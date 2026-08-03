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Yaşam
Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olabilecek 4 Hobi

Kaygıyı Azaltmaya Yardımcı Olabilecek 4 Hobi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 16:44
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Kaygı ve stres, günümüzde milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen en yaygın ruh sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, profesyonel desteğin yanı sıra günlük hayata eklenen bazı alışkanlıkların da kaygıyla başa çıkmayı kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Travma uzmanı Jen Guidry, sinir sistemini desteklemeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilecek dört hobiyi sıraladı. İşte düzenli olarak yapıldığında kaygı belirtilerini hafifletmeye katkı sağlayabilecek o aktiviteler...

Kaynak: https://www.bustle.com/p/11-easy-hobb...
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Kaygı ve stres, modern yaşamın en yaygın sorunları arasında yer alıyor.

Kaygı ve stres, modern yaşamın en yaygın sorunları arasında yer alıyor.

Uzmanlar, terapi ve ilaç tedavisinin yanı sıra günlük yaşamda edinilen bazı alışkanlıkların da ruh sağlığını destekleyebileceğini belirtiyor. Travma uzmanı Jen Guidry'ye göre yoga yapmak, doğayla vakit geçirmek, yaratıcı uğraşlara yönelmek ve dans etmek; sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olabilecek en etkili hobiler arasında bulunuyor.

İşte Kaygıyı Azaltmaya Yarayan 4 Hobi

İşte Kaygıyı Azaltmaya Yarayan 4 Hobi

1. Yoga hem bedeni hem zihni rahatlatıyor

Travma uzmanı Jen Guidry'nin önerilerinin başında yoga geliyor. Kontrollü nefes egzersizleriyle yavaş beden hareketlerini bir araya getiren yoga, kişinin stres anında verdiği fiziksel tepkileri dengelemeye yardımcı olabiliyor.

Uzman, düzenli yoga pratiğinin kişiyi 'şimdiki ana' odakladığını ve bu sayede geçmişe ya da geleceğe ilişkin kaygıların etkisini azaltabileceğini belirtiyor. Özellikle sakin tempolu yin yoga, zihni dinlendirmesi ve gevşemeyi desteklemesiyle öne çıkıyor.

2. Doğada vakit geçirmek stres seviyesini düşürebilir

Kaygıyı hafifletmek için pahalı ya da karmaşık aktivitelere ihtiyaç olmadığını söyleyen Guidry, doğayla temasın önemine dikkat çekiyor. Parkta yürüyüş yapmak, göl kenarında oturmak, kuşları izlemek ya da sadece açık havada zaman geçirmek bile ruh halini olumlu yönde etkileyebiliyor.

Doğal ortamların, beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan kimyasalların salgılanmasını desteklediği ve bunun da stres düzeyini azaltmaya katkı sağladığı ifade ediliyor.

3. Yaratıcı hobiler zihni olumsuz düşüncelerden uzaklaştırıyor

Resim yapmak, yazı yazmak, fotoğraf çekmek, müzikle ilgilenmek ya da çizim yapmak gibi yaratıcı faaliyetler de uzmanın önerileri arasında yer alıyor.

Guidry'ye göre bu tür uğraşlar, sürekli aynı düşünceler etrafında dönüp duran zihni farklı bir noktaya yönlendiriyor. Aynı zamanda duyguların daha sağlıklı şekilde ifade edilmesine yardımcı olarak psikolojik rahatlama sağlayabiliyor.

4. Dans etmek hem hareket hem müziğin gücünü bir araya getiriyor

Listenin son sırasında ise dans bulunuyor. Fiziksel aktiviteyi müziğin olumlu etkisiyle buluşturan dans, stresin azalmasına ve mutluluk hissiyle ilişkilendirilen hormonların salgılanmasına destek olabiliyor.

Üstelik bunun için profesyonel dansçı olmaya gerek yok. Uzman, kişinin evinde sevdiği müzik eşliğinde özgürce hareket etmesinin bile benzer faydalar sağlayabileceğini vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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