Basit Bir Öksürükle Başladı: 40 Gün Komada Kaldı, İki Bacağını da Kaybetti

Ancak zorlu süreç bununla da bitmedi. Antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar geliştirdi, yeni kan pıhtıları oluştu, tüm saçlarını kaybetti ve sağ bacağındaki iyileşme sorunu nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldı.

Protezlerle Yeniden Yürümeyi Öğreniyor

Bugün diz altı protez bacak kullanan Denise, fizik tedavi sayesinde yeniden yürümeyi öğreniyor.

'Kısmen hafıza kaybı yaşadım ama zihinsel olarak beklediğimden daha iyi toparlandım. Fizik tedavi gördüm ve tekrar yürümeyi öğrenmeye başladım. Şu an protezlerimle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyorum.' dedi.

'Hayatımı Kurtardılar'

Geçirdiği hastalık nedeniyle işini de kaybeden Denise, sigortası olmadığı için fizik tedavisine ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Denise, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: