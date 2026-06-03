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"Evlilikte Mal Paylaşımı Kolay, Ya Kitaplık?" X'te Viral Olan Paylaşım Tartışma Yarattı

"Evlilikte Mal Paylaşımı Kolay, Ya Kitaplık?" X'te Viral Olan Paylaşım Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 20:58
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bir kullanıcının evlilik ve kitap sevgisi üzerine attığı bir tweet’le adeta savaş alanına döndü. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, kullanıcıları 'entelektüel romantizm' ve 'hayatın gerçekleri' ekseninde ikiye bölerek dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Tartışmayı başlatan o paylaşım şu şekildeydi:

Tartışmayı başlatan o paylaşım şu şekildeydi:
twitter.com

'Evlilikte mal paylaşımı değil de, kitaplık birleşimi korkutuyor beni. Ya gelip Kürk Mantolu Madonna’yı Tutunamayanlar’ın yanına koyarsa?'

Bu masum görünen kitap düzenleme kaygısı, kısa sürede sosyal medyanın farklı kesimlerinden çok sert ve bir o kadar da eğlenceli tepkiler aldı.

İşte tartışmayı alevlendiren o yorumlardan öne çıkanlar:

İşte tartışmayı alevlendiren o yorumlardan öne çıkanlar:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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