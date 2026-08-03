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Basit Bir Öksürükle Başladı: 40 Gün Komada Kaldı, İki Bacağını da Kaybetti

Basit Bir Öksürükle Başladı: 40 Gün Komada Kaldı, İki Bacağını da Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 22:46
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Basit gibi görünen bir öksürükle başlayan sağlık sorunu, 52 yaşındaki Denise Dibrell'in yaşamını kökten değiştirdi. Grip A enfeksiyonunun sepsise dönüşmesi sonucu 40 gün komada kalan Dibrell, hayatta kalabilmek için iki bacağını diz altından kaybetti. Yaşadıklarını anlatan kadın, bugün protezleriyle yeniden yürümeyi öğrenirken hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

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ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Denise Dibrell, Temmuz 2025'te Tennessee'de kuzeninin düğününe katıldığı sırada şiddetli bir öksürük yaşamaya başladı.

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Denise Dibrell, Temmuz 2025'te Tennessee'de kuzeninin düğününe katıldığı sırada şiddetli bir öksürük yaşamaya başladı.

Öksürük o kadar ağırlaştı ki, uzandığında nefes almakta zorlanıyordu.

Başlangıçta belirtilerin hafiflediğini düşünen Denise, Las Vegas'a döndükten sonra nefes darlığı devam edince bir acil sağlık merkezine başvurdu. Yapılan kontrollerde kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu tespit edildi. İnfluenza A (Grip A) testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ambulansa Bindi, Gözlerini 40 Gün Sonra Açtı

Denise, ambulansın gelişini hatırladığını ancak sonrasına dair hiçbir anısının olmadığını söylüyor. Gözlerini açtığında ise yaklaşık 40 gün geçmişti.

Bu süreçte Grip A enfeksiyonu hızla ağırlaşarak sepsis ve septik şoka dönüştü. Solunum yetmezliği gelişmesi üzerine doktorlar Denise'i yapay komaya aldı.

Doktorlar, Denise'in kritik seviyeye düşen tansiyonunu yükseltmek ve hayati organlarına kan akışını sürdürebilmek için damarları daraltan vazopressör ilaçlar kullandı.

Doktorlar, Denise'in kritik seviyeye düşen tansiyonunu yükseltmek ve hayati organlarına kan akışını sürdürebilmek için damarları daraltan vazopressör ilaçlar kullandı.

Ancak bu ilaçlar nedeniyle ayaklarına yeterince kan gitmedi. Kan dolaşımının tamamen bozulması sonucu iki ayağı da siyahlaştı ve zamanla canlı dokusunu kaybetti.

Yaşadıklarını anlatan Denise şu ifadeleri kullandı:

'Vücudumda çok sayıda pıhtı oluşmuştu. Kan basıncım o kadar düşmüştü ki ayaklarıma hiç kan gitmiyordu. Doktorların yapabileceği hiçbir şey yoktu. Komadayken yaklaşık 30 gün içinde ayaklarım tamamen öldü ve adeta mumyalaştı.'

Annesinin Kararı Hayatını Kurtardı

15 Ağustos'ta doktorlar Denise'in annesi Patricia ile görüşerek yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasını gündeme getirdi.

Ancak annesi bu öneriyi kabul etmedi.

Denise, 'Şükürler olsun ki annem 'Hayır, yaşam desteğine devam edin' dedi. Eğer farklı bir karar verseydi bugün hayatta olmayacaktım.' ifadelerini kullandı.

18 Ağustos'ta bilinci yerine gelen Denise, ilk uyandığında yaşananlardan hiçbir şey anlamadığını söyledi.

Sağlık durumu bir süre stabil hale geldikten sonra taburcu edilen Denise, 15 Eylül 2025'te yaklaşık üç saat süren operasyonla iki bacağını da diz altından kaybetti.

Sağlık durumu bir süre stabil hale geldikten sonra taburcu edilen Denise, 15 Eylül 2025'te yaklaşık üç saat süren operasyonla iki bacağını da diz altından kaybetti.

Ancak zorlu süreç bununla da bitmedi. Antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar geliştirdi, yeni kan pıhtıları oluştu, tüm saçlarını kaybetti ve sağ bacağındaki iyileşme sorunu nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı.

Protezlerle Yeniden Yürümeyi Öğreniyor

Bugün diz altı protez bacak kullanan Denise, fizik tedavi sayesinde yeniden yürümeyi öğreniyor.

'Kısmen hafıza kaybı yaşadım ama zihinsel olarak beklediğimden daha iyi toparlandım. Fizik tedavi gördüm ve tekrar yürümeyi öğrenmeye başladım. Şu an protezlerimle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyorum.' dedi.

'Hayatımı Kurtardılar'

Geçirdiği hastalık nedeniyle işini de kaybeden Denise, sigortası olmadığı için fizik tedavisine ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Denise, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Pes etmiyorum. Hayatıma devam ediyorum. Bunu bir felaket değil, bir lütuf olarak görüyorum. 'Ya hayat ya uzuv' derler; ben hayatı seçmiş oldum.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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