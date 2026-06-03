Geleneksel Banyo Dolabının Sonu Geldi: 2026’da Banyoları Tepeden Tırnağa Değiştiren Yeni Trend

Uzun yıllar boyunca banyolarımızın vazgeçilmezi olan, her evin banyosunda günlük eşyaları saklamak için kullanılan o hantal ve geleneksel banyo dolaplarının devri resmen kapanıyor. Çağdaş iç tasarım dünyası, artık düzeni, aydınlatmayı ve görsel kirliliği azaltmayı çok daha fazla önemsiyor. 2026 yılı itibarıyla banyolar, o eski hacimli mobilyaları geride bırakarak tamamen yenilikçi, ferah ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Büyük tadilatlara girişmeden banyonuzu baştan yaratacak, yerden tasarruf sağlayan ve temizliği çocuk oyuncağına dönüştüren 2026 banyo trendlerinin şifreleri çözüldü...

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