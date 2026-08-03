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Özgür Özel "En Büyük Pişmanlığım" Dediği İsmin Kim Olduğunu Açıkladı

Özgür Özel "En Büyük Pişmanlığım" Dediği İsmin Kim Olduğunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 15:58
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90 milletvekiliyle Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En büyük pişmanlığının Lütfü Savaş’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi olduğunu söyleyen Özel, “Elim kırılsaydı… Pişman olduğum tek aday” dedi.

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Özgür Özel, en büyük pişmanlığını açıkladı.

Özgür Özel, en büyük pişmanlığını açıkladı.

CHP, mutlak butlan kararının çıkmasıyla ikiye bölündü. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı görevinden alınmış; Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan ile yeniden CHP Genel Başkanlığı’na getirilmişti.

CHP’den ayrılarak 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özgür Özel, en büyük pişmanlığını anlattı.

Özgür Özel, en büyük pişmanlığının Lütfü Savaş’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermek olduğunu açıkladı.

“Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday.”

“Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday.”

6 Şubat 2023 depremlerin ardından tepkilere rağmen Lütfü Savaş, anketlerde birinci çıkmıştı. Bunun üzerine Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmiş ancak seçimi kaybetmişti. 

Mağlubiyet nedeniyle Özgür Özel’i suçlayan Lütfü Savaş,  4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunarak 'mutlak butlan' kararına neden oldu.

Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

“Şu kadarını söyleyeyim... Hatay'da kim varsa ankete koyduk kaybetmemek için, en sonunda içimiz kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik ve çok küçük bir farkla kaybetti.

Lanet olsun aday göstermeseymişiz, keşke Hatay'da seçime girmeseymişiz. O hatayı yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş. Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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