"Evlilikte Mal Paylaşımı Kolay, Ya Kitaplık?" X'te Viral Olan Paylaşım Tartışma Yarattı
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bir kullanıcının evlilik ve kitap sevgisi üzerine attığı bir tweet’le adeta savaş alanına döndü. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, kullanıcıları 'entelektüel romantizm' ve 'hayatın gerçekleri' ekseninde ikiye bölerek dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Tartışmayı başlatan o paylaşım şu şekildeydi:
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İşte tartışmayı alevlendiren o yorumlardan öne çıkanlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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