor.
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Kadın erkek herkesin banyoda en çok zorlandığı konulardan biri olan temizlik, yeni trendle birlikte bir yük olmaktan çıkıyor.
2026’da banyolar artık sadece işlevsel bir temizlik alanı değil; ev halkı için bir refah, konfor ve estetik bütünleşme noktası olarak ele alınıyor.
2026 yılında banyonuzu daha büyük ve lüks göstermek için duvarları yıkıp komple tadilata girmenize gerek kalmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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