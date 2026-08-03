Psikolojiye Göre Her Şeyi Ezberleyen İnsanların Ortak Özelliği
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Bazı insanlar yıllar önce tanıştıkları birinin adını, tek seferde okudukları bir metni ya da uzun sayı dizilerini hiç zorlanmadan hatırlayabiliyor. Bu durum çoğu zaman 'doğuştan güçlü hafıza' olarak yorumlansa da psikoloji araştırmaları işin aslının biraz farklı olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre güçlü ezber becerisinin arkasında dikkat yönetimi, etkili öğrenme teknikleri ve belirli zihinsel alışkanlıklar yatıyor. Peki, her şeyi ezberliyor gibi görünen insanların ortak özelliği ne? Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu dikkat çekici detaylara birlikte bakalım.
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Kimileri bir kez duyduğu telefon numarasını yıllar sonra bile hatırlayabilir, kimileri ise okul yıllarında yüzlerce sayfalık notu ezberleyerek sınavlardan başarıyla çıkar.
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Psikologlar uzun yıllardır üstün hafızaya sahip kişileri inceliyor.
Psikologlar, güçlü ezber yeteneğinin yalnızca yüksek zekâyla açıklanamayacağını vurguluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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