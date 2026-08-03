Basit Bir Öksürükle Başladı: 40 Gün Komada Kaldı, İki Bacağını da Kaybetti
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Basit gibi görünen bir öksürükle başlayan sağlık sorunu, 52 yaşındaki Denise Dibrell'in yaşamını kökten değiştirdi. Grip A enfeksiyonunun sepsise dönüşmesi sonucu 40 gün komada kalan Dibrell, hayatta kalabilmek için iki bacağını diz altından kaybetti. Yaşadıklarını anlatan kadın, bugün protezleriyle yeniden yürümeyi öğrenirken hikâyesiyle de dikkat çekiyor.
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ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Denise Dibrell, Temmuz 2025'te Tennessee'de kuzeninin düğününe katıldığı sırada şiddetli bir öksürük yaşamaya başladı.
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Doktorlar, Denise'in kritik seviyeye düşen tansiyonunu yükseltmek ve hayati organlarına kan akışını sürdürebilmek için damarları daraltan vazopressör ilaçlar kullandı.
Sağlık durumu bir süre stabil hale geldikten sonra taburcu edilen Denise, 15 Eylül 2025'te yaklaşık üç saat süren operasyonla iki bacağını da diz altından kaybetti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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