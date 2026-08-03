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Yaşam
Psikolojiye Göre Her Şeyi Ezberleyen İnsanların Ortak Özelliği

Psikolojiye Göre Her Şeyi Ezberleyen İnsanların Ortak Özelliği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 19:25
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Bazı insanlar yıllar önce tanıştıkları birinin adını, tek seferde okudukları bir metni ya da uzun sayı dizilerini hiç zorlanmadan hatırlayabiliyor. Bu durum çoğu zaman 'doğuştan güçlü hafıza' olarak yorumlansa da psikoloji araştırmaları işin aslının biraz farklı olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre güçlü ezber becerisinin arkasında dikkat yönetimi, etkili öğrenme teknikleri ve belirli zihinsel alışkanlıklar yatıyor. Peki, her şeyi ezberliyor gibi görünen insanların ortak özelliği ne? Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu dikkat çekici detaylara birlikte bakalım.

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Kimileri bir kez duyduğu telefon numarasını yıllar sonra bile hatırlayabilir, kimileri ise okul yıllarında yüzlerce sayfalık notu ezberleyerek sınavlardan başarıyla çıkar.

Peki bazı insanlar neden bu kadar güçlü bir ezber yeteneğine sahip? Psikolojiye göre bunun tek bir nedeni yok. Bellek performansı; dikkat, motivasyon, öğrenme stratejileri ve beynin bilgiyi işleme biçiminin birleşiminden oluşuyor. 'Her şeyi ezberleyen insanlar' olarak gördüğümüz kişilerin aslında ortak bazı bilişsel alışkanlıkları bulunuyor.

Psikologlar uzun yıllardır üstün hafızaya sahip kişileri inceliyor.

Psikologlar uzun yıllardır üstün hafızaya sahip kişileri inceliyor.

Yeni bilgileri daha önce bildikleri konularla ilişkilendiriyor, zihinsel hikâyeler kuruyor veya bilgileri küçük gruplara ayırarak hafızalarını daha verimli kullanıyorlar. Psikolojide 'chunking' adı verilen bu yöntem, beynin bilgiyi daha kolay işlemesini sağlıyor.

Bunun yanında bu kişiler öğrenme sırasında dikkatlerini daha uzun süre koruyabiliyor. Dikkat dağınıklığının az olması, bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını kolaylaştırıyor. Araştırmalar ayrıca düzenli aralıklarla yapılan tekrarların da ezber performansını ciddi ölçüde artırdığını ortaya koyuyor. Bu nedenle güçlü hafızaya sahip kişiler çoğu zaman farkında olmadan bilimsel olarak en etkili öğrenme yöntemlerini uyguluyor.

Psikologlar, güçlü ezber yeteneğinin yalnızca yüksek zekâyla açıklanamayacağını vurguluyor.

Düzenli uyku, düşük stres seviyesi ve öğrenilen konuya karşı duyulan ilgi de hafızayı doğrudan etkiliyor. Özellikle uyku sırasında beynin gün içinde edinilen bilgileri pekiştirdiği biliniyor. Aynı şekilde merak edilen veya duygusal bağ kurulan bilgiler, beynin ödül sistemi sayesinde çok daha kalıcı hâle geliyor.

Bu nedenle her şeyi ezberleyen insanlar çoğu zaman doğuştan olağanüstü bir hafızaya sahip oldukları için değil; dikkatlerini iyi yönettikleri, doğru öğrenme tekniklerini kullandıkları ve beyinlerini destekleyen alışkanlıklar geliştirdikleri için öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar da güçlü belleğin büyük ölçüde geliştirilebilir bir beceri olduğunu ortaya koyuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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