Seyahat DNA’nı Çözüyoruz! Sana En Uygun Tatil Konsepti Hangisi?
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Tatilde kimimiz sessiz ve özenli bir rotanın peşine düşeriz, kimimiz doğanın kalbinde birkaç gün kaybolmak isteriz. Bazılarımız için tatil yeni lezzetler, sokaklar ve hikâyeler demektir; bazılarımız ise ruhu olan butik rotalarda kendini bulur.
Peki senin seyahat DNA’n hangi tatil konseptine daha yakın? Cevaplarını ver, sana en uygun tatil konseptini birlikte bulalım! 🏝️☀️
1. Gözünü kapat ve düşün! Bir tatilde en çok neye ihtiyacın var?
2. Tatil sabahı nasıl başlasın istersin?
3. Tatilde kalacağın yeri seçerken en çok neye dikkat edersin?
4. Tatil bavulunda olmazsa olmazın hangisi?
5. Akşam planın nasıl olsun?
6. Peki tatilin ilk akşamı sofranda hangi menü olsun isterdin?
7. Tatilden döndüğünde en çok ne anlatırsın?
8. Son olarak; unutulmaz anılar biriktirdiğin bir tatilde yanında kim olurdu?
Senin için en ideal konsept: Sessiz Lüks
Senin için en ideal konsept: Doğa Kaçamağı
Senin için en ideal konsept: Keşif Tutkunu
9. Senin için en ideal konsept: Butik Rotalar
Tatil DNA’nı keşfettin, şimdi sıra Jolly ile hayalindeki tatili planlamakta!
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