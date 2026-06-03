"Evlilikte Mal Paylaşımı Kolay, Ya Kitaplık?" X'te Viral Olan Paylaşım Tartışma Yarattı

'Evlilikte mal paylaşımı değil de, kitaplık birleşimi korkutuyor beni. Ya gelip Kürk Mantolu Madonna’yı Tutunamayanlar’ın yanına koyarsa?'

Bu masum görünen kitap düzenleme kaygısı, kısa sürede sosyal medyanın farklı kesimlerinden çok sert ve bir o kadar da eğlenceli tepkiler aldı.