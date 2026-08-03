Özgür Özel "En Büyük Pişmanlığım" Dediği İsmin Kim Olduğunu Açıkladı
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90 milletvekiliyle Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En büyük pişmanlığının Lütfü Savaş’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi olduğunu söyleyen Özel, “Elim kırılsaydı… Pişman olduğum tek aday” dedi.
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Özgür Özel, en büyük pişmanlığını açıkladı.
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“Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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