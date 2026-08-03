Psikolojiye Göre Her Şeyi Ezberleyen İnsanların Ortak Özelliği

Düzenli uyku, düşük stres seviyesi ve öğrenilen konuya karşı duyulan ilgi de hafızayı doğrudan etkiliyor. Özellikle uyku sırasında beynin gün içinde edinilen bilgileri pekiştirdiği biliniyor. Aynı şekilde merak edilen veya duygusal bağ kurulan bilgiler, beynin ödül sistemi sayesinde çok daha kalıcı hâle geliyor.

Bu nedenle her şeyi ezberleyen insanlar çoğu zaman doğuştan olağanüstü bir hafızaya sahip oldukları için değil; dikkatlerini iyi yönettikleri, doğru öğrenme tekniklerini kullandıkları ve beyinlerini destekleyen alışkanlıklar geliştirdikleri için öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar da güçlü belleğin büyük ölçüde geliştirilebilir bir beceri olduğunu ortaya koyuyor.