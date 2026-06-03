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Geleneksel Banyo Dolabının Sonu Geldi: 2026’da Banyoları Tepeden Tırnağa Değiştiren Yeni Trend

Geleneksel Banyo Dolabının Sonu Geldi: 2026’da Banyoları Tepeden Tırnağa Değiştiren Yeni Trend

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 21:54
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Uzun yıllar boyunca banyolarımızın vazgeçilmezi olan, her evin banyosunda günlük eşyaları saklamak için kullanılan o hantal ve geleneksel banyo dolaplarının devri resmen kapanıyor. Çağdaş iç tasarım dünyası, artık düzeni, aydınlatmayı ve görsel kirliliği azaltmayı çok daha fazla önemsiyor. 2026 yılı itibarıyla banyolar, o eski hacimli mobilyaları geride bırakarak tamamen yenilikçi, ferah ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Büyük tadilatlara girişmeden banyonuzu baştan yaratacak, yerden tasarruf sağlayan ve temizliği çocuk oyuncağına dönüştüren 2026 banyo trendlerinin şifreleri çözüldü...

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Küçük banyolarda büyük ve hantal mobilyalar kullanmak hem ferahlık hissini azaltıyor hem de hava akışını engelliyor.

Küçük banyolarda büyük ve hantal mobilyalar kullanmak hem ferahlık hissini azaltıyor hem de hava akışını engelliyor.

Bu sorunu kökten çözen 2026 trendi, geleneksel dolapların yerini tamamen duvara monte edilen (asılı) mobilyalara bırakıyor.

Zeminden yüksekte duran bu mobilyalar, altlarındaki alanı tamamen boş bırakarak banyoda çok daha geniş, havadar ve düzenli bir alan algısı yaratıyor. Fonksiyonel depolama sağlayan açık raflar ve az sayıda görsel bölme içeren kesintisiz yüzeyler sayesinde, banyolardaki o göz yorucu bilgi karmaşası ve kalabalık hissi tarihe karışıyor.

Kadın erkek herkesin banyoda en çok zorlandığı konulardan biri olan temizlik, yeni trendle birlikte bir yük olmaktan çıkıyor.

Kadın erkek herkesin banyoda en çok zorlandığı konulardan biri olan temizlik, yeni trendle birlikte bir yük olmaktan çıkıyor.

Zeminden yüksekte tasarlanan mobilyalar ve daha az görsel bölme içeren sade çözümler, banyonun alt zemin bakımını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Böylece işlevsellikten ve depolama alanından ödün vermeden, her an temiz ve ferah görünen bir banyo elde ediliyor.

2026’da banyolar artık sadece işlevsel bir temizlik alanı değil; ev halkı için bir refah, konfor ve estetik bütünleşme noktası olarak ele alınıyor.

2026’da banyolar artık sadece işlevsel bir temizlik alanı değil; ev halkı için bir refah, konfor ve estetik bütünleşme noktası olarak ele alınıyor.

Yeni banyo estetiğini tanımlayan unsurlar ise tamamen doğadan ilham alıyor:

  • Bej, krem, sıcak beyaz gibi yumuşak tonlar ile doğal ve toprak tonları banyoları çok daha davetkar kılıyor.

  • Doğal ahşap kaplamalar banyodaki konfor ve sıcaklık hissini pekiştirirken; şeffaf ve zarif cam bölmeler banyoda ağır engeller oluşturulmasını önleyerek görsel sürekliliği koruyor.

  • Duvara monte edilen ünitelerin yanı sıra akıllı tuvaletler de bu yeni nesil banyoların vazgeçilmezi oluyor.

2026 yılında banyonuzu daha büyük ve lüks göstermek için duvarları yıkıp komple tadilata girmenize gerek kalmıyor.

2026 yılında banyonuzu daha büyük ve lüks göstermek için duvarları yıkıp komple tadilata girmenize gerek kalmıyor.

Doğru hamlelerle mekanı olduğundan çok daha geniş göstermek mümkün:

  • Büyük Porselen Karolar: Zemin ve duvar kaplamalarında büyük formatlı malzemelerin seçilmesi, daha az derz çizgisi anlamına geliyor. Bu da mekanın parçalanmasını azaltarak banyoya kesintisiz, sofistike ve çok daha geniş bir hava katıyor.

  • Aydınlatma ve Aynalar: Doğru planlanmış akıllı aydınlatmalar ve büyük aynaların stratejik kullanımı, banyoda ışığı ve hava sirkülasyonunu ön plana çıkararak alanı görsel olarak iki katına çıkarıyor.

Pratikliği, evin geri kalanıyla bütünleşen temiz ve konforlu bir estetikle birleştiren bu yeni trendle, banyonuz artık evinizin en favori yaşam alanlarından biri olmaya aday!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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