Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olabilecek 4 Hobi

1. Yoga hem bedeni hem zihni rahatlatıyor

Travma uzmanı Jen Guidry'nin önerilerinin başında yoga geliyor. Kontrollü nefes egzersizleriyle yavaş beden hareketlerini bir araya getiren yoga, kişinin stres anında verdiği fiziksel tepkileri dengelemeye yardımcı olabiliyor.

Uzman, düzenli yoga pratiğinin kişiyi 'şimdiki ana' odakladığını ve bu sayede geçmişe ya da geleceğe ilişkin kaygıların etkisini azaltabileceğini belirtiyor. Özellikle sakin tempolu yin yoga, zihni dinlendirmesi ve gevşemeyi desteklemesiyle öne çıkıyor.

2. Doğada vakit geçirmek stres seviyesini düşürebilir

Kaygıyı hafifletmek için pahalı ya da karmaşık aktivitelere ihtiyaç olmadığını söyleyen Guidry, doğayla temasın önemine dikkat çekiyor. Parkta yürüyüş yapmak, göl kenarında oturmak, kuşları izlemek ya da sadece açık havada zaman geçirmek bile ruh halini olumlu yönde etkileyebiliyor.

Doğal ortamların, beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan kimyasalların salgılanmasını desteklediği ve bunun da stres düzeyini azaltmaya katkı sağladığı ifade ediliyor.

3. Yaratıcı hobiler zihni olumsuz düşüncelerden uzaklaştırıyor

Resim yapmak, yazı yazmak, fotoğraf çekmek, müzikle ilgilenmek ya da çizim yapmak gibi yaratıcı faaliyetler de uzmanın önerileri arasında yer alıyor.

Guidry'ye göre bu tür uğraşlar, sürekli aynı düşünceler etrafında dönüp duran zihni farklı bir noktaya yönlendiriyor. Aynı zamanda duyguların daha sağlıklı şekilde ifade edilmesine yardımcı olarak psikolojik rahatlama sağlayabiliyor.

4. Dans etmek hem hareket hem müziğin gücünü bir araya getiriyor

Listenin son sırasında ise dans bulunuyor. Fiziksel aktiviteyi müziğin olumlu etkisiyle buluşturan dans, stresin azalmasına ve mutluluk hissiyle ilişkilendirilen hormonların salgılanmasına destek olabiliyor.

Üstelik bunun için profesyonel dansçı olmaya gerek yok. Uzman, kişinin evinde sevdiği müzik eşliğinde özgürce hareket etmesinin bile benzer faydalar sağlayabileceğini vurguluyor.