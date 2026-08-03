Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olabilecek 4 Hobi
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Kaynak: https://www.bustle.com/p/11-easy-hobb...
Kaygı ve stres, günümüzde milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen en yaygın ruh sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, profesyonel desteğin yanı sıra günlük hayata eklenen bazı alışkanlıkların da kaygıyla başa çıkmayı kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Travma uzmanı Jen Guidry, sinir sistemini desteklemeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilecek dört hobiyi sıraladı. İşte düzenli olarak yapıldığında kaygı belirtilerini hafifletmeye katkı sağlayabilecek o aktiviteler...
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Kaygı ve stres, modern yaşamın en yaygın sorunları arasında yer alıyor.
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İşte Kaygıyı Azaltmaya Yarayan 4 Hobi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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