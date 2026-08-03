Özgür Özel "En Büyük Pişmanlığım" Dediği İsmin Kim Olduğunu Açıkladı

6 Şubat 2023 depremlerin ardından tepkilere rağmen Lütfü Savaş, anketlerde birinci çıkmıştı. Bunun üzerine Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmiş ancak seçimi kaybetmişti.

Mağlubiyet nedeniyle Özgür Özel’i suçlayan Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunarak 'mutlak butlan' kararına neden oldu.

Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

“Şu kadarını söyleyeyim... Hatay'da kim varsa ankete koyduk kaybetmemek için, en sonunda içimiz kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik ve çok küçük bir farkla kaybetti.

Lanet olsun aday göstermeseymişiz, keşke Hatay'da seçime girmeseymişiz. O hatayı yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş. Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim.”